التغير المناخي نداءً للعمل الخيري المحلي

في ظل أزمة المياه التي يواجهها الأردن، والتي تُعد من أشد الأزمات تأثيرًا على استدامة الحياة، ظهرت ظاهرة لافتة في المجتمع الأردني تتمثل في تبرعات المواطنين لتمويل حفر آبار مياه في دول خارج الأردن. هذه الظاهرة، التي يُعتبر فيها التبرع بحفر الآبار صدقة جارية لأرواح الأموات، يمكن قراءتها على أنها شكل من إعادة توجيه الأولويات، حيث يركز الناس على أعمال الخير خارج حدود الوطن بينما يعاني بلدهم من واحدة من أخطر أزمات المياه في العالم.

يُعد الأردن من أفقر دول العالم مائيًا، حيث لا يتجاوز نصيب الفرد من المياه 60 مترًا مكعبًا سنويًا، وهو ما يعكس العجز المائي الحاد. وفقًا لتقديرات البنك الدولي، فإن المملكة تواجه فجوة مائية متزايدة، ما يضع ضغوطًا غير مسبوقة على الموارد الطبيعية، خاصة في المناطق الصحراوية وشبه الصحراوية، ويزيد من هشاشة المجتمعات التي تعاني أصلًا من شح المياه

لكن لا يمكن فهم هذه الأزمة بمعزل عن التغير المناخي، الذي يجعل المشكلة أكثر تعقيدًا. إذ تسهم ارتفاع درجات الحرارة وتذبذب الهطول المطري في زيادة شح المياه، وتسريع وتيرة الجفاف،. كما أن تناقص المياه الجوفية نتيجة الضخ الجائر، الذي تُظهر التقارير الحكومية انخفاضه بنسبة 30% في بعض المناطق، يزيد من التحديات التي تواجه الأردن.

رغم هذه التحديات، يواصل الكثير من الأردنيين التبرع لحفر الآبار في دول أخرى، اعتقادًا منهم أن ذلك يحقق أجرًا مستدامًا. وبينما لا يمكن إنكار قيمة الصدقة الجارية في الإسلام، إلا أن هذا التوجه يثير تساؤلات حول كيفية تحديد الأولويات. هل يمكن أن يصبح العمل الخيري وسيلة لمواجهة الأزمة الداخلية بدلًا من التركيز على الخارج؟

إن تخصيص الموارد لحفر الآبار في الخارج قد يعكس عدم إدراك خطورة الأزمة المائية المحلية. فالأردن يحتاج إلى استثمارات ضخمة في مشاريع تحلية المياه، وتقنيات الري الذكي، وإعادة تدوير المياه، وهي حلول يمكن أن تستفيد من الدعم الشعبي إذا وُجهت التبرعات نحوها. إن تحويل جزء من هذه الجهود الخيرية إلى الداخل يمكن أن يسهم في دعم مشاريع مثل الناقل الوطني لتحلية المياه، الذي يمثل خطوة أساسية في تأمين مياه مستدامة للأردنيين.

لا يُقصد من هذا الطرح التقليل من قيمة العمل الخيري، بل إعادة التفكير في كيفية جعله أكثر ارتباطًا بالاحتياجات الفعلية للمجتمع. هنا يأتي دور الخطاب الديني، الذي يمكن أن يلعب دورًا حاسمًا في توجيه التبرعات نحو مشاريع وطنية تعزز الأمن المائي.

يمكن لوزارة الأوقاف، بالتعاون مع الجهات المعنية، أن تعمل على توعية المواطنين بأهمية المساهمة في مشاريع تعزز استدامة المياه داخل الأردن، بحيث تتحول الصدقة الجارية إلى أداة لدعم العدالة المائية، بدلًا من أن تكون منفصلة عن الواقع المحلي.

حتى يكون العمل الخيري أكثر تأثيرًا، لا بد من تغييره ليواكب التحديات الحقيقية التي تواجه الأردن. فبدلاً من أن يبقى معزولًا عن الاحتياجات الوطنية، يمكن توظيفه لدعم مشاريع تحلية المياه، حصاد الأمطار، وتقنيات إدارة المياه، مما يعزز من قدرة المجتمع على الصمود أمام التغير المناخي.

الخير لا حدود له، لكن عندما يكون الوطن في أزمة، يصبح الاستثمار في الداخل أولوية. فالصدقة ليست فقط عطاءً، بل مسؤولية في توجيه الموارد نحو ما يحقق التنمية والاستدامة، وهو ما يمكن أن يكون أعظم أجرًا وأطول أثرًا