وفد من الكونغرس الأميركي في سورية للقاء الشرع وبحث العقوبات

خبرني - وصل وفد من الكونغرس الأميركي إلى دمشق اليوم الجمعة لإجراء لقاءات مع القيادة السورية والمجتمع المدني السوري.

وبحسب جدول الزيارة، زار الوفد حي جوبر شمال شرقي دمشق الذي دمرته قوات النظام المخلوع، كما سيزور سجن صيدنايا لاحقا.

وهذه هي الزيارة الثانية لوفد أميركي إلى سورية بعد سقوط نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد في 8 ديسمبر/كانون الأول الماضي.

وكان وفد دبلوماسي رفيع المستوى من وزارة الخارجية الأميركية برئاسة باربرا ليف مساعدة وزير الخارجية الأميركية لشؤون الشرق الأدنى ومبعوث واشنطن لشؤون الرهائن روجر كارستينز والمستشار في وزارة الخارجية الأميركية دانيال روبنشتاين قاموا بأول زيارة من نوعها لدمشق منذ أكثر من 10 سنوات والتقوا الرئيس أحمد الشرع في ديسمبر/كانون الأول الماضي.

وقالت مصادر سورية في دمشق إن عضوين من الكونغرس الأميركي وصلا العاصمة السورية اليوم الجمعة برفقة أعضاء في التحالف السوري الأميركي للسلام والازدهار، للاطلاع على الأوضاع في البلاد بعد سقوط نظام الأسد.

وأفادت المصادر نقلا عن أعضاء في الوفد بأنه من المتوقع أن يلتقي الرئيس السوري أحمد الشرع ووزير خارجيته أسعد الشيباني عضوي الكونغرس كوري ميلز ومارلين ستوتزمان.

وقال عضو الكونغرس الأميركي كوري ميلز إن رفع العقوبات عن سورية يتطلب الكثير من الخطوات، وتوقع أن تشمل المناقشات مع الرئيس الشرع مسألة العقوبات.

وأضاف ميلز خلال زيارة إلى حي جوبر الدمشقي إن واشنطن تريد أن ترى واقعا يسود فيه الاستقرار وحكومة سورية منتخبة بشكل ديمقراطي تمثل كل السوريين.

وعن إمكانية لقاء الرئيس الأميركي دونالد ترمب بالرئيس السوري أحمد الشرع خلال زيارته المرتقبة إلى الشرق الأوسط، قال ميلز إن الرئيس ترمب يركز على تثبيت الاستقرار في الشرق الأوسط، مشيرا إلى أن هذا اللقاء ممكن.

وأضاف "أعتقد أن ذلك ممكن، السياسة الخارجية في الولايات المتحدة مرهونة بقرارات الرئيس، والرئيس بلا شك حين يرى الواقع الأمثل في سورية وبعد أن يتشاور مع مستشاريه ووزرائه -وكما رأينا- يتحمس بشأن اللقاءات كما كان الحال في لقاء مع رئيس كوريا الشمالية، أشياء لم يقدم عليها أحد من السبعينيات".

من جانبها، قالت عضوة الكونغرس الأميركي عن الحزب الجمهوري مارلين ستوتزمان لدى زيارتها إلى سورية إن واشنطن ترى فرصة لحكومة صديقة لها وللغرب والمنطقة.

وأوضحت ستوتزمان أنها تقوم بزيارة سورية لترَ ما سيحدث لاحقا، ولترَ سوريا الجديدة "ولذلك، أريد أن أنقل ما أراه هنا والمحادثات التي أجريها هنا إلى الولايات المتحدة وأشاركها مع الحكومة هناك".

وأضافت ستوتزمان لوكالة الأنباء الألمانية "كان علي أن أرى الدمار والمليارات من الدولارات من الحطام، وحجم الجهود اللازمة لإعادة إعماره، سيستغرق الأمر سنوات لتنظيف كل ذلك، لكن أكثر من ذلك من المحزن أن نتخيل العائلات التي فقدت منازلها، رأينا رسمة لميكي ماوس على الحائط في غرفة طفل، ففكرنا في الأطفال الذين فقدوا منازلهم إنه أمر محزن جدا، ولكن في المقابل أشعر بالتفاؤل والحماس تجاه المستقبل".

من جانبه، قال عضو التحالف السوري الأميركي لأجل السلام والازدهار مجد عبار إن "التحالف السوري يعمل جاهدا لتخفيف العقوبات على سوريا وعلى الشعب السوري".

وأشار عبار إلى أن الوفد الأميركي سيطلع على الأوضاع في سورية وتأثير العقوبات على الشعب السوري، كما سيلتقي مع قيادات سورية، على رأسها الرئيس أحمد الشرع، إضافة إلى زيارة بعض المناطق لـ"رؤية التنوع والنسيج الاجتماعي في سوريا".

وأضاف عبار في تصريح لوكالة الأنباء الألمانية "لدينا العديد من الاجتماعات اليوم مع البطريرك في الكنيسة الآشورية في دير مار تقلا، وتزامنت الزيارة مع عيد الفصح المجيد".

وأشار إلى أن الوفد "سوف ينقل رؤية واضحة عن الوضع في سورية وتأثير هذه العقوبات غير العادلة حاليا للإدارة الأميركية".