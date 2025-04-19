بحث تعزيز التعاون بين غرفتي تجارة عمان ورام الله والبيرة

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- بحث رئيس غرفة تجارة عمان، العين خليل الحاج توفيق، مع رئيس غرفة تجارة وصناعة رام الله والبيرة، عبد الغني العطاري، سبل تعزيز وزيادة التعاون والتنسيق بين الجانبين في العديد من المجالات المشتركة، بما ينعكس إيجابا على العلاقات التجارية بين البلدين.

وأكد الحاج توفيق، أن تجارة عمان على استعداد تام لتسخير كل إمكانياتها لدعم القطاع التجاري الفلسطيني والترويج للمنتجات الفلسطينية بالسوق المحلية، علاوة على توفير التدريب والتأهيل المتخصص لمنتسبي غرفة تجارة وصناعة رام الله والبيرة وقطاع الأعمال.



ونوه لأهمية العمل على تجاوز الصعوبات والتحديات التي تواجه مبادلات البلدين التجارية والتي تفرضها سلطات الاحتلال الإسرائيلي، مبينا أن صادرات المملكة للسوق الفلسطينية بلغت خلال العام الماضي 202 مليون دينار مقابل نحو 47 مليون دينار مستوردات.