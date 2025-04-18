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السياحة: جميع موظفي الوزارة بحرينيون بعقود دائمة

السياحة: جميع موظفي الوزارة بحرينيون بعقود دائمة

2025-04-18 07:11:43
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أكدت‭ ‬وزارة‭ ‬السياحة‭ ‬انه‭ ‬لا‭ ‬يوجد‭ ‬لديها‭ ‬أي‭ ‬موظفين‭ ‬أجانب،‭ ‬ايمانا‭ ‬منها‭ ‬بالكفاءات‭ ‬البحرينية‭ ‬وضرورة‭ ‬الحرص‭ ‬عليها‭ ‬واعطائها‭ ‬الفرصة‭ ‬لتولي‭ ‬مختلف‭ ‬المهام‭ ‬والمسؤوليات،‭ ‬مضيفة‭ ‬في‭ ‬ردها‭ ‬على‭ ‬سؤال‭ ‬للنائب‭ ‬باسمة‭ ‬مبارك‭ ‬انه‭ ‬جرى‭ ‬توظيف‭ ‬جميع‭ ‬هؤلاء‭ ‬الموظفين‭ ‬البحرينيين‭ ‬بعقود‭ ‬دائمة‭.‬

وأشارت‭ ‬الى‭ ‬انها‭ ‬تولي‭ ‬جانب‭ ‬التدريب‭ ‬اهتماما‭ ‬خاصا،‭ ‬حيث‭ ‬تحرص‭ ‬وفقا‭ ‬لقوانين‭ ‬الخدمة‭ ‬المدنية‭ ‬على‭ ‬تسجيل‭ ‬الموظفين‭ ‬في‭ ‬دورات‭ ‬داخلية‭ ‬وخارجية‭ ‬وبما‭ ‬لا‭ ‬يقل‭ ‬عن‭ ‬أربعين‭ ‬ساعة‭ ‬تدريب‭ ‬سنوية‭ ‬متنوعة‭ ‬بين‭ ‬التدريب‭ ‬النظري‭ ‬والتدريب‭ ‬العملي‭ ‬والورش‭ ‬التدريبية‭.‬

كلمات دالة

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