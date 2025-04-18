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عيسى الخشاشنة نقيبا للأطباء الأردنيين

عيسى الخشاشنة نقيبا للأطباء الأردنيين

2025-04-18 07:16:46
(MENAFN- Khaberni)

خبرني - أظهرت نتائج الفرز لانتخابات نقابة الأطباء الأردنيين فوز الدكتور عيسى الخشاشنة بمنصب النقيب، متفوقا على منافسه طارق التميمي.

وبدأت الانتخابات صباح اليوم الجمعة في مجمع النقابات المهنية بعمان وفروع النقابة في المحافظات لاختيار نقيب وأعضاء مجلس النقابة ، واستمرت عملية الاقتراع حتى الساعة الثامنة مساءً.

ويبلغ عدد من يحق لهم الاقتراع 17200 طبيب وطبيبة من أصل 46 ألف عضو.

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