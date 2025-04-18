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البلديات تشدد على إلزامية الإشراف الهندسي على بناء أي إضافات

البلديات تشدد على إلزامية الإشراف الهندسي على بناء أي إضافات

2025-04-18 07:11:37
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) تحفظت‭ ‬وزارة‭ ‬شؤون‭ ‬البلديات‭ ‬والزراعة‭ ‬على‭ ‬اقتراح‭ ‬نيابي‭ ‬بشأن‭ ‬تسهيل‭ ‬إجراءات‭ ‬منح‭ ‬تراخيص‭ ‬البناء،‭ ‬وإعفاء‭ ‬أعمال‭ ‬البناء‭ ‬سواء‭ ‬كانت‭ ‬لتوسعة‭ ‬البناء‭ ‬أو‭ ‬الإضافة‭ ‬عليه‭ ‬من‭ ‬شرط‭ ‬الإشراف‭ ‬الهندسي‭ ‬متى‭ ‬كانت‭ ‬مساحة‭ ‬البناء‭ ‬لا‭ ‬تتجاوز‭ ‬100‭ ‬متر‭ ‬مربع،‭ ‬مشددة‭ ‬على‭ ‬ضرورة‭ ‬توفير‭ ‬الإشراف‭ ‬الهندسي‭ ‬موضحةً‭ ‬أن‭ ‬تراخيص‭ ‬البناء‭ ‬التي‭ ‬تتجاوز‭ ‬مساحتها‭ ‬50‭ ‬مترًا‭ ‬مربعًا،‭ ‬سواء‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬التوسعة‭ ‬الأفقية‭ ‬أو‭ ‬الإضافات‭ ‬العمودية،‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬تتيح‭ ‬بناء‭ ‬شقة‭ ‬أو‭ ‬وحدة‭ ‬سكنية‭ ‬متكاملة،‭ ‬وبالتالي‭ ‬لا‭ ‬يمكن‭ ‬التهاون‭ ‬في‭ ‬الحفاظ‭ ‬على‭ ‬الأرواح‭ ‬في‭ ‬حال‭ ‬عدم‭ ‬دراية‭ ‬المالك‭ ‬بشروط‭ ‬البناء‭ ‬والمعايير‭ ‬المعتمدة‭ ‬للمواد‭ ‬وطرق‭ ‬البناء‭ ‬الصحيحة‭. ‬

وأشارت‭ ‬إلى‭ ‬أنه‭ ‬لا‭ ‬يمكن‭ ‬الاعتماد‭ ‬على‭ ‬المقاولين‭ ‬الذين‭ ‬قد‭ ‬لا‭ ‬تكون‭ ‬لديهم‭ ‬الخبرة‭ ‬الكافية‭ ‬في‭ ‬الجوانب‭ ‬الهندسية،‭ ‬مضيفة‭ ‬أن‭ ‬مساحة‭ ‬100‭ ‬متر‭ ‬مربع‭ ‬تُعد‭ ‬كبيرة‭ ‬نسبيًا‭ ‬بالنسبة‭ ‬للعقارات‭ ‬الصغيرة،‭ ‬حيث‭ ‬من‭ ‬الممكن‭ ‬أن‭ ‬تكون‭ ‬عبارة‭ ‬عن‭ ‬أدوار‭ ‬إضافية‭ ‬أو‭ ‬توسعات‭ ‬إنشائية‭ ‬تتطلب‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬الإشراف‭ ‬الإلزامي‭ ‬للتأكد‭ ‬من‭ ‬صحة‭ ‬أعمال‭ ‬البناء،‭ ‬وأن‭ ‬كثيرًا‭ ‬من‭ ‬الإضافات‭ ‬تقارب‭ ‬مساحتها‭ ‬100‭ ‬متر‭ ‬مربع‭ ‬أو‭ ‬أقل،‭ ‬وهي‭ ‬تتطلب‭ ‬رسومات‭ ‬معمارية‭ ‬وإنشائية‭ ‬للقواعد‭ ‬والجسور،‭ ‬وإجراء‭ ‬بعض‭ ‬الدراسات‭ ‬الهندسية‭ ‬للعقار،‭ ‬كشهادة‭ ‬فحص‭ ‬التربة،‭ ‬وشهادة‭ ‬ضغط‭ ‬التربة‭.‬

