نقابة الأطباء الأردنيين.. (وطن) تكتسح.. و(البيضاء) تخسر في نتائج تاريخية - أسماء

خبرني - فاز الدكتور عيسى الخشاشنة بمنصب نقيب الأطباء الأردنيين للدورة الخامسة والثلاثين، بحسب النتائج الأولية لانتخابات النقابة، والتي أظهرت فوزًا كاسحًا لقائمة "وطن" على حساب قائمة "طموح" (المعروفة بالقائمة البيضاء - التيار الإسلامي).

وشهدت الانتخابات التي جرت يوم الجمعة في مجمع النقابات المهنية بالعاصمة عمّان وفروع النقابة في المحافظات، مشاركة غير مسبوقة وفق خبرني، حيث تجاوز عدد المقترعين حتى الساعة السادسة مساءً 7060 طبيبًا وطبيبة، وهو الأعلى في تاريخ النقابة. وبلغ عدد من يحق لهم الاقتراع 17,200 من أصل 46 ألف عضو.

النتائج النهائية لأعضاء مجلس النقابة:

فاز بمقاعد مجلس نقابة الأطباء 9 مرشحين من قائمة "وطن" و2 من قائمة "طموح"، وجاءت النتائج بحسب ترتيب الأصوات كالتالي:

د. حازم محمد مرشد القرالة – قائمة وطن – (5088 صوتًا)

د. مظفر سليم الجلامدة – قائمة وطن – (4843 صوتًا)

د. طارق زياد محمد الخطيب – قائمة وطن – (4717 صوتًا)

د. محمد محمود عبد الرحمن – قائمة وطن – (4713 صوتًا)

د. صدام أحمد فهيد الشناق خبرني – قائمة وطن – (4632 صوتًا)

د. ياسر محمد حسين القضاة – قائمة وطن – (4593 صوتًا)

د. محمد حسين الطراونة – قائمة وطن – (4357 صوتًا)

د. شوقي عاطف صبحة – قائمة وطن – مقعد القدس – (4149 صوتًا)

د. شادي عيسى بني هاني – قائمة وطن – (4109 صوتًا)

د. كاتبة عزت الربضي – قائمة وطن – (4032 صوتًا)

د. بلال محمد حسن العزام – قائمة طموح – (3999 صوتًا)

د. محمد أحمد محيي الدين الكوفحي – قائمة طموح – (3919 صوتًا)

الفائزون الاحتياطيون:

الاحتياطي الأول: د. محمد الفاعوري – قائمة وطن

الاحتياطي الثاني: د. شاهر أبو هديب – قائمة وطن

ويُنتظر أن تبدأ قريبًا مرحلة تسليم المهام لمجلس النقابة الجديد، وسط آمال بتعزيز العمل النقابي والدفاع عن حقوق الأطباء، وتطوير القطاع الصحي في المملكة.