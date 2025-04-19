الحموري يشارك في ملتقى الهيئة العربية الدولية للإعمار في فلسطين

الحموري يشارك في ملتقى الهيئة العربية الدولية للإعمار في فلسطين
وقال الحموري في بيان اليوم السبت، إن المبادرة بالتعاون مع شركائها نفذت مشاريع لمساندة القطاع الصحي في غزة، حيث شملت المشاريع الطارئة والمتوسطة وطويلة المدى ومنها إرسال الفرق الطبية والمساعدات الطبية والإنسانية ودعم التعليم الطبي وإعادة تأهيل المستشفيات المتضررة وإرسال المستشفيات الميدانية.
وأكد أهمية التشاركية والتنسيق بين جميع الجهات المعنية لضمان وصول المساعدات الطبية والإغاثية للأهل في غزة، وذلك من خلال المنصة التي أطلقتها مبادرة صحة غزة أخيرا HopeBridge المعنية في تنسيق الجهود بين جميع الشركاء وبالتنسيق مع المستفيدين في القطاع.
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