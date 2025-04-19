الصين تطلق أقمارا صناعية تجريبية جديدة

الصين تطلق أقمارا صناعية تجريبية جديدة
وتم إطلاق الأقمار الصناعية الستة وهي من طراز "شيان 27" الساعة 06:51 صباحا (بتوقيت بكين) على متن صاروخ حامل من طراز " لونج مارش 6" المعدل ودخلت المدارات المحددة سلفًا بنجاح، وفقا لوكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا).
ومن المقرر أن يتم استخدام الأقمار الصناعية بشكل أساسي لاستكشاف بيئة الفضاء واختبارات التكنولوجيا ذات الصلة.
يذكر أن هذا الإطلاق يمثل مهمة الطيران رقم 570 لسلسلة الصواريخ الحاملة من طراز لونج مارش.
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