وبينت‭ ‬أن‭ ‬قرار‭ ‬إلزامية‭ ‬الإشراف‭ ‬الهندسي‭ ‬لما‭ ‬زاد‭ ‬عن‭ ‬مساحة‭ ‬50‭ ‬مترًا‭ ‬مربعًا‭ ‬تم‭ ‬بناءً‭ ‬على‭ ‬دراسات‭ ‬واشتراطات‭ ‬فنية‭ ‬وتخطيطية،‭ ‬ضمانًا‭ ‬لحماية‭ ‬وسلامة‭ ‬المواطنين‭ ‬من‭ ‬الأضرار‭ ‬والمخاطر‭ ‬الناتجة‭ ‬عن‭ ‬غياب‭ ‬الإشراف‭ ‬الهندسي،‭ ‬ويضمن‭ ‬وجود‭ ‬جهة‭ ‬مسؤولة‭ ‬في‭ ‬حال‭ ‬وقوع‭ ‬أي‭ ‬من‭ ‬المخالفات‭ ‬لما‭ ‬تم‭ ‬الترخيص‭ ‬له،‭ ‬وعدم‭ ‬محاسبة‭ ‬مالك‭ ‬العقار‭ ‬نفسه‭ ‬كونه‭ ‬شخصًا‭ ‬غير‭ ‬مختص‭ ‬في‭ ‬الأعمال‭ ‬الهندسية‭.‬

وأشارت‭ ‬الوزارة‭ ‬إلى‭ ‬السماح‭ ‬بالإضافات‭ ‬التي‭ ‬تقل‭ ‬مساحتها‭ ‬عن‭ ‬50‭ ‬مترًا‭ ‬مربعًا‭ ‬دون‭ ‬الحاجة‭ ‬إلى‭ ‬إشراف‭ ‬هندسي‭ ‬إلزامي،‭ ‬بشرط‭ ‬ألا‭ ‬تؤثر‭ ‬في‭ ‬السلامة‭ ‬الإنشائية‭ ‬للبناء‭ ‬القائم،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬تقديم‭ ‬تعهّد‭ ‬من‭ ‬مكتب‭ ‬هندسي‭ ‬معتمد‭ ‬مختص‭ ‬بالأنشطة‭ ‬الإنشائية‭ ‬قبل‭ ‬تقديم‭ ‬طلب‭ ‬رخصة‭ ‬الإضافة‭.‬

وأضافت‭ ‬أن‭ ‬هناك‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬المباني‭ ‬بحالة‭ ‬إنشائية‭ ‬غير‭ ‬جيدة،‭ ‬تتطلب‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬الإشراف‭ ‬الهندسي‭ ‬للتأكد‭ ‬من‭ ‬تحمّل‭ ‬هذه‭ ‬المباني‭ ‬للإضافة‭ ‬أو‭ ‬التوسعة‭ ‬المطلوبة،‭ ‬وأن‭ ‬الغالبية‭ ‬العظمى‭ ‬من‭ ‬المخالفات‭ ‬وقعت‭ ‬في‭ ‬مناطق‭ ‬سكنية‭ ‬قلّت‭ ‬فيها‭ ‬مساحة‭ ‬الإضافات‭ ‬عن‭ ‬100‭ ‬متر‭ ‬مربع‭.‬

وأشارت‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬أعمال‭ ‬الترميم‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬إشراف‭ ‬هندسي‭ ‬يترتب‭ ‬عليها‭ ‬عدم‭ ‬ضمان‭ ‬تحمّل‭ ‬المبنى‭ ‬الأساسي‭ ‬للإضافات،‭ ‬وأن‭ ‬عدم‭ ‬الالتزام‭ ‬بالمعايير‭ ‬والاشتراطات‭ ‬الهندسية‭ ‬سيؤدي‭ ‬إلى‭ ‬عدم‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬شهادة‭ ‬إتمام‭ ‬البناء‭ ‬لوجود‭ ‬أخطاء‭ ‬أو‭ ‬عدم‭ ‬الالتزام‭ ‬بالرسومات‭ ‬الهندسية‭ ‬المرخصة‭ ‬أثناء‭ ‬إصدار‭ ‬التراخيص‭.‬

