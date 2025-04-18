أنشيلوتي يصدم البرازيل.. ريال مدريد أولاً وأخيراً

أنشيلوتي يصدم البرازيل.. ريال مدريد أولاً وأخيراً
خبرني - أكدت صحيفة "ماركا" الإسبانية، أن المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي وجه رسالة قاطعة إلى الاتحاد البرازيلي لكرة القدم، موضحاً أن أولويته الوحيدة والمطلقة هي الاستمرار في تدريب ريال مدريد.
وأشارت الصحيفة إلى أن أنشيلوتي يشعر بالقوة والرغبة في مواصلة قيادة النادي "الملكي" والقتال على جميع الألقاب حتى اللحظة الأخيرة.
وأكدت "ماركا" أن المدرب الإيطالي لا يلتفت إلى أي عروض أخرى، سواء من منتخب البرازيل أو أي جهة أخرى.
وقد أبدى الاتحاد البرازيلي اهتماماً كبيراً بالتعاقد مع أنشيلوتي، حيث يعيش "السيليساو" حالة من عدم الاستقرار المستمر، ويسعى جاهداً للخروج من هذه الأزمة.
وبعد إقالة المدرب دوريفال جونيور، حاول مجدداً إقناع الإيطالي بتولي منصب المدير الفني للمنتخب، إلا أن رد أنشيلوتي كان حاسماً، حيث صرح قائلاً: "لدي عقد مع ريال مدريد وأنا سعيد، وطالما أنهم لم يقولوا عكس ذلك، فلن أستمع إلى أي عرض."
وبعد هذا الرد، توجه مسؤولو الاتحاد البرازيلي إلى جورجي جيسوس، المدرب الحالي للهلال السعودي، لتقديم عرض أو على الأقل جس نبضه لمعرفة ما إذا كان مستعداً لتولي قيادة المنتخب الفائز بكأس العالم خمس مرات.
ونظراً لارتباط جيسوس بعقده مع الهلال، لم يكن هناك إمكانية لاتفاق فوري، وهو الوضع الذي اعترف به الاتحاد البرازيلي.
وأشارت "ماركا" إلى أن تواجد دييغو فرنانديز، وهو وكيل أعمال مرتبط بالاتحاد البرازيلي، في ملعب سانتياغو برنابيو يوم الأربعاء الماضي لم يسفر عن أي اجتماع مع أنشيلوتي أو ممثليه، وذلك لأن المدرب الإيطالي أوضح موقفه بشكل قاطع في آخر محاولة من الاتحاد البرازيلي لإقناعه بتدريب المنتخب.
وختمت الصحيفة بالتأكيد على أن أنشيلوتي لم يؤجل قراره، بل أوضح رغبته بوضوح في الوفاء بعقده مع ريال مدريد، وهو ما دفع الاتحاد البرازيلي للتوجه إلى الرياض بحثاً عن جورجي جيسوس.
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