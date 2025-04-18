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حزب الله يرفض البحث في سلاحه قبل انسحاب إسرائيل ووقف "الاعتداءات"

حزب الله يرفض البحث في سلاحه قبل انسحاب إسرائيل ووقف "الاعتداءات"

2025-04-18 07:11:20
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) السبت ١٩ أبريل ٢٠٢٥ - 02:00

بيروت‭ - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬أكد‭ ‬مسؤول‭ ‬في‭ ‬حزب‭ ‬الله‭ ‬أمس‭ ‬الجمعة‭ ‬أن‭ ‬التنظيم‭ ‬أبلغ‭ ‬السلطات‭ ‬اللبنانية‭ ‬برفضه‭ ‬البحث‭ ‬في‭ ‬تسليم‭ ‬سلاحه‭ ‬ما‭ ‬لم‭ ‬تنسحب‭ ‬إسرائيل‭ ‬بالكامل‭ ‬من‭ ‬جنوب‭ ‬البلاد‭ ‬وتوقف‭ ‬‮«‬اعتداءاتها‮»‬‭ ‬المستمرة‭ ‬رغم‭ ‬اتفاق‭ ‬وقف‭ ‬إطلاق‭ ‬النار‭ ‬مع‭ ‬الدولة‭ ‬العبرية‭. ‬وتواجه‭ ‬السلطات‭ ‬في‭ ‬بيروت‭ ‬ضغوطا‭ ‬أمريكية‭ ‬متصاعدة‭ ‬في‭ ‬الآونة‭ ‬الأخيرة‭ ‬لنزع‭ ‬سلاح‭ ‬الحزب‭ ‬المدعوم‭ ‬من‭ ‬إيران،‭ ‬عقب‭ ‬الحرب‭ ‬التي‭ ‬خاضها‭ ‬مع‭ ‬إسرائيل‭ ‬وألحقت‭ ‬به‭ ‬خسائر‭ ‬فادحة‭ ‬على‭ ‬صعيد‭ ‬البنية‭ ‬العسكرية‭ ‬والقيادية‭. ‬

وأكد‭ ‬مسؤولون‭ ‬لبنانيون‭ ‬يتقدمهم‭ ‬رئيس‭ ‬الجمهورية‭ ‬جوزيف‭ ‬عون‭ ‬العمل‭ ‬‮«‬حصر‭ ‬السلاح‭ ‬بيد‭ ‬الدولة‮»‬‭ ‬وبسط‭ ‬سلطتها‭ ‬على‭ ‬كامل‭ ‬أراضيها،‭ ‬خصوصا‭ ‬في‭ ‬مناطق‭ ‬جنوب‭ ‬البلاد‭ ‬المحاذية‭ ‬للحدود‭ ‬مع‭ ‬إسرائيل‭. ‬وقال‭ ‬مسؤول‭ ‬وحدة‭ ‬الارتباط‭ ‬والتنسيق‭ ‬في‭ ‬حزب‭ ‬الله‭ ‬وفيق‭ ‬صفا‭: ‬‮«‬لا‭ ‬شيء‭ ‬اسمه‭ ‬نزع‭ ‬للسلاح،‭ ‬ثمة‭ ‬ما‭ ‬حكاه‭ ‬الرئيس‭... (‬أي‭) ‬الاستراتيجية‭ ‬الدفاعية‮»‬‭. ‬وأضاف‭ ‬في‭ ‬تصريحات‭ ‬لـ«إذاعة‭ ‬النور‮»‬‭ ‬التابعة‭ ‬للحزب‭: ‬‮«‬أليس‭ ‬من‭ ‬المنطق‭ ‬أن‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬ينسحب‭ ‬أولا،‭ ‬ثانيا‭ ‬يطلق‭ ‬سراح‭ ‬الأسرى،‭ ‬ثالثا‭ ‬يوقف‭ ‬الاعتداءات‭... ‬وبعدها‭ ‬تعالوا‭ ‬نعمل‭ ‬استراتيجية‭ ‬دفاعية؟‮»‬،‭ ‬مشيرا‭ ‬الى‭ ‬أن‭ ‬هذا‭ ‬الموقف‭ ‬‮«‬أبلِغ‮»‬‭ ‬به‭ ‬عون‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬الحزب‭ ‬وحليفه‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬النواب‭ ‬نبيه‭ ‬بري‭. ‬

