راتب أكبر للموظف عند إعادة التعيين بشرطين

راتب أكبر للموظف عند إعادة التعيين بشرطين
مريم بندق
بعد إعلان ديوان الخدمة المدنية السماح للموظفين المستقيلين من الجهات الحكومية بإعادة الترشح آليا للجهة الحكومية نفسها المستقيلين منها، دون الحاجة لمراجعة مقر الديوان، قالت مصادر لـ " الأنباء " إنه يجوز إعادة تعيين الموظف الذي ترك وظيفته في الدرجة الوظيفية ذاتها ويتقاضى الراتب نفسه الذي كان يتقاضاه أو براتب أكبر أو في درجة أعلى من درجته القديمة، وذلك بشرطين :
1- ألا يكون قد مضى على تركه الخدمة أكثر من 5 سنوات ، مالم يكن قد أمضي المدة التالية لتركه الخدمة في عمل استفاد منه خبرة تتفق والوظيفة الجديدة.
2- ألا يكون قد قدم عنه في السنتين الأخيرتين من خدمته قبل ترك الوظيفة تقرير بأنه ضعيف.
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