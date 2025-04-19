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الصين تطلق أقمارا صناعية تجريبية جديدة

الصين تطلق أقمارا صناعية تجريبية جديدة

2025-04-19 12:58:39
(MENAFN- Al-Bayan) ">أرسلت الصين ستة أقمار صناعية تجريبية جديدة إلى الفضاء اليوم السبت من مركز تاييوان لإطلاق الأقمار الصناعية في مقاطعة شانشي شمال الصين.

وتم إطلاق الأقمار الصناعية الستة وهي من طراز "شيان 27" الساعة 06:51 صباحا (بتوقيت بكين) على متن صاروخ حامل من طراز " لونج مارش 6" المعدل ودخلت المدارات المحددة سلفًا بنجاح، وفقا لوكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا).

ومن المقرر أن يتم استخدام الأقمار الصناعية بشكل أساسي لاستكشاف بيئة الفضاء واختبارات التكنولوجيا ذات الصلة.

يذكر أن هذا الإطلاق يمثل مهمة الطيران رقم 570 لسلسلة الصواريخ الحاملة من طراز لونج مارش.

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