  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
امريكا      اوروبا      عرب      اسيا      افريقيا   
الداخلية تؤكد شمول جميع قوات الأمن العام بعلاوة الخطر والتأمين الصحي الكامل

الداخلية تؤكد شمول جميع قوات الأمن العام بعلاوة الخطر والتأمين الصحي الكامل

2025-04-18 07:11:41
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أكدت‭ ‬وزارة‭ ‬الداخلية‭ ‬أنها‭ ‬تولي‭ ‬كافة‭ ‬أعضاء‭ ‬قوات‭ ‬الأمن‭ ‬العام‭ ‬كل‭ ‬الاهتمام‭ ‬والرعاية‭ ‬من‭ ‬جميع‭ ‬الجوانب،‭ ‬وعلى‭ ‬الأخص‭ ‬ما‭ ‬يتعلق‭ ‬بالعلاوات‭ ‬والبدلات‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬علاوة‭ ‬الخطر،‭ ‬حيث‭ ‬تقوم‭ ‬الجهات‭ ‬المعنية‭ ‬بدراسة‭ ‬وتحديث‭ ‬ومراجعة‭ ‬تلك‭ ‬العلاوات‭ ‬بما‭ ‬يتناسب‭ ‬مع‭ ‬طبيعة‭ ‬عمل‭ ‬عضو‭ ‬الأمن‭ ‬العام‭ ‬واختصاصاته‭.‬

وبينت‭ ‬الوزارة‭ ‬أن‭ ‬عمل‭ ‬أعضاء‭ ‬قوات‭ ‬الأمن‭ ‬العام‭ ‬في‭ ‬جله‭ ‬قائم‭ ‬على‭ ‬التعرض‭ ‬للمخاطر‭ ‬بكافة‭ ‬أشكالها،‭ ‬سواء‭ ‬كان‭ ‬ذلك‭ ‬العضو‭ ‬من‭ ‬رجال‭ ‬الدفاع‭ ‬المدني‭ ‬أو‭ ‬غيرهم‭ ‬من‭ ‬الاعضاء،‭ ‬لذا‭ ‬فإن‭ ‬الوزارة‭ ‬قد‭ ‬قامت‭ ‬بإصدار‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬القرارات‭ ‬المتعلقة‭ ‬بالعلاوات‭ ‬والبدلات‭ ‬بما‭ ‬فيها‭ ‬علاوة‭ ‬طبيعة‭ ‬العمل،‭ ‬مراعية‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬طبيعة‭ ‬عمل‭ ‬عضو‭ ‬القوة‭ ‬من‭ ‬جميع‭ ‬النواحي‭ ‬بما‭ ‬فيها‭ ‬التعرض‭ ‬للمخاطر‭.‬

وفيما‭ ‬يخص‭ ‬المظلة‭ ‬التأمينية‭ ‬أشارت‭ ‬الوزارة‭ ‬إلى‭ ‬توافر‭ ‬الرعاية‭ ‬الصحية‭ ‬لمنتسبها‭ ‬في‭ ‬كافة‭ ‬الظروف‭ ‬والحالات‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬حالة‭ ‬الإصابة‭ ‬أثناء‭ ‬العمل،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬القرارات‭ ‬الخاصة‭ ‬بمساعدات‭ ‬العلاج‭ ‬في‭ ‬الحالات‭ ‬العادية‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬صندوق‭ ‬مساعدات‭ ‬الأمن‭ ‬العام،‭ ‬حيث‭ ‬يتم‭ ‬صرف‭ ‬مساعدات‭ ‬خاصة‭ ‬للمصابين‭ ‬عبر‭ ‬صندوق‭ ‬مخصص‭ ‬لذلك،‭ ‬كما‭ ‬يتم‭ ‬إرسال‭ ‬الحالات‭ ‬الخطرة‭ ‬للعلاج‭ ‬خارج‭ ‬المملكة‭ ‬في‭ ‬حال‭ ‬عدم‭ ‬توافر‭ ‬الرعاية‭ ‬اللازمة‭ ‬محلياً،‭ ‬تأكيداً‭ ‬لحرص‭ ‬الوزارة‭ ‬على‭ ‬سلامة‭ ‬منتسبيها‭ ‬وتوفير‭ ‬أفضل‭ ‬سبل‭ ‬الدعم‭ ‬والرعاية‭ ‬لهم‭.‬

جاء‭ ‬ذلك‭ ‬ردا‭ ‬على‭ ‬الاقتراح‭ ‬برغبة‭ ‬المقدم‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬النائب‭ ‬مريم‭ ‬صالح‭ ‬الظاعن‭ ‬بشأن‭ ‬منح‭ ‬رجال‭ ‬الإطفاء‭ ‬علاوة‭ ‬خطر‭ ‬وتوفير‭ ‬الرعاية‭ ‬الصحية‭ ‬لهم‭ ‬عن‭ ‬طريق‭ ‬توفير‭ ‬مظلة‭ ‬تأمينية‭ ‬لهم،‭ ‬فيما‭ ‬أوصت‭ ‬لجنة‭ ‬الشؤون‭ ‬الخارجية‭ ‬والدفاع‭ ‬والأمن‭ ‬الوطني‭ ‬بالموافقة‭ ‬على‭ ‬الاقتراح‭.‬

كلمات دالة

MENAFN18042025000055011008ID1109447171

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Date

Category

Comments

No comment

Tags

Label

آخر الأخبار

البحث