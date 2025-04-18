العثور على الطفل حسن الشديفات في المفرق بعد ساعات من فقدانه
خبرني - عثرت عائلة الطفل حسن محمد الشديفات مساء الجمعة، على طفلها المفقود منذ ساعات في محافظة المفرق.
وكانت ناشدت عائلة الطفل حسن للمساعدة بالعثور عليه، مشيرة إلى أنه خرج من منزلهم الكائن في حي الحسبان بمحافظة المفرق، ولم يعد إلى المنزل.
وأكدت العائلة أنها عثرت عليه بصحة جيدة.
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