تقليد سنوي : عائلتان مسلمتان تسلّمان مفتاح كنيسة القيامة لممثلي كنائس الستاتيسكو

تقليد سنوي : عائلتان مسلمتان تسلّمان مفتاح كنيسة القيامة لممثلي كنائس الستاتيسكو
هذا التقليد الفريد، الذي يتوارثه أبناء العائلتين منذ أكثر من 850 عاماً، يُجسد رمزاً خالداً للثقة والاحترام المتبادل بين المسلمين والمسيحيين في القدس، ويؤكد أن المدينة المقدسة ليست فقط مهد الديانات، بل نموذجاً عالمياً في حفظ القيم الدينية والإنسانية المشتركة وصون الإرث المقدس عبر العصور.
وأكدت اللجنة الرئاسية العليا لمتابعة شؤون الكنائس في فلسطين، أن هذا المشهد يُعبّر عن الهوية الحقيقية للقدس، التي حافظت على وحدة أبنائها رغم كل محاولات التفرقة والتشويه، وشددت على أن الحفاظ على هذه الرموز التاريخية هو جزء من معركة الدفاع عن المدينة المقدسة ومقدساتها، ومواجهة سياسة التهويد والاستهداف الممنهج للنسيج الوطني والديني الفلسطيني.
ووفقا للجنة، يحمل تسليم المفتاح دلالات وطنية عميقة، ويُثبت أن وحدة مكونات المدينة، الإسلامية والمسيحية، هي السد المنيع في وجه سياسات الاحتلال الساعية لتفتيت الهوية التاريخية والدينية للقدس.
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.
الأخبار الأكثر تداولاً
55 شركة محلية تلجأ إلى قانون الإعسار لمعالجة صعوباتها المالية