نقابة الأطباء الأردنيين.. (وطن) تكتسح.. و(البيضاء) تخسر في نتائج تاريخية - أسماء

نقابة الأطباء الأردنيين.. (وطن) تكتسح.. و(البيضاء) تخسر في نتائج تاريخية - أسماء
خبرني - فاز الدكتور عيسى الخشاشنة بمنصب نقيب الأطباء الأردنيين للدورة الخامسة والثلاثين، بحسب النتائج الأولية لانتخابات النقابة، والتي أظهرت فوزًا كاسحًا لقائمة "وطن" على حساب قائمة "طموح" (المعروفة بالقائمة البيضاء - التيار الإسلامي).
وشهدت الانتخابات التي جرت يوم الجمعة في مجمع النقابات المهنية بالعاصمة عمّان وفروع النقابة في المحافظات، مشاركة غير مسبوقة وفق خبرني، حيث تجاوز عدد المقترعين حتى الساعة السادسة مساءً 7060 طبيبًا وطبيبة، وهو الأعلى في تاريخ النقابة. وبلغ عدد من يحق لهم الاقتراع 17,200 من أصل 46 ألف عضو.
النتائج النهائية لأعضاء مجلس النقابة:
فاز بمقاعد مجلس نقابة الأطباء 9 مرشحين من قائمة "وطن" و2 من قائمة "طموح"، وجاءت النتائج بحسب ترتيب الأصوات كالتالي:
د. حازم محمد مرشد القرالة – قائمة وطن – (5088 صوتًا)
د. مظفر سليم الجلامدة – قائمة وطن – (4843 صوتًا)
د. طارق زياد محمد الخطيب – قائمة وطن – (4717 صوتًا)
د. محمد محمود عبد الرحمن – قائمة وطن – (4713 صوتًا)
د. صدام أحمد فهيد الشناق خبرني – قائمة وطن – (4632 صوتًا)
د. ياسر محمد حسين القضاة – قائمة وطن – (4593 صوتًا)
د. محمد حسين الطراونة – قائمة وطن – (4357 صوتًا)
د. شوقي عاطف صبحة – قائمة وطن – مقعد القدس – (4149 صوتًا)
د. شادي عيسى بني هاني – قائمة وطن – (4109 صوتًا)
د. كاتبة عزت الربضي – قائمة وطن – (4032 صوتًا)
د. بلال محمد حسن العزام – قائمة طموح – (3999 صوتًا)
د. محمد أحمد محيي الدين الكوفحي – قائمة طموح – (3919 صوتًا)
الفائزون الاحتياطيون:
الاحتياطي الأول: د. محمد الفاعوري – قائمة وطن
الاحتياطي الثاني: د. شاهر أبو هديب – قائمة وطن
ويُنتظر أن تبدأ قريبًا مرحلة تسليم المهام لمجلس النقابة الجديد، وسط آمال بتعزيز العمل النقابي والدفاع عن حقوق الأطباء، وتطوير القطاع الصحي في المملكة.
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