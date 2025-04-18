تلويح أمريكي بالانسحاب من مفاوضات أوكرانيا

MENAFN - Al-Bayan) على مشهد الحرب في أوكرانيا الكثير من التطورات في ظل السعي الحثيث لنزع فتيل الصراع المشتعل، ففيما لوحت واشنطن بالانسحاب من مفاوضات إنهاء الحرب، متمسكة في الوقت ذاته بنبرة من التفاؤل، كشفت موسكو عن تقدم في المحادثات تحيطه تعقيدات.

ولوح وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو، باحتمال انسحاب الولايات المتحدة من المفاوضات الهادفة إلى إنهاء الحرب في أوكرانيا. وأعرب روبيو عقب اجتماع مع الأوروبيين والأوكرانيين في باريس عن نفاد صبر واشنطن بقوله: ((يجب أن نحدد في الأيام المقبلة إذا كان السلام قابلاً للتحقيق أم لا.

في حال لم يكن ذلك ممكناً يجب الانتقال إلى شيء آخر، لأن الولايات المتحدة لديها أولويات أخرى. لن نواصل هذا المجهود لأسابيع وأشهر)).

ومضى يقول: ((أظن أن المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا يمكنها مساعدتنا في دفع العجلة في هذا الإطار للاقتراب من حل. رأيت أن أفكارهم كانت مفيدة وبناءة)).

وتوقع الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، رداً من روسيا بشأن اتفاق سلام محتمل مع أوكرانيا، الأسبوع المقبل، وقال ترامب في مؤتمر صحفي في البيت الأبيض: ((سنتلقى منهم أخباراً، قريباً للغاية في الواقع، وسنرى)). وتحدث ترامب مجدداً عن الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، قائلاً:

((لست مسروراً به، ولست مسروراً بأي شخص مشارك. إنني لا ألومه، لكن ما أقوله هو أنني لا أعتقد أنه أدى عملاً جيداً. حسناً إني لست من أشد معجبيه))، مُلْقٍ باللائمة في الحرب على سلفه جو بايدن. كما عبر نائب الرئيس الأمريكي، جاي دي فانس، عن تفاؤله بشأن إنهاء الحرب في أوكرانيا.

على صعيد متصل شدد وزير الخارجية البريطاني، ديفيد لامي، على ضرورة موافقة روسيا على وقف فوري وكامل، وغير مشروط لإطلاق النار. وأضاف لامي: ((في عالم متقلب وحدتنا هي قوتنا. يجب أن نشهد سلاماً عادلاً ودائماً في أوكرانيا.. نعمل بجد مع الحلفاء لتأمين سلام دائم في أوكرانيا)).

تقدم وتعقيد

في السياق كشف الكرملين عن أنه جرى إحراز بعض التقدم في المحادثات بشأن تسوية سلمية محتملة لإنهاء الحرب في أوكرانيا، إلا أن الاتصالات مع الولايات المتحدة معقدة. وقال الناطق باسم الكرملين، دميتري بيسكوف: ((الاتصالات معقدة للغاية،.

لأن الموضوع بطبيعة الحال ليس سهلاً. روسيا ملتزمة بحل هذا الصراع، وضمان مصالحها، وهي منفتحة على الحوار. ونحن مستمرون في ذلك))، مشيراً إلى أن بلاده تسعى جاهدة لحل الصراع وحماية مصالحها، وهي مستعدة للحوار.

وعند سؤال بيسكوف عما إذا كان بإمكان الولايات المتحدة الانسحاب من البحث عن تسوية سلمية في أوكرانيا قال إن هذا سؤال يجب توجيهه إلى واشنطن. وأضاف: ((نعتقد أنه يمكن بالفعل ملاحظة بعض التقدم))، مشيراً إلى التعليق المؤقت لقصف البنية التحتية للطاقة، لكنه قال إن أوكرانيا لم تلتزم به.

كما أعلن الكرملين أن الأمر الذي أصدره الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، الشهر الماضي، بعدم استهداف منشآت الطاقة في أوكرانيا لمدة 30 يوماً انتهت صلاحيته. وقال بيسكوف: ((المهلة انتهت وفي الوقت الحالي ليست هناك تعليمات أخرى من القائد الأعلى للقوات المسلحة، الرئيس بوتين)).

إلى ذلك قال السفير الروسي لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، إن وقف إطلاق النار في الحرب في أوكرانيا غير واقعي في الوقت الراهن. وأوضح نيبينزيا أن فشل وقف إطلاق النار المحدود على البنية التحتية للطاقة يظهر أن هدنة أوسع نطاقاً غير ممكنة في الوقت الراهن، مضيفاً:

((لقد كانت لدينا محاولة لوقف إطلاق النار المحدود على البنية التحتية للطاقة، وهو ما لم يلتزم به الجانب الأوكراني، لذا في هذه الظروف فإن الحديث عن وقف إطلاق النار هو ببساطة غير واقعي في هذه المرحلة. لسنا في وضع يمكننا فيه مناقشة وقف إطلاق النار الشامل بجدية)).

ميدانياً أفاد مسؤولون بأن هجوماً صاروخياً روسياً على مدينة خاركيف أسفر عن مقتل شخص، وإصابة 82 آخرين، من بينهم ستة أطفال. وذكرت خدمات الطوارئ أن الهجوم ألحق أضراراً أيضاً بمبانٍ سكنية ومؤسسة تعليمية وشركة.

وقال الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، على منصة ((إكس)): ((هكذا بدأت روسيا الجمعة العظيمة، بالصواريخ الباليستية وصواريخ كروز والطائرات المسيرة، مما أثخن الجراح في شعبنا وشوه مدننا)). وأظهرت صور ((رويترز)) من الموقع، عمال الطوارئ يقدمون الإسعافات الأولية لمصابين ينزفون بالقرب من أحد المباني السكنية.

وصرح وزير الخارجية الأوكراني، أندريه سيبيها، بأن روسيا أطلقت على خاركيف 4 صواريخ، 3 منها باليستية تحمل رؤوساً عنقودية. كما قال حاكم منطقة خيرسون جنوب أوكرانيا، أولكسندر بروكودين، إن عاملي طرق قتلا جراء هجوم روسي بمسيرة.

قصفوقال القائم بأعمال عمدة مدينة سومي شمال شرق أوكرانيا، أرتيم كوبزار، إن غارة جوية روسية بمسيرة على سومي أسفرت عن مقتل شخص، وإصابة آخر، كما تعرضت مناطق أخرى للقصف خلال الليل.

كما تم الإبلاغ عن وقوع انفجارات في ضواحي العاصمة كييف، وفي مدينة دنيبرو الصناعية الجنوبية. في الوقت نفسه قال حاكم منطقة روستوف الروسية، يوري سليوسار، إن الدفاعات الجوية اعترضت ودمرت عدة طائرات أوكرانية بدون طيار.