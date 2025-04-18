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600 منزل هدمها الاحتلال في جنين

600 منزل هدمها الاحتلال في جنين

2025-04-18 07:16:46
(MENAFN- Khaberni)

خبرني - قالت مصادر فلسطينية إن جيش الاحتلال الإسرائيلي هدم نحو 600 منزل في مخيم جنين شمال الضفة الغربية منذ بداية عدوانه على المدينة.

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