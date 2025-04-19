الأردن.. أجواء دافئة إلى حارة بمعظم المناطق اليوم وغدا

الأردن.. أجواء دافئة إلى حارة بمعظم المناطق اليوم وغدا
خبرني - يطرأ اليوم السبت، إرتفاع قليل على درجات الحرارة حيث من المتوقع أن تسجل درجات الحرارة العظمى اعلى من معدلاتها العامة لمثل هذا الوقت من السنة بحوالي (5-6) درجات مئوية؛ ويكون الطقس دافئا في اغلب المناطق، وحارا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات عالية، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعةتتحول بعد الظهر إلى شمالية غربية.
وبحسب تقرير ادارة الأرصاد الجوية، يطرأ يوم غد الأحد، إنخفاض طفيف على درجات الحرارة ويكون الطقس دافئا في اغلب المناطق، وحارا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات عالية، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط احيانا مثيرة للغبار خاصة في مناطق البادية.
اما الاثنين، فيطرأ انخفاض قليل على درجات الحرارة، ويكون الطقس ربيعيا معتدلا في اغلب المناطق، وحارا نسبيا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات عالية، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط احيانا مثيرة للغبار في مناطق البادية.
ويطرأ الثلاثاء إرتفاع واضح وملموس على درجات الحرارة ، ويكون الطقس حارا نسبيا في اغلب المناطق، وحارا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، وتكون الرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط احيانا مثيرة للغبار في مناطق البادية.
وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم ما بين 31 - 16 درجة مئوية، وفي غرب عمان 29 - 14، وفي المرتفعات الشمالية 27 - 13, وفي مرتفعات الشراة 28 - 14, وفي مناطق البادية 31 - 15, وفي مناطق السهول 32 - 16, وفي الأغوار الشمالية 37 - 19, وفي الأغوار الجنوبية 39 - 22, وفي البحر الميت 38 - 21، وفي خليج العقبة 39 - 22 درجة مئوية.
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.
الأخبار الأكثر تداولاً
55 شركة محلية تلجأ إلى قانون الإعسار لمعالجة صعوباتها المالية