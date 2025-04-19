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تقليد سنوي : عائلتان مسلمتان تسلّمان مفتاح كنيسة القيامة لممثلي كنائس الستاتيسكو

تقليد سنوي : عائلتان مسلمتان تسلّمان مفتاح كنيسة القيامة لممثلي كنائس الستاتيسكو

2025-04-19 12:59:09
(MENAFN- Palestine News Network ) القدس المحتلة /PNN / سلّمت عائلتا جودة ونسيبة المسلمتان، كعادتهما التاريخية، امس الجمعة، مفتاح كنيسة القيامة، بحسب ما ينص عليه نظام "ستاتيكو"، إلى الكنائس الثلاثة: بطريركية الروم الأرثوذكس، وبطريركية الأرمن، وحراسة الأراضي المقدسة، إيذاناً بفتح أبواب الكنيسة أمام المؤمنين والزوار في أحد أقدس أيام السنة، في تقليد سنوي يترسخ منذ العهدة العمرية، احتفالا بعيد الفصح المجيد.

هذا التقليد الفريد، الذي يتوارثه أبناء العائلتين منذ أكثر من 850 عاماً، يُجسد رمزاً خالداً للثقة والاحترام المتبادل بين المسلمين والمسيحيين في القدس، ويؤكد أن المدينة المقدسة ليست فقط مهد الديانات، بل نموذجاً عالمياً في حفظ القيم الدينية والإنسانية المشتركة وصون الإرث المقدس عبر العصور.

وأكدت اللجنة الرئاسية العليا لمتابعة شؤون الكنائس في فلسطين، أن هذا المشهد يُعبّر عن الهوية الحقيقية للقدس، التي حافظت على وحدة أبنائها رغم كل محاولات التفرقة والتشويه، وشددت على أن الحفاظ على هذه الرموز التاريخية هو جزء من معركة الدفاع عن المدينة المقدسة ومقدساتها، ومواجهة سياسة التهويد والاستهداف الممنهج للنسيج الوطني والديني الفلسطيني.

ووفقا للجنة، يحمل تسليم المفتاح دلالات وطنية عميقة، ويُثبت أن وحدة مكونات المدينة، الإسلامية والمسيحية، هي السد المنيع في وجه سياسات الاحتلال الساعية لتفتيت الهوية التاريخية والدينية للقدس.


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