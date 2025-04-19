الحموري يشارك في ملتقى الهيئة العربية الدولية للإعمار في فلسطين

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- شارك الرئيس التنفيذي لمبادرة صحة غزة الدكتور فوزي الحموري، في ملتقى الهيئة العربية الدولية للإعمار في فلسطين، والذي عقد في إسطنبول تحت عنوان "من الركام نبني الأمل"، بهدف تنسيق الجهود العربية والدولية لإعادة إعمار قطاع غزة.



وقال الحموري في بيان اليوم السبت، إن المبادرة بالتعاون مع شركائها نفذت مشاريع لمساندة القطاع الصحي في غزة، حيث شملت المشاريع الطارئة والمتوسطة وطويلة المدى ومنها إرسال الفرق الطبية والمساعدات الطبية والإنسانية ودعم التعليم الطبي وإعادة تأهيل المستشفيات المتضررة وإرسال المستشفيات الميدانية.



وأكد أهمية التشاركية والتنسيق بين جميع الجهات المعنية لضمان وصول المساعدات الطبية والإغاثية للأهل في غزة، وذلك من خلال المنصة التي أطلقتها مبادرة صحة غزة أخيرا HopeBridge المعنية في تنسيق الجهود بين جميع الشركاء وبالتنسيق مع المستفيدين في القطاع.