ومن‭ ‬جانب‭ ‬آخر،‭ ‬أوصى‭ ‬مجلس‭ ‬أمانة‭ ‬العاصمة‭ ‬بالالتزام‭ ‬بتوفير‭ ‬الإشراف‭ ‬الهندسي‭ ‬ضمن‭ ‬المعايير‭ ‬المعمول‭ ‬بها‭ ‬حاليا‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬لضمان‭ ‬جودة‭ ‬واستدامة‭ ‬المباني،‭ ‬نظراً‭ ‬إلى‭ ‬الخطورة‭ ‬التي‭ ‬يترتب‭ ‬عليها‭ ‬الاستغناء‭ ‬عن‭ ‬الإشراف‭ ‬الهندسي‭ ‬من‭ ‬ناحية‭ ‬سلامة‭ ‬المباني،‭ ‬وبالأخص‭ ‬المباني‭ ‬القديمة،‭ ‬التي‭ ‬لا‭ ‬يوجد‭ ‬لها‭ ‬رسومات‭ ‬هندسية‭ ‬معتمدة‭.‬

وبينت‭ ‬أن‭ ‬الإشراف‭ ‬الهندسي‭ ‬يعد‭ ‬ضرورة‭ ‬لجودة‭ ‬وسلامة‭ ‬المنشآت،‭ ‬بحيث‭ ‬يضمن‭ ‬تنفيذ‭ ‬البناء‭ ‬وفق‭ ‬المعايير‭ ‬الهندسية،‭ ‬ويوثق‭ ‬جميع‭ ‬مراحل‭ ‬البناء،‭ ‬ممّا‭ ‬يقلل‭ ‬من‭ ‬احتمالية‭ ‬حدوث‭ ‬عيب‭ ‬أو‭ ‬انهيارات‭ ‬مستقبلية‭ ‬قد‭ ‬تعرض‭ ‬حياة‭ ‬الأفراد‭ ‬للخطر،‭ ‬كما‭ ‬أن‭ ‬الإشراف‭ ‬يضمن‭ ‬تنفيذ‭ ‬المشروع‭ ‬طبقاً‭ ‬للمخطّطات‭ ‬المعتمدة‭ ‬والتصاميم‭ ‬الهندسية‭ ‬دون‭ ‬تغيير‭ ‬أو‭ ‬تعديل‭ ‬غير‭ ‬مدروس،‭ ‬وهذا‭ ‬الأمر‭ ‬يعدّ‭ ‬استيفاءً‭ ‬للاشتراطات‭ ‬الفنية‭ ‬ويحمي‭ ‬المالك‭ ‬من‭ ‬المساءلة‭ ‬القانونية،‭ ‬وإنّ‭ ‬المساحة‭ ‬المذكورة‭ ‬كبيرة‭ ‬نسبيا‭ ‬وتشكّل‭ ‬نسبة‭ ‬أساس‭ ‬في‭ ‬هيكل‭ ‬البناء‭.‬

كما‭ ‬أبدى‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬مجلس‭ ‬المحرق‭ ‬البلدي‭ ‬والمجلس‭ ‬البلدي‭ ‬للمنطقة‭ ‬الشمالية‭ ‬بالموافقة‭ ‬على‭ ‬الاقتراح‭ ‬الذين‭ ‬أبدوا‭ ‬تأييدهم‭ ‬له،‭ ‬مع‭ ‬تأكيدهم‭ ‬ضرورة‭ ‬إدراج‭ ‬مشروع‭ ‬تنمية‭ ‬المدن‭ ‬والقرى‭ ‬ضمن‭ ‬الفئة‭ ‬المقترح‭ ‬إعفاؤها‭ ‬من‭ ‬شرط‭ ‬الإشراف‭ ‬الهندسي‭ ‬ورسوم‭ ‬التراخيص‭.‬

