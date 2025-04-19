رقم قياسي وفلكي جديد لأسعار الذهب في الأردن

خبرني - سجّل سعر غرام الذهب من عيار 21، الأكثر طلبًا بين الأردنيين، اليوم ، 68 دينارًا للبيع و66 دينارًا للشراء، وهو الأعلى في تاريخ أسعار الذهب في المملكة.

وبحسب التسعيرة الصادرة عن النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات، فقد بلغت أسعار الذهب الأخرى كما يلي:

عيار 24: بيع 77.6 دينار، شراء 75.2 دينار

عيار 18: بيع 60.5 دينار، شراء 56.5 دينار

عيار 14: بيع 45.9 دينار، شراء 41.3 دينار