وأكد‭ ‬أن‭ ‬الهدف‭ ‬هو‭ ‬الاتفاق‭ ‬على‭ ‬‮«‬استراتيجية‭ ‬دفاعية‭ ‬لحماية‭ ‬لبنان،‭ ‬لا‭ ‬أن‭ ‬نعمل‭ ‬استراتيجية‭ ‬لكي‭ ‬ندع‭ ‬الحزب‭ ‬يسلم‭ ‬سلاحه‮»‬‭. ‬ونصّ‭ ‬اتفاق‭ ‬وقف‭ ‬إطلاق‭ ‬النار‭ ‬الذي‭ ‬أبرم‭ ‬بوساطة‭ ‬أمريكية،‭ ‬على‭ ‬انسحاب‭ ‬مقاتلي‭ ‬حزب‭ ‬الله‭ ‬من‭ ‬المنطقة‭ ‬الحدودية‭ ‬الواقعة‭ ‬جنوب‭ ‬نهر‭ ‬الليطاني‭ (‬على‭ ‬مسافة‭ ‬نحو‭ ‬30‭ ‬كلم‭ ‬من‭ ‬الحدود‭)‬،‭ ‬وتفكيك‭ ‬بناه‭ ‬العسكرية‭ ‬فيها،‭ ‬في‭ ‬مقابل‭ ‬تعزيز‭ ‬الجيش‭ ‬وقوة‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬المؤقتة‭ (‬يونيفيل‭) ‬لانتشارها‭ ‬قرب‭ ‬الحدود‭ ‬مع‭ ‬اسرائيل‭. ‬

وكان‭ ‬من‭ ‬المفترض‭ ‬بموجب‭ ‬القرار‭ ‬أن‭ ‬تسحب‭ ‬إسرائيل‭ ‬كل‭ ‬قواتها‭ ‬من‭ ‬مناطق‭ ‬في‭ ‬جنوب‭ ‬لبنان‭ ‬توغلت‭ ‬إليها‭ ‬خلال‭ ‬الحرب‭. ‬لكن‭ ‬الدولة‭ ‬العبرية‭ ‬أبقت‭ ‬وجودها‭ ‬العسكري‭ ‬في‭ ‬خمسة‭ ‬مرتفعات‭ ‬تعتبرها‭ ‬‮«‬استراتيجية‮»‬‭ ‬وتتيح‭ ‬لها‭ ‬الإشراف‭ ‬على‭ ‬جانبي‭ ‬الحدود‭. ‬كما‭ ‬تواصل‭ ‬شنّ‭ ‬ضربات‭ ‬تقول‭ ‬إنها‭ ‬تطول‭ ‬عناصر‭ ‬من‭ ‬الحزب‭ ‬أو‭ ‬‮«‬بنى‭ ‬تحتية‮»‬‭ ‬عسكرية‭ ‬عائدة‭ ‬له‭. ‬وخلال‭ ‬زيارتها‭ ‬لبنان‭ ‬في‭ ‬أبريل،‭ ‬قالت‭ ‬نائبة‭ ‬المبعوث‭ ‬الأمريكي‭ ‬إلى‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‭ ‬مورغان‭ ‬أورتاغوس‭ ‬إن‭ ‬واشنطن‭ ‬تواصل‭ ‬الضغط‭ ‬على‭ ‬الحكومة‭ ‬‮«‬من‭ ‬أجل‭ ‬التطبيق‭ ‬الكامل‭ ‬لوقف‭ ‬الأعمال‭ ‬العدائية،‭ ‬بما‭ ‬يشمل‭ ‬نزع‭ ‬سلاح‭ ‬حزب‭ ‬الله‭ ‬وكافة‭ ‬الميليشيات‮»‬،‭ ‬مشيرة‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬ذلك‭ ‬يجب‭ ‬أن‭ ‬يتم‭ ‬‮«‬في‭ ‬أقرب‭ ‬وقت‭ ‬ممكن‮»‬‭. ‬

