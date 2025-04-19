علي مخصيد يحصد لقب بطل الموسم لبطولة الدرفت بقطر
حصد المتسابق علي مخصيد اليوم لقب بطل الموسم لبطولة قطر لسباقات (الدرفت) للسيارات للموسم (2024 -2025) في العاصمة القطرية الدوحة بعدما حقق المركز الأول في الجولة الخامسة والختامية.
وكان المتسابق مخصيد نجح في تحقيق المركز الاول بالجولتين الأولى والرابعة من منافسات البطولة إضافة إلى الجولة الخامسة والختامية.
يذكر ان بطولة قطر لسباقات الدرفت للسيارات انطلقت في أكتوبر الماضي وتتكون من خمس جولات.
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