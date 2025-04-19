7 أنواع من الإجازات يجوز منحها للموظفين براتب كامل

مريم بندق

أوضحت مصادر لـ «الأنباء» أنه وفقا لقانون وقرارات مجلس الخدمة المدنية فإن 7 أنواع من الإجازات يجوز منحها براتب كامل للموظفين العاملين في الجهات الحكومية، وهي:

1- يجوز للوزير منح الموظف إجازة خاصة بعد استنفاد رصيده من الإجازات الدورية لمرافقة مريض قررت وزارة الصحة العامة علاجه في الخارج مع مرافق له، وذلك للمدة المقررة للعلاج بحيث لا تزيد على 6 أشهر براتب كامل ويصرف الراتب في هذه الحالة في أول كل شهر ويجوز مد هذه المدة بما لا يجاوز مثلها من دون مرتب.

2- يجوز منح الموظف إجازة براتب كامل لأداء فريضة الحج وتمنح مرة واحدة لمدة شهر.

3- يجوز بموافقة الوزير منح الموظف إجازة تفرغ براتب كامل لتأدية أعمال فنية أو أدبية معينة أو للقيام بمهام علمية أو رياضية محددة وذلك بناء على طلب من الجهات المعنية، ويضع مجلس الخدمة المدنية بناء على اقتراح ديوان الموظفين القواعد المنظمة لمنح هذه الإجازة.

4- تستحق الموظفة إجازة خاصة براتب كامل لا تحسب من إجازاتها الأخرى لمدة شهرين للوضع بشرط أن يتم الوضع خلالها.

5- يمنح الموظف في حالة وفاة الزوجة أو أحد أقاربه من الدرجة الأولى أو الثانية إجازة براتب كامل لمدة لا تزيد على أربعة أيام.

6- يجوز بموافقة الوزير منح الموظفة المسلمة التي يتوفى زوجها إجازة خاصة براتب كامل لمدة أربعة أشهر وعشرة أيام من تاريخ الوفاة.

7- يبلغ إجمالي الإجازات المرضية المستحقة للموظف في السنة 180 يوما وتقسم من مراكز الرعاية الأولية 60 يوما غير متصلة، بحد أقصى 7 أيام لكل مرة تقسم إلى 15 يوما براتب كامل، 15 يوما بنصف راتب، 15 يوما بربع راتب، 15 يوما بدون راتب، ومن المستشفيات المعتمدة 120 يوما وتقسم إلى 30 يوما براتب كامل، 30 يوما بنصف راتب، 30 يوما بربع راتب، 30 يوما بدون راتب.

وردا على سؤال حول الحد الأقصى للإجازة الرسمية لحالات الموظفين المرضي الموجودين في المستشفى للعلاج أو الإصابة أثناء العمل أو العلاج في الخارج أو الأمراض المستعصية والتي يستحق عنها راتبا كاملا، أجابت المصادر: يبت في هذه الحالات لجان طبية متخصصة في حالة احتياجها لإجازات إضافية غير المنصوص عليها في اللوائح.