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غرفة التجارة تؤيد... والنقابات تعترض:جدل حول تحميل هيئة سوق العمل نفقات ترحيل العمال الأجانب

غرفة التجارة تؤيد... والنقابات تعترض:جدل حول تحميل هيئة سوق العمل نفقات ترحيل العمال الأجانب

2025-04-18 07:11:39
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) كتبت‭: ‬ياسمين‭ ‬العقيدات‭ ‬

رغم‭ ‬اعتراض‭ ‬اتحادات‭ ‬العمال،‭ ‬أيدت‭ ‬غرفة‭ ‬تجارة‭ ‬وصناعة‭ ‬البحرين‭ ‬اقتراحا‭ ‬نيابيا‭ ‬بعدم‭ ‬تحمّل‭ ‬صاحب‭ ‬العمل‭ ‬نفقات‭ ‬ترحيل‭ ‬العامل‭ ‬في‭ ‬الحالات‭ ‬التي‭ ‬تستوجب‭ ‬ترحيله،‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬تتحمل‭ ‬هيئة‭ ‬تنظيم‭ ‬سوق‭ ‬العمل‭ ‬كل‭ ‬النفقات،‭ ‬اما‭ ‬في‭ ‬حالة‭ ‬وفاته‭ ‬فإن‭ ‬الجهة‭ ‬المختصة‭ ‬بوزارة‭ ‬الداخلية‭ ‬تتولى‭ ‬ترحيله‭ ‬أو‭ ‬نقل‭ ‬جثمانه‭ ‬إلى‭ ‬محل‭ ‬إقامته‭ ‬على‭ ‬نفقة‭ ‬الهيئة‭ ‬وفقاً‭ ‬للضوابط‭ ‬والإجراءات‭ ‬التي‭ ‬يصدر‭ ‬بتحديدها‭ ‬قرار‭ ‬من‭ ‬وزير‭ ‬الداخلية‭ ‬بالتنسيق‭ ‬مع‭ ‬الهيئة،‭ ‬ولا‭ ‬يكون‭ ‬للهيئة‭ ‬حق‭ ‬الرجوع‭ ‬إلى‭ ‬صاحب‭ ‬العمل‭ ‬الأخير‭ ‬بالنفقات‭ ‬المترتبة‭ ‬على‭ ‬نقل‭ ‬الجثمان‭.‬

وأثنت‭ ‬الغرفة‭ ‬على‭ ‬الاقتراح‭ ‬بقانون،‭ ‬ولا‭ ‬سيما‭ ‬ان‭ ‬النص‭ ‬الحالي‭ ‬للقانون‭ ‬يلزم‭ ‬صاحب‭ ‬العمل‭ ‬بتحمل‭ ‬نفقات‭ ‬إعادة‭ ‬العامل‭ ‬الأجنبي‭ ‬الهارب‭ ‬الذي‭ ‬يستوجب‭ ‬ترحيله،‭ ‬كما‭ ‬يلزمه‭ ‬أيضًا‭ ‬بتحمل‭ ‬نفقات‭ ‬تجهيز‭ ‬ونقل‭ ‬جثمان‭ ‬العامل‭ ‬الأجنبي‭ ‬المتوفى‭ ‬إذا‭ ‬طلب‭ ‬ذووه‭ ‬ذلك،‭ ‬رغم‭ ‬عدم‭ ‬مسؤولية‭ ‬صاحب‭ ‬العمل‭ ‬الفعلية‭ ‬عن‭ ‬تحمل‭ ‬النفقات‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬الحالات‭ ‬المتعلقة‭ ‬بالعامل‭ ‬وذويه‭ ‬بشكل‭ ‬مباشر،‭ ‬وأنه‭ ‬لا‭ ‬ارتباط‭ ‬لصاحب‭ ‬العمل‭ ‬فيه،‭ ‬الأمر‭ ‬الذي‭ ‬يمس‭ ‬بمصلحة‭ ‬أصحاب‭ ‬الأعمال‭ ‬ويرتب‭ ‬عليهم‭ ‬تبعات‭ ‬سلبية‭ ‬كثيرة،‭ ‬خاصة‭ ‬مع‭ ‬التزام‭ ‬أصحاب‭ ‬الأعمال‭ ‬بسداد‭ ‬الرسوم‭ ‬والاشتراكات‭ ‬الشهرية‭ ‬لهيئة‭ ‬التأمين‭ ‬الاجتماعي‭ ‬والتي‭ ‬ينبغي‭ ‬أن‭ ‬تغطي‭ ‬هذه‭ ‬النفقات‭.‬

وبينت‭ ‬الغرفة‭ ‬أن‭ ‬الاقتراح‭ ‬بقانون‭ ‬سيؤدي‭ ‬إلى‭ ‬تعزيز‭ ‬سوق‭ ‬العمل‭ ‬بتقليل‭ ‬التكاليف‭ ‬والالتزامات‭ ‬التي‭ ‬تقع‭ ‬على‭ ‬عاتق‭ ‬صاحب‭ ‬العمل،‭ ‬وسينعكس‭ ‬ذلك‭ ‬بشكل‭ ‬إيجابي‭ ‬على‭ ‬النشاط‭ ‬التجاري‭ ‬لأصحاب‭ ‬الأعمال‭ ‬والاقتصاد‭ ‬الوطني‭.‬

