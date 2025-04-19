الأردن.. أجواء دافئة إلى حارة بمعظم المناطق اليوم وغدا

خبرني - يطرأ اليوم السبت، إرتفاع قليل على درجات الحرارة حيث من المتوقع أن تسجل درجات الحرارة العظمى اعلى من معدلاتها العامة لمثل هذا الوقت من السنة بحوالي (5-6) درجات مئوية؛ ويكون الطقس دافئا في اغلب المناطق، وحارا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات عالية، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعةتتحول بعد الظهر إلى شمالية غربية.

وبحسب تقرير ادارة الأرصاد الجوية، يطرأ يوم غد الأحد، إنخفاض طفيف على درجات الحرارة ويكون الطقس دافئا في اغلب المناطق، وحارا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات عالية، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط احيانا مثيرة للغبار خاصة في مناطق البادية.

اما الاثنين، فيطرأ انخفاض قليل على درجات الحرارة، ويكون الطقس ربيعيا معتدلا في اغلب المناطق، وحارا نسبيا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات عالية، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط احيانا مثيرة للغبار في مناطق البادية.

ويطرأ الثلاثاء إرتفاع واضح وملموس على درجات الحرارة ، ويكون الطقس حارا نسبيا في اغلب المناطق، وحارا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، وتكون الرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط احيانا مثيرة للغبار في مناطق البادية.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم ما بين 31 - 16 درجة مئوية، وفي غرب عمان 29 - 14، وفي المرتفعات الشمالية 27 - 13, وفي مرتفعات الشراة 28 - 14, وفي مناطق البادية 31 - 15, وفي مناطق السهول 32 - 16, وفي الأغوار الشمالية 37 - 19, وفي الأغوار الجنوبية 39 - 22, وفي البحر الميت 38 - 21، وفي خليج العقبة 39 - 22 درجة مئوية.