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أنشيلوتي يصدم البرازيل.. ريال مدريد أولاً وأخيراً

أنشيلوتي يصدم البرازيل.. ريال مدريد أولاً وأخيراً

2025-04-18 07:16:47
(MENAFN- Khaberni)

خبرني - أكدت صحيفة "ماركا" الإسبانية، أن المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي وجه رسالة قاطعة إلى الاتحاد البرازيلي لكرة القدم، موضحاً أن أولويته الوحيدة والمطلقة هي الاستمرار في تدريب ريال مدريد.

وأشارت الصحيفة إلى أن أنشيلوتي يشعر بالقوة والرغبة في مواصلة قيادة النادي "الملكي" والقتال على جميع الألقاب حتى اللحظة الأخيرة.

وأكدت "ماركا" أن المدرب الإيطالي لا يلتفت إلى أي عروض أخرى، سواء من منتخب البرازيل أو أي جهة أخرى.

وقد أبدى الاتحاد البرازيلي اهتماماً كبيراً بالتعاقد مع أنشيلوتي، حيث يعيش "السيليساو" حالة من عدم الاستقرار المستمر، ويسعى جاهداً للخروج من هذه الأزمة.

وبعد إقالة المدرب دوريفال جونيور، حاول مجدداً إقناع الإيطالي بتولي منصب المدير الفني للمنتخب، إلا أن رد أنشيلوتي كان حاسماً، حيث صرح قائلاً: "لدي عقد مع ريال مدريد وأنا سعيد، وطالما أنهم لم يقولوا عكس ذلك، فلن أستمع إلى أي عرض."

وبعد هذا الرد، توجه مسؤولو الاتحاد البرازيلي إلى جورجي جيسوس، المدرب الحالي للهلال السعودي، لتقديم عرض أو على الأقل جس نبضه لمعرفة ما إذا كان مستعداً لتولي قيادة المنتخب الفائز بكأس العالم خمس مرات.

ونظراً لارتباط جيسوس بعقده مع الهلال، لم يكن هناك إمكانية لاتفاق فوري، وهو الوضع الذي اعترف به الاتحاد البرازيلي.

وأشارت "ماركا" إلى أن تواجد دييغو فرنانديز، وهو وكيل أعمال مرتبط بالاتحاد البرازيلي، في ملعب سانتياغو برنابيو يوم الأربعاء الماضي لم يسفر عن أي اجتماع مع أنشيلوتي أو ممثليه، وذلك لأن المدرب الإيطالي أوضح موقفه بشكل قاطع في آخر محاولة من الاتحاد البرازيلي لإقناعه بتدريب المنتخب.

وختمت الصحيفة بالتأكيد على أن أنشيلوتي لم يؤجل قراره، بل أوضح رغبته بوضوح في الوفاء بعقده مع ريال مدريد، وهو ما دفع الاتحاد البرازيلي للتوجه إلى الرياض بحثاً عن جورجي جيسوس.

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