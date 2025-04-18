  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
امريكا      اوروبا      عرب      اسيا      افريقيا   
العثور على الطفل حسن الشديفات في المفرق بعد ساعات من فقدانه

العثور على الطفل حسن الشديفات في المفرق بعد ساعات من فقدانه

2025-04-18 07:16:46
(MENAFN- Khaberni)

خبرني - عثرت عائلة الطفل حسن محمد الشديفات مساء الجمعة، على طفلها المفقود منذ ساعات في محافظة المفرق.


وكانت ناشدت عائلة الطفل حسن للمساعدة بالعثور عليه، مشيرة إلى أنه خرج من منزلهم الكائن في حي الحسبان بمحافظة المفرق، ولم يعد إلى المنزل.

وأكدت العائلة أنها عثرت عليه بصحة جيدة.

MENAFN18042025000151011027ID1109447184

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Date

Category

Comments

No comment

Tags

Label

آخر الأخبار

البحث