وكانت‭ ‬لجنة‭ ‬الخدمات‭ ‬في‭ ‬مجلس‭ ‬النواب‭ ‬قد‭ ‬أوصت‭ ‬بالموافقة‭ ‬على‭ ‬الاقتراح‭ ‬بقانون‭ ‬كما‭ ‬اتفقت‭ ‬لجنة‭ ‬الشئون‭ ‬المالية‭ ‬والاقتصادية‭ ‬مع‭ ‬الأهداف‭ ‬التي‭ ‬يرمي‭ ‬إليها‭ ‬الاقتراح‭ ‬بقانون،‭ ‬والتي‭ ‬تتمثل‭ ‬في‭ ‬الإسهام‭ ‬في‭ ‬حماية‭ ‬أصحاب‭ ‬الأعمال‭ ‬وتخفيف‭ ‬الأعباء‭ ‬المالية‭ ‬الواقعة‭ ‬عليهم،‭ ‬كما‭ ‬رأت‭ ‬اللجنة‭ ‬عدم‭ ‬وجود‭ ‬آثار‭ ‬مالية‭ ‬مباشرة‭ ‬على‭ ‬الميزانية‭ ‬العامة‭ ‬للدولة‭ ‬جراء‭ ‬تطبيقه،‭ ‬كما‭ ‬انتهت‭ ‬لجنة‭ ‬الشئون‭ ‬التشريعية‭ ‬والقانونية‭ ‬إلى‭ ‬سلامة‭ ‬الاقتراح‭ ‬بقانون‭ ‬من‭ ‬الناحية‭ ‬الدستورية‭.‬

في‭ ‬المقابل‭ ‬أبدى‭ ‬الاتحاد‭ ‬العام‭ ‬لنقابات‭ ‬عمال‭ ‬البحرين‭ ‬عدم‭ ‬موافقته‭ ‬على‭ ‬الاقتراح‭ ‬بقانون،‭ ‬مؤكدًا‭ ‬ان‭ ‬الالتزام‭ ‬بتحمل‭ ‬نفقات‭ ‬ترحيل‭ ‬العامل‭ ‬الأجنبي‭ ‬هو‭ ‬التزام‭ ‬أدبي‭ ‬على‭ ‬صاحب‭ ‬العمل‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬التزاماً‭ ‬قانونيّاً‭ ‬كما‭ ‬أن‭ ‬الجهة‭ ‬التي‭ ‬استفادت‭ ‬من‭ ‬خدمات‭ ‬العامل‭ ‬وهو‭ ‬على‭ ‬قيد‭ ‬الحياة‭ ‬ليس‭ ‬هيئة‭ ‬تنظيم‭ ‬سوق‭ ‬العمل،‭ ‬ولذا‭ ‬ليس‭ ‬من‭ ‬المنصف‭ ‬أن‭ ‬تتحمل‭ ‬تبعات‭ ‬نقل‭ ‬جثمانه‭ ‬في‭ ‬حالة‭ ‬الوفاة‭.‬

وتساءل‭ ‬الاتحاد‭ ‬حول‭ ‬فرضية‭ ‬الموافقة‭ ‬على‭ ‬هذا‭ ‬المقترح،‭ ‬عن‭ ‬الضمانات‭ ‬التي‭ ‬كفلها‭ ‬القانون‭ ‬بعدم‭ ‬تعسف‭ ‬بعض‭ ‬أصحاب‭ ‬العمل‭ ‬بإساءة‭ ‬استغلال‭ ‬التعديل‭ ‬المقترح،‭ ‬لافتا‭ ‬إلى‭ ‬ورود‭ ‬حالات‭ ‬له‭ ‬عن‭ ‬عمال‭ ‬تضرروا‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬تقديم‭ ‬بلاغ‭ ‬كيدي‭ ‬ضدهم‭ ‬بترك‭ ‬العمل‭ ‬وإلغاء‭ ‬تصريح‭ ‬العمل‭ ‬على‭ ‬خلاف‭ ‬الواقع‭ ‬بقصد‭ ‬التملص‭ ‬من‭ ‬تبعية‭ ‬العامل‭ ‬لهم،‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬يبعث‭ ‬الخشية‭ ‬من‭ ‬استغلال‭ ‬هكذا‭ ‬حالات‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬بعض‭ ‬أصحاب‭ ‬العمل‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬إلقاء‭ ‬تبعة‭ ‬الترحيل‭ ‬على‭ ‬الهيئة‭.‬

ومن‭ ‬جانب‭ ‬آخر‭ ‬أبدى‭ ‬الاتحاد‭ ‬الحر‭ ‬لنقابات‭ ‬عمال‭ ‬البحرين‭ ‬عدم‭ ‬توافقه‭ ‬مع‭ ‬الاقتراح‭ ‬بقانون‭ ‬وذلك‭ ‬لكلفته‭ ‬العالية‭ ‬على‭ ‬هيئة‭ ‬تنظيم‭ ‬سوق‭ ‬العمل،‭ ‬الأمر‭ ‬الذي‭ ‬سيشكل‭ ‬عبئاً‭ ‬على‭ ‬ميزانيتها،‭ ‬وذلك‭ ‬أخذاً‭ ‬في‭ ‬الحسبان‭ ‬ما‭ ‬ورد‭ ‬في‭ ‬تقارير‭ ‬الهيئة‭ ‬بخصوص‭ ‬أعداد‭ ‬العمال‭ ‬المُرَحّلة‭.‬

كلمات دالة

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