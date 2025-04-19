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الاحتلال يقتحم قرى غرب جنين

الاحتلال يقتحم قرى غرب جنين

2025-04-19 06:11:16
(MENAFN- Palestine News Network ) جنين/PNN- اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، عددا من قرى غرب جنين.

وقالت مصادر محلية، إن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة السيلة الحرثية، وتمركزت في حارة الزيود ومنتصف البلدة قرب المدرسة.

كما اقتحمت آليات الاحتلال قرى كفر دان واليامون، وتجولت في شوارعها دون أن يبلغ عن اعتقالات.

ويكثف جيش الاحتلال من اقتحاماته لبلدات وقرى محافظة جنين منذ بدء عدوانه على مدينة ومخيم جنين قبل 89 يوما، حيث يشن حملات مداهمة للمنازل ويحتجز مواطنين ويعتقل بعضهم.

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