واستند‭ ‬اتفاق‭ ‬وقف‭ ‬إطلاق‭ ‬النار‭ ‬بشكل‭ ‬رئيسي‭ ‬الى‭ ‬القرار‭ ‬الأممي‭ ‬1701‭ ‬الذي‭ ‬أنهى‭ ‬حرب‭ ‬إسرائيل‭ ‬وحزب‭ ‬الله‭ ‬عام‭ ‬2006،‭ ‬ويشمل‭ ‬منطقة‭ ‬جنوب‭ ‬الليطاني‭. ‬كما‭ ‬يدعو‭ ‬القرار‭ ‬إلى‭ ‬نزع‭ ‬سلاح‭ ‬كافة‭ ‬المجموعات‭ ‬المسلحة‭ ‬غير‭ ‬التابعة‭ ‬للدولة‭. ‬وأكد‭ ‬صفا‭ ‬أن‭ ‬الجيش‭ ‬اللبناني‭ ‬والحزب‭ ‬يلتزمان‭ ‬بالاتفاق،‭ ‬خصوصا‭ ‬لجهة‭ ‬تفكيك‭ ‬البنية‭ ‬العسكرية‭ ‬ومصادرة‭ ‬أي‭ ‬أسلحة‭ ‬عائدة‭ ‬لحزب‭ ‬الله‭ ‬في‭ ‬جنوب‭ ‬الليطاني‭. ‬

وقال‭: ‬‮«‬ما‭ ‬هو‭ ‬مطلوب‭ ‬من‭ ‬حزب‭ ‬الله‭ ‬نفذه‭ ‬حزب‭ ‬الله‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ (‬القرار‭) ‬1701‭ ‬وما‭ ‬هو‭ ‬مطلوب‭ ‬من‭ ‬الجيش‭ ‬اللبناني‭ ‬نفذه‭ ‬وما‭ ‬زال‭ ‬ينفذه‭ ‬حتى‭ ‬الآن‭. ‬الفكرة‭ ‬أن‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬لم‭ ‬يطبق‭ ‬هذا‭ ‬الاتفاق‮»‬‭. ‬وأضاف‭: ‬‮«‬الآن‭ ‬ما‭ ‬يصادفه‭ ‬الجيش‭ ‬يأخذه،‭ ‬هذا‭ ‬طبيعي،‭ ‬لأن‭ ‬السلاح‭ ‬الموجود‭ ‬إما‭ ‬كان‭ ‬مقصوفا‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬وإما‭ ‬في‭ ‬حالة‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬أسميها‭ ‬خردة‮»‬‭. ‬وكان‭ ‬مصدر‭ ‬مقرب‭ ‬من‭ ‬الحزب‭ ‬أفاد‭ ‬وكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬هذا‭ ‬الشهر‭ ‬بأن‭ ‬هناك‭ ‬‮«‬265‭ ‬نقطة‭ ‬عسكرية‭ ‬تابعة‭ ‬لحزب‭ ‬الله،‭ ‬محددة‭ ‬في‭ ‬جنوب‭ ‬الليطاني،‭ ‬وقد‭ ‬سلّم‭ ‬الحزب‭ ‬منها‭ ‬قرابة‭ ‬190‭ ‬نقطة‮»‬‭ ‬إلى‭ ‬الجيش‭ ‬اللبناني‭. ‬

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