تجنّب هذه العادات للحفاظ على أرضياتك الخشبية.. نصائح بسيطة تُطيل عمرها

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- مع دخول فصل الصيف، تميل كثير من العائلات إلى إزالة السجاد والاعتماد على الأرضيات الخشبية لما تضيفه من جمال وأناقة، إلى جانب ملاءمتها لأجواء الطقس الحار. لكن رغم مظهرها الجذاب، فإن هذه الأرضيات تحتاج إلى عناية خاصة لتبقى في حالة جيدة على المدى الطويل، إذ يمكن لبعض العادات اليومية الخاطئة أن تؤدي إلى تلفها وظهور خدوش وتشوهات دائمة.



وبحسب موقع Real Simple المتخصص في الديكور والعناية المنزلية، فإن هناك مجموعة من الأخطاء الشائعة التي قد تضر بأرضياتك الخشبية دون أن تشعر. إليك أبرزها:

1. التنظيف المتكرر بالخل

رغم أن الخل يُعتبر من المنظفات الطبيعية الفعالة، إلا أن استخدامه بشكل متكرر على الأرضيات الخشبية قد يُسبب تآكل الطبقة الواقية بسبب طبيعته الحمضية، ما يؤدي إلى بهتان السطح وظهور خدوش.

البديل الآمن: استخدام منظف ذو حموضة متوازنة أو صابون أطباق مخفف، أو منظفات خاصة بالأرضيات الخشبية.

2. غمر الأرضيات بالماء

قد يبدو تنظيف الأرضيات باستخدام ممسحة مبللة أمرًا منطقيًا، لكن الخشب لا يتحمل الماء الزائد. فالماء يمكن أن يتسرب إلى الألواح، مما يؤدي إلى التواء الخشب وانتفاخه، بل وحتى ظهور العفن.

النصيحة: استخدم ممسحة من الألياف الدقيقة مبللة قليلًا فقط، لتزيل الأوساخ دون تشبع الخشب.

3. ارتداء الأحذية داخل المنزل

الأوساخ والرمال العالقة في الأحذية يمكن أن تخدش سطح الأرضية بسهولة، خاصة مع حركة الأثاث أو مرور الوقت.

الحل: اعتماد سياسة "لا أحذية داخل المنزل"، أو على الأقل، وضع سجاد عند جميع المداخل لالتقاط الأوساخ قبل دخولها.

4. إهمال وضع وسادات أسفل الأثاث

عدم استخدام وسادات من اللباد أسفل الأرجل المعدنية أو الخشبية للأثاث يؤدي إلى خدوش دائمة واحتكاك مباشر مع الخشب.

التوصية: تثبيت وسادات ناعمة أسفل الأرجل لحماية الأرضية، خاصة عند تحريك الأثاث.

5. ترك الأثاث الثقيل في مكانه لفترات طويلة

قد لا يبدو ذلك خطرًا في البداية، لكن بقاء قطع الأثاث الثقيلة في نفس الموقع لسنوات قد يُحدث انبعاجات دائمة في الخشب بسبب الضغط المستمر.

النصيحة: تغيير موضع الأثاث أو تحريكه قليلًا بين الحين والآخر لتوزيع الوزن بشكل متوازن.

خلاصة

الحفاظ على الأرضيات الخشبية لا يتطلب مجهودًا كبيرًا، بل فقط بعض العادات الصحيحة والاهتمام بالتفاصيل. بتجنب هذه الأخطاء البسيطة، يمكنك ضمان بقاء أرضيتك جميلة ومتينة لسنوات طويلة، تضيف فيها الأناقة والدفء إلى منزلك في كل المواسم.

فوشيا