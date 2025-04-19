رقم قياسي وفلكي جديد لأسعار الذهب في الأردن

رقم قياسي وفلكي جديد لأسعار الذهب في الأردن
خبرني - سجّل سعر غرام الذهب من عيار 21، الأكثر طلبًا بين الأردنيين، اليوم ، 68 دينارًا للبيع و66 دينارًا للشراء، وهو الأعلى في تاريخ أسعار الذهب في المملكة.
وبحسب التسعيرة الصادرة عن النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات، فقد بلغت أسعار الذهب الأخرى كما يلي:
عيار 24: بيع 77.6 دينار، شراء 75.2 دينار
عيار 18: بيع 60.5 دينار، شراء 56.5 دينار
عيار 14: بيع 45.9 دينار، شراء 41.3 دينار
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