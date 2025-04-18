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مؤتمر ترمب ينتهي فجأة بعد تعرّض فتاة لحالة طارئة داخل المكتب البيضاوي - فيديو

مؤتمر ترمب ينتهي فجأة بعد تعرّض فتاة لحالة طارئة داخل المكتب البيضاوي - فيديو

2025-04-18 07:16:47
(MENAFN- Khaberni)

خبرني - انتهى المؤتمر الصحفي للرئيس الأمريكي دونالد ترمب بشكل مفاجئ، اليوم الجمعة، بعد تعرّض فتاة صغيرة لحالة طبية طارئة داخل المكتب البيضاوي.

وجاء المؤتمر عقب أداء الدكتور محمد أوز اليمين الدستورية رئيسًا لمراكز الرعاية الطبية والخدمات الطبية (Medicare & Medicaid).


وقالت وسائل إعلام أمريكية، إنه في أثناء حديث الرئيس ترامب إلى الصحفيين، فقدت فتاة صغيرة، كانت من ضمن ضيوف الدكتور أوز، وعيها بشكل مفاجئ، ما أثار حالة من القلق داخل القاعة.

وأظهرت مقاطع فيديو من المؤتمر الصحفي لحظة هروع الدكتور أوز إلى الفتاة التي بدت غير مستقرة رغم أنها استعادت وعيها سريعًا.

وتم إخراج الفتاة من المكتب البيضاوي ، فيما توقّف ترامب عن الحديث وغادر القاعة لاحقًا، برفقة الحاضرين.

وبعد الحادثة، تم توجيه الصحفيين إلى غرفة الإحاطة، فيما لم يصدر بعد أي بيان رسمي بشأن الحالة الصحية للفتاة.

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