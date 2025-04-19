عدد السائحين الأجانب إلى الولايات المتحدة يتراجع 12% في مارس

MENAFN - Al-Bayan) تراجع عدد السائحين الأجانب إلى الولايات المتحدة بنسبة 12% في مارس الماضي مقارنة بنفس المدّة من العام الماضي، حسبما ذكرت صحيفة واشنطن بوست يوم أمس الجمعة.

وقالت الصحيفة في تقرير لها، نقلا عن بيانات إدارة التجارة الدولية، وهي جزء من وزارة التجارة الأمريكية، إن عدد السائحين من ألمانيا انخفض بشكل أكثر حدة، بنسبة بلغت 28%.

ويعد هذا أول انخفاض كبير منذ جائحة "كوفيد19-"، حسبما ذكرت الصحيفة.

وأفاد خبراء بأنه إذا استمر هذا الاتجاه، فإنه يعني خسائر لصناعة السياحة في الولايات المتحدة بقيمة مليارات الدولارات.

وأظهرت البيانات انخفاضا بنسبة 17% في عدد السياح من أوروبا الغربية و24% من أمريكا الوسطى و11% من الصين في شهر مارس.

ويشعر السياح الأجانب بالقلق بسبب سلسلة من الاعتقالات عند دخول الولايات المتحدة، وكان من بين هذه الحالات، حالات لمواطنين ألمان، منعت السلطات الأمريكية دخولهم على الرغم من امتلاكهم وثائق كاملة، بينما تم في بعض الحالات، احتجاز بعض الأشخاص في مرافق الترحيل لأيام أو أسابيع.

وسعى وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو مؤخرا إلى تهدئة المخاوف بشأن مشكلات دخول الولايات المتحدة، وقال إن أولئك الذين لا يسافرون إلى الولايات المتحدة للمشاركة في مظاهرة لدعم حركة حماس الفلسطينية، أو التحريض على الاضطرابات في الجامعات، أو التخطيط للاضطرابات ليس لديهم ما يخشونه.