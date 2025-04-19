علي مخصيد يحصد لقب بطل الموسم لبطولة الدرفت بقطر

حصد المتسابق علي مخصيد اليوم لقب بطل الموسم لبطولة قطر لسباقات (الدرفت) للسيارات للموسم (2024 -2025) في العاصمة القطرية الدوحة بعدما حقق المركز الأول في الجولة الخامسة والختامية.

وكان المتسابق مخصيد نجح في تحقيق المركز الاول بالجولتين الأولى والرابعة من منافسات البطولة إضافة إلى الجولة الخامسة والختامية.

يذكر ان بطولة قطر لسباقات الدرفت للسيارات انطلقت في أكتوبر الماضي وتتكون من خمس جولات.