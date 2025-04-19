7 أنواع من الإجازات يجوز منحها للموظفين براتب كامل

7 أنواع من الإجازات يجوز منحها للموظفين براتب كامل
مريم بندق
أوضحت مصادر لـ «الأنباء» أنه وفقا لقانون وقرارات مجلس الخدمة المدنية فإن 7 أنواع من الإجازات يجوز منحها براتب كامل للموظفين العاملين في الجهات الحكومية، وهي:
1- يجوز للوزير منح الموظف إجازة خاصة بعد استنفاد رصيده من الإجازات الدورية لمرافقة مريض قررت وزارة الصحة العامة علاجه في الخارج مع مرافق له، وذلك للمدة المقررة للعلاج بحيث لا تزيد على 6 أشهر براتب كامل ويصرف الراتب في هذه الحالة في أول كل شهر ويجوز مد هذه المدة بما لا يجاوز مثلها من دون مرتب.
2- يجوز منح الموظف إجازة براتب كامل لأداء فريضة الحج وتمنح مرة واحدة لمدة شهر.
3- يجوز بموافقة الوزير منح الموظف إجازة تفرغ براتب كامل لتأدية أعمال فنية أو أدبية معينة أو للقيام بمهام علمية أو رياضية محددة وذلك بناء على طلب من الجهات المعنية، ويضع مجلس الخدمة المدنية بناء على اقتراح ديوان الموظفين القواعد المنظمة لمنح هذه الإجازة.
4- تستحق الموظفة إجازة خاصة براتب كامل لا تحسب من إجازاتها الأخرى لمدة شهرين للوضع بشرط أن يتم الوضع خلالها.
5- يمنح الموظف في حالة وفاة الزوجة أو أحد أقاربه من الدرجة الأولى أو الثانية إجازة براتب كامل لمدة لا تزيد على أربعة أيام.
6- يجوز بموافقة الوزير منح الموظفة المسلمة التي يتوفى زوجها إجازة خاصة براتب كامل لمدة أربعة أشهر وعشرة أيام من تاريخ الوفاة.
7- يبلغ إجمالي الإجازات المرضية المستحقة للموظف في السنة 180 يوما وتقسم من مراكز الرعاية الأولية 60 يوما غير متصلة، بحد أقصى 7 أيام لكل مرة تقسم إلى 15 يوما براتب كامل، 15 يوما بنصف راتب، 15 يوما بربع راتب، 15 يوما بدون راتب، ومن المستشفيات المعتمدة 120 يوما وتقسم إلى 30 يوما براتب كامل، 30 يوما بنصف راتب، 30 يوما بربع راتب، 30 يوما بدون راتب.
وردا على سؤال حول الحد الأقصى للإجازة الرسمية لحالات الموظفين المرضي الموجودين في المستشفى للعلاج أو الإصابة أثناء العمل أو العلاج في الخارج أو الأمراض المستعصية والتي يستحق عنها راتبا كاملا، أجابت المصادر: يبت في هذه الحالات لجان طبية متخصصة في حالة احتياجها لإجازات إضافية غير المنصوص عليها في اللوائح.
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