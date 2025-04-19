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الملك يبحث مع السيسي الجهود المبذولة لإنهاء الحرب على القطاع

الملك يبحث مع السيسي الجهود المبذولة لإنهاء الحرب على القطاع

2025-04-19 06:11:41
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- تلقى جلالة الملك عبدالله الثاني اتصالا هاتفيا من الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، بحثا خلاله الجهود المبذولة لإنهاء الحرب على غزة واستئناف دخول المساعدات الإنسانية، والتوصل إلى تهدئة شاملة بالإقليم.

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