كما‭ ‬أبدت‭ ‬جمعية‭ ‬المكاتب‭ ‬الهندسية‭ ‬البحرينية‭ ‬تحفظها‭ ‬على‭ ‬موضوع‭ ‬الإعفاء‭ ‬من‭ ‬شرط‭ ‬الإشراف‭ ‬الهندسي‭ ‬لما‭ ‬قد‭ ‬يتسبب‭ ‬به‭ ‬من‭ ‬أخطار‭ ‬عند‭ ‬التهاون‭ ‬فيه،‭ ‬يتحملها‭ ‬المواطن‭ ‬نفسه،‭ ‬إذ‭ ‬لا‭ ‬يمكن‭ ‬إعطاء‭ ‬شهادة‭ ‬ضمان‭ ‬على‭ ‬الأعمال‭ ‬الإنشائية‭ ‬دون‭ ‬عملية‭ ‬الإشراف‭ ‬الهندسي‭.‬

واقترحت‭ ‬الجمعية‭ ‬الإبقاء‭ ‬على‭ ‬المساحة‭ ‬المسموح‭ ‬بإضافتها‭ ‬على‭ ‬المباني‭ ‬القائمة‭ ‬بحيث‭ ‬لا‭ ‬تزيد‭ ‬على‭ ‬خمسين‭ ‬متراً‭ ‬مربعاً،‭ ‬وتكليف‭ ‬المكاتب‭ ‬الهندسية‭ ‬بإعداد‭ ‬التصميم‭ ‬المعماري‭ ‬والإنشائي‭ ‬وإصدار‭ ‬التصاريح‭ ‬مباشرة‭ ‬دون‭ ‬الحاجة‭ ‬إلى‭ ‬التدقيق‭ ‬من‭ ‬مكتب‭ ‬آخر،‭ ‬أو‭ ‬بلدية‭ ‬المنطقة؛‭ ‬وذلك‭ ‬لإنجاز‭ ‬طلبات‭ ‬الإضافات‭ ‬بسهولة‭ ‬ويسر،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬تكليف‭ ‬المكتب‭ ‬الهندسي‭ ‬بإصدار‭ ‬شهادة‭ ‬الضمان‭ ‬مدة‭ ‬عشر‭ ‬سنوات‭ ‬بموجب‭ ‬قانون‭ ‬تنظيم‭ ‬البناء،‭ ‬مع‭ ‬إرفاق‭ ‬شهادة‭ ‬صلاحية‭ ‬البناء‭ ‬من‭ ‬الناحية‭ ‬الإنشائية‭ ‬لإضافة‭ ‬الأدوار‭ ‬فوق‭ ‬الإضافة‭ ‬المطلوبة‭ ‬لتمكين‭ ‬المواطن‭ ‬من‭ ‬الإضافات‭ ‬المستقبلية،‭ ‬وإعفاء‭ ‬المواطن‭ ‬من‭ ‬رسوم‭ ‬التراخيص‭ ‬من‭ ‬قِبَل‭ ‬البلدية،‭ ‬ويترك‭ ‬الاتفاق‭ ‬عن‭ ‬أتعاب‭ ‬الخدمات‭ ‬الهندسية‭ ‬بين‭ ‬المواطن‭ ‬والمكتب‭ ‬الهندسي‭.‬

في‭ ‬المقابل‭ ‬أوصت‭ ‬لجنة‭ ‬المرافق‭ ‬العامة‭ ‬والبيئة‭ ‬في‭ ‬مجلس‭ ‬النواب‭ ‬بالموافقة‭ ‬على‭ ‬الاقتراح‭ ‬برغبة‭ ‬المقدم‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬كل‭ ‬النائب‭ ‬خالد‭ ‬صالح‭ ‬بوعنق،‭ ‬وأحمد‭ ‬صباح‭ ‬السلوم،‭ ‬وزينب‭ ‬عبدالأمير‭ ‬خليل،‭ ‬ومحمد‭ ‬موسى‭ ‬محمد،‭ ‬وبدر‭ ‬صالح‭ ‬التميمي‭.‬

كلمات دالة

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