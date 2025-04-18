الداخلية تؤكد شمول جميع قوات الأمن العام بعلاوة الخطر والتأمين الصحي الكامل

الداخلية تؤكد شمول جميع قوات الأمن العام بعلاوة الخطر والتأمين الصحي الكامل
وبينت الوزارة أن عمل أعضاء قوات الأمن العام في جله قائم على التعرض للمخاطر بكافة أشكالها، سواء كان ذلك العضو من رجال الدفاع المدني أو غيرهم من الاعضاء، لذا فإن الوزارة قد قامت بإصدار العديد من القرارات المتعلقة بالعلاوات والبدلات بما فيها علاوة طبيعة العمل، مراعية في ذلك طبيعة عمل عضو القوة من جميع النواحي بما فيها التعرض للمخاطر.
وفيما يخص المظلة التأمينية أشارت الوزارة إلى توافر الرعاية الصحية لمنتسبها في كافة الظروف والحالات بما في ذلك حالة الإصابة أثناء العمل، بالإضافة إلى القرارات الخاصة بمساعدات العلاج في الحالات العادية من خلال صندوق مساعدات الأمن العام، حيث يتم صرف مساعدات خاصة للمصابين عبر صندوق مخصص لذلك، كما يتم إرسال الحالات الخطرة للعلاج خارج المملكة في حال عدم توافر الرعاية اللازمة محلياً، تأكيداً لحرص الوزارة على سلامة منتسبيها وتوفير أفضل سبل الدعم والرعاية لهم.
جاء ذلك ردا على الاقتراح برغبة المقدم من قبل النائب مريم صالح الظاعن بشأن منح رجال الإطفاء علاوة خطر وتوفير الرعاية الصحية لهم عن طريق توفير مظلة تأمينية لهم، فيما أوصت لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بالموافقة على الاقتراح.كلمات دالة
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