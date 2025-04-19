راتب أكبر للموظف عند إعادة التعيين بشرطين

مريم بندق

بعد إعلان ديوان الخدمة المدنية السماح للموظفين المستقيلين من الجهات الحكومية بإعادة الترشح آليا للجهة الحكومية نفسها المستقيلين منها، دون الحاجة لمراجعة مقر الديوان، قالت مصادر لـ " الأنباء " إنه يجوز إعادة تعيين الموظف الذي ترك وظيفته في الدرجة الوظيفية ذاتها ويتقاضى الراتب نفسه الذي كان يتقاضاه أو براتب أكبر أو في درجة أعلى من درجته القديمة، وذلك بشرطين :

1- ألا يكون قد مضى على تركه الخدمة أكثر من 5 سنوات ، مالم يكن قد أمضي المدة التالية لتركه الخدمة في عمل استفاد منه خبرة تتفق والوظيفة الجديدة.

2- ألا يكون قد قدم عنه في السنتين الأخيرتين من خدمته قبل ترك الوظيفة تقرير بأنه ضعيف.