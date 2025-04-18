إسرائيل تستهدف بغارة مسؤولاً في "حزب الله"

MENAFN - Al-Bayan) قتل شخص جراء غارة جوية إسرائيلية استهدفت سيارة عند مدخل بلدة الغازية قرب مدينة صيدا في جنوب لبنان، وفق ما أفادت وزارة الصحة، أمس، بينما أعلن الجيش الإسرائيلي أنه قضى على مسؤول في حزب الله. وأفاد مركز عمليات طوارئ الصحة العامة بأن الغارة التي شنها الجيش الإسرائيلي على سيارة على طريق صيدا الغازية أدت إلى سقوط قتيل.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان، أمس، إن سلاح الجو شن ضربة دقيقة في منطقة صيدا وقتل العنصر في حزب الله محمد جعفر منح أسعد عبدالله، مشيراً إلى أنه كان مسؤولاً عن نشر أنظمة الاتصالات لحزب الله في أنحاء لبنان، لاسيما في مناطق جنوبية قريبة من الحدود مع إسرائيل.

وطالت الضربة سيارة رباعية الدفع إلى جانب الطريق السريع بين الغازية وصيدا، وأدت إلى احتراقها بالكامل وتصاعد أعمدة الدخان الأسود منها، بحسب مراسل وكالة الصحافة الفرنسية. وتجمع عشرات الأشخاص في المكان، بينما فرض جنود في الجيش اللبناني طوقاً أمنياً حول السيارة، وقام عناصر الإطفاء بإخماد الحريق قبل أن تعمل رافعة على نقلها من المكان.

وتقع المنطقة على مسافة أكثر من 50 كيلومتراً من الحدود اللبنانية الإسرائيلية.

وتعرضت بلدة الغازية لضربات عدة خلال المواجهة التي استمرت أكثر من عام بين إسرائيل وحزب الله، وهو اليوم الرابع توالياً الذي تسجل فيه ضربات إسرائيلية في جنوب لبنان، إذ تؤكد إسرائيل أنها تواصل استهداف عناصر من حزب الله، رغم وقف إطلاق النار الساري بين الطرفين منذ 27 نوفمبر الماضي.

ولم يعلّق الجيش الإسرائيلي بعد على الضربة، لكن سبق له أن أكد هذا الأسبوع شن ضربات في مناطق عدة في جنوب لبنان تستهدف عناصر في حزب الله. ورغم سريان اتفاق لوقف إطلاق النار بين الحزب وإسرائيل تم التوصل إليه بوساطة أمريكية عقب مواجهة لأكثر من عام، لا تزال إسرائيل تشن غارات على مناطق لبنانية عدة، خصوصاً في الجنوب والشرق.