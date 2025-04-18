عيسى الخشاشنة نقيبا للأطباء الأردنيين

عيسى الخشاشنة نقيبا للأطباء الأردنيين
خبرني - أظهرت نتائج الفرز لانتخابات نقابة الأطباء الأردنيين فوز الدكتور عيسى الخشاشنة بمنصب النقيب، متفوقا على منافسه طارق التميمي.
وبدأت الانتخابات صباح اليوم الجمعة في مجمع النقابات المهنية بعمان وفروع النقابة في المحافظات لاختيار نقيب وأعضاء مجلس النقابة ، واستمرت عملية الاقتراع حتى الساعة الثامنة مساءً.
ويبلغ عدد من يحق لهم الاقتراع 17200 طبيب وطبيبة من أصل 46 ألف عضو.
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