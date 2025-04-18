نعيم قاسم : لن نسمح لأحد بنزع سلاح حزب الله

نعيم قاسم : لن نسمح لأحد بنزع سلاح حزب الله
خبرني - حذر أمين عام“حزب الله” نعيم قاسم، مساء الجمعة، إسرائيل من مواصلة اعتداءاتها على لبنان، مؤكدا أن حزبه ليس ضعيفا، ويملك خيارات للرد على هذه الاعتداءات في الوقت المناسب حال لم تتوقف.
وبشكل يومي، ترتكب إسرائيل خروقات لاتفاق وقف إطلاق النار الموقع مع“حزب الله” قبل نحو 5 أشهر، ما أدى إلى سقوط عشرات الشهداء ومئات الجرحى.
وفي رده على ذلك، قال قاسم في كلمة متلفزة إن إسرائيل“تعتدي يوميا على لبنان حتى بلغ عدد اعتداءاتها 2700 رغم عدم وجود ذريعة لديها لذلك” بعد توقعيها اتفاق وقف إطلاق النار.
وأضاف محذرا:“نعطي الدبلوماسية فرصتها بمواجهة اعتداءات إسرائيل، لكن الفرصة ليست مفتوحة، وواهم من يحسب أننا ضعفاء”.
وتابع مخاطبا الإسرائيليين:“لدينا خيارات للرد ولا نخشى شيئا، وإن أردتم أن تجربوا استمروا (في الاعتداء على لبنان) وسترون الرد في الوقت المناسب الذي نقرره”.
وبشأن قضية نزع سلاح الحزب، قال قاسم إن“جهة واحدة (لم يحددها) بعض الأصوات النشاز في لبنان تركز على سلاح المقاومة، لكن مشكلة بلدنا الأولى ليست هذا السلاح بل طرد الاحتلال الإسرائيلي”.
وأردف:“من يدعو لنزع سلاح المقاومة بالقوة يقدم خدمة مجانية للعدو الإسرائيلي، وهدفه الفتنة بين المقاومة والجيش، وهذه الفتنة لن تحصل”.
وأكمل مشددا:“لن نسمح لأحد أن ينزع سلاح حزب الله أو المقاومة، وهذه الفكرة عليكم إزالتها من القاموس”.
واعتبر الأمين العام لـ”حزب الله” أن“هذا السلاح هو دعامة للمقاومة، وهو الذي حرر بلادنا وحمى سيادتها”.
ومضى محذرا:“سنواجه من يعتدي على المقاومة ويريد نزع سلاحنا، وننصح بألا يلعب معنا أحد هذه اللعبة”.
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