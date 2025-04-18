الداخلية تؤكد شمول جميع قوات الأمن العام بعلاوة الخطر والتأمين الصحي الكامل

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وبينت‭ ‬الوزارة‭ ‬أن‭ ‬عمل‭ ‬أعضاء‭ ‬قوات‭ ‬الأمن‭ ‬العام‭ ‬في‭ ‬جله‭ ‬قائم‭ ‬على‭ ‬التعرض‭ ‬للمخاطر‭ ‬بكافة‭ ‬أشكالها،‭ ‬سواء‭ ‬كان‭ ‬ذلك‭ ‬العضو‭ ‬من‭ ‬رجال‭ ‬الدفاع‭ ‬المدني‭ ‬أو‭ ‬غيرهم‭ ‬من‭ ‬الاعضاء،‭ ‬لذا‭ ‬فإن‭ ‬الوزارة‭ ‬قد‭ ‬قامت‭ ‬بإصدار‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬القرارات‭ ‬المتعلقة‭ ‬بالعلاوات‭ ‬والبدلات‭ ‬بما‭ ‬فيها‭ ‬علاوة‭ ‬طبيعة‭ ‬العمل،‭ ‬مراعية‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬طبيعة‭ ‬عمل‭ ‬عضو‭ ‬القوة‭ ‬من‭ ‬جميع‭ ‬النواحي‭ ‬بما‭ ‬فيها‭ ‬التعرض‭ ‬للمخاطر‭.‬

وفيما‭ ‬يخص‭ ‬المظلة‭ ‬التأمينية‭ ‬أشارت‭ ‬الوزارة‭ ‬إلى‭ ‬توافر‭ ‬الرعاية‭ ‬الصحية‭ ‬لمنتسبها‭ ‬في‭ ‬كافة‭ ‬الظروف‭ ‬والحالات‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬حالة‭ ‬الإصابة‭ ‬أثناء‭ ‬العمل،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬القرارات‭ ‬الخاصة‭ ‬بمساعدات‭ ‬العلاج‭ ‬في‭ ‬الحالات‭ ‬العادية‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬صندوق‭ ‬مساعدات‭ ‬الأمن‭ ‬العام،‭ ‬حيث‭ ‬يتم‭ ‬صرف‭ ‬مساعدات‭ ‬خاصة‭ ‬للمصابين‭ ‬عبر‭ ‬صندوق‭ ‬مخصص‭ ‬لذلك،‭ ‬كما‭ ‬يتم‭ ‬إرسال‭ ‬الحالات‭ ‬الخطرة‭ ‬للعلاج‭ ‬خارج‭ ‬المملكة‭ ‬في‭ ‬حال‭ ‬عدم‭ ‬توافر‭ ‬الرعاية‭ ‬اللازمة‭ ‬محلياً،‭ ‬تأكيداً‭ ‬لحرص‭ ‬الوزارة‭ ‬على‭ ‬سلامة‭ ‬منتسبيها‭ ‬وتوفير‭ ‬أفضل‭ ‬سبل‭ ‬الدعم‭ ‬والرعاية‭ ‬لهم‭.‬

جاء‭ ‬ذلك‭ ‬ردا‭ ‬على‭ ‬الاقتراح‭ ‬برغبة‭ ‬المقدم‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬النائب‭ ‬مريم‭ ‬صالح‭ ‬الظاعن‭ ‬بشأن‭ ‬منح‭ ‬رجال‭ ‬الإطفاء‭ ‬علاوة‭ ‬خطر‭ ‬وتوفير‭ ‬الرعاية‭ ‬الصحية‭ ‬لهم‭ ‬عن‭ ‬طريق‭ ‬توفير‭ ‬مظلة‭ ‬تأمينية‭ ‬لهم،‭ ‬فيما‭ ‬أوصت‭ ‬لجنة‭ ‬الشؤون‭ ‬الخارجية‭ ‬والدفاع‭ ‬والأمن‭ ‬الوطني‭ ‬بالموافقة‭ ‬على‭ ‬الاقتراح‭.‬

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