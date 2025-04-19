إيران والولايات المتحدة تعقدان جولة محادثات ثانية في روما

MENAFN - Al-Bayan) بدأت الولايات المتحدة وإيران اليوم السبت في روما الجولة الثانية من المحادثات غير المباشرة بشأن برنامج طهران النووي، بعد أسبوع على جولة أولى وصفها الجانبان بأنها "بنّاءة".

ويعقد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي هذه المحادثات مع الموفد الأمريكي للشرق الأوسط ستيف ويتكوف بوساطة سلطنة عمان، بعد جولة أولى في مسقط.

وهو ثاني اجتماع على هذا المستوى بين البلدين منذ أن انسحب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أحاديا عام 2018 من الاتفاق النووي التاريخي مع إيران الذي نص على تخفيف العقوبات الدولية على إيران مقابل فرض قيود على برنامجها النووي.

واعتمد ترامب خلال ولايته الرئاسية الأولى سياسة "ضغوط قصوى" حيال إيران، كان من أبرز محطاتها انسحابه من الاتفاق المبرم عام 2015 وإعادة فرض عقوبات على طهران التي ردت بالتراجع تدريجيا عن التزاماتها الأساسية بموجب الاتفاق.

وبعد عودته إلى البيت الأبيض في يناير أعاد ترامب اعتماد سياسة "الضغوط القصوى" هذه.

وكشف ترامب في مطلع مارس أنه بعث برسالة إلى طهران يعرض عليها فيها إجراء مفاوضات، لكنه لوّح بعمل عسكري ضدها في حال عدم التوصل لاتفاق.

وقال ترامب الخميس "لست في عجلة من أمري" للجوء إلى الخيار العسكري، مضيفا "أعتقد أن إيران ترغب في الحوار".

وعشية هذه المحادثات، أعرب عراقجي عن "شكوك جدية بشأن نوايا الجانب الأمريكي ودوافعه" لكنه أكد "سنشارك في مفاوضات الغد (السبت) على أي حال".

وكتب المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية السبت على إكس "ندرك أن الطريق لا يخلو من العقبات" قبل التوصل إلى اتفاق.