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راتب أكبر للموظف عند إعادة التعيين بشرطين

راتب أكبر للموظف عند إعادة التعيين بشرطين

2025-04-19 08:07:52
(MENAFN- Al-Anbaa)

مريم بندق

بعد إعلان ديوان الخدمة المدنية السماح للموظفين المستقيلين من الجهات الحكومية بإعادة الترشح آليا للجهة الحكومية نفسها المستقيلين منها، دون الحاجة لمراجعة مقر الديوان، قالت مصادر لـ " الأنباء " إنه يجوز إعادة تعيين الموظف الذي ترك وظيفته في الدرجة الوظيفية ذاتها ويتقاضى الراتب نفسه الذي كان يتقاضاه أو براتب أكبر أو في درجة أعلى من درجته القديمة، وذلك بشرطين :

1- ألا يكون قد مضى على تركه الخدمة أكثر من 5 سنوات ، مالم يكن قد أمضي المدة التالية لتركه الخدمة في عمل استفاد منه خبرة تتفق والوظيفة الجديدة.

2- ألا يكون قد قدم عنه في السنتين الأخيرتين من خدمته قبل ترك الوظيفة تقرير بأنه ضعيف.

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