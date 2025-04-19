الملك يبحث مع السيسي الجهود المبذولة لإنهاء الحرب على القطاع

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الملك يبحث مع السيسي الجهود المبذولة لإنهاء الحرب على القطاع
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- تلقى جلالة الملك عبدالله الثاني اتصالا هاتفيا من الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، بحثا خلاله الجهود المبذولة لإنهاء الحرب على غزة واستئناف دخول المساعدات الإنسانية، والتوصل إلى تهدئة شاملة بالإقليم.
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