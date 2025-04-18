نعيم قاسم : لن نسمح لأحد بنزع سلاح حزب الله

خبرني - حذر أمين عام“حزب الله” نعيم قاسم، مساء الجمعة، إسرائيل من مواصلة اعتداءاتها على لبنان، مؤكدا أن حزبه ليس ضعيفا، ويملك خيارات للرد على هذه الاعتداءات في الوقت المناسب حال لم تتوقف.

وبشكل يومي، ترتكب إسرائيل خروقات لاتفاق وقف إطلاق النار الموقع مع“حزب الله” قبل نحو 5 أشهر، ما أدى إلى سقوط عشرات الشهداء ومئات الجرحى.

وفي رده على ذلك، قال قاسم في كلمة متلفزة إن إسرائيل“تعتدي يوميا على لبنان حتى بلغ عدد اعتداءاتها 2700 رغم عدم وجود ذريعة لديها لذلك” بعد توقعيها اتفاق وقف إطلاق النار.

وأضاف محذرا:“نعطي الدبلوماسية فرصتها بمواجهة اعتداءات إسرائيل، لكن الفرصة ليست مفتوحة، وواهم من يحسب أننا ضعفاء”.

وتابع مخاطبا الإسرائيليين:“لدينا خيارات للرد ولا نخشى شيئا، وإن أردتم أن تجربوا استمروا (في الاعتداء على لبنان) وسترون الرد في الوقت المناسب الذي نقرره”.

وبشأن قضية نزع سلاح الحزب، قال قاسم إن“جهة واحدة (لم يحددها) بعض الأصوات النشاز في لبنان تركز على سلاح المقاومة، لكن مشكلة بلدنا الأولى ليست هذا السلاح بل طرد الاحتلال الإسرائيلي”.

وأردف:“من يدعو لنزع سلاح المقاومة بالقوة يقدم خدمة مجانية للعدو الإسرائيلي، وهدفه الفتنة بين المقاومة والجيش، وهذه الفتنة لن تحصل”.

وأكمل مشددا:“لن نسمح لأحد أن ينزع سلاح حزب الله أو المقاومة، وهذه الفكرة عليكم إزالتها من القاموس”.

واعتبر الأمين العام لـ”حزب الله” أن“هذا السلاح هو دعامة للمقاومة، وهو الذي حرر بلادنا وحمى سيادتها”.

ومضى محذرا:“سنواجه من يعتدي على المقاومة ويريد نزع سلاحنا، وننصح بألا يلعب معنا أحد هذه اللعبة”.