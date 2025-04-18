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قتيلان في غارتين إسرائيليتين على جنوب لبنان

قتيلان في غارتين إسرائيليتين على جنوب لبنان

2025-04-18 07:11:18
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) السبت ١٩ أبريل ٢٠٢٥ - 02:00

الغازية‭ - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬قتل‭ ‬شخصان‭ ‬أمس‭ ‬الجمعة‭ ‬في‭ ‬غارتين‭ ‬اسرائيليتين‭ ‬على‭ ‬جنوب‭ ‬لبنان‭ ‬استهدفتا‭ ‬سيارتين،‭ ‬حسبما‭ ‬أفادت‭ ‬وزارة‭ ‬الصحة‭ ‬اللبنانية،‭ ‬بينما‭ ‬أعلن‭ ‬الجيش‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬أنه‭ ‬‮«‬قضى‮»‬‭ ‬على‭ ‬عنصر‭ ‬في‭ ‬حزب‭ ‬الله‭. ‬وأفادت‭ ‬الوزارة‭ ‬بأن‭ ‬‮«‬الغارة‭ ‬التي‭ ‬شنها‭ ‬العدو‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬على‭ ‬سيارة‭ ‬على‭ ‬طريق‭ ‬صيدا‭ ‬الغازية‭ ‬أدت‭ ‬إلى‭ ‬سقوط‭ ‬شهيد‮»‬‭. ‬

وتقع‭ ‬المنطقة‭ ‬على‭ ‬مسافة‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬50‭ ‬كيلومترا‭ ‬من‭ ‬الحدود‭ ‬اللبنانية‭ ‬الإسرائيلية‭. ‬وتعرضت‭ ‬بلدة‭ ‬الغازية‭ ‬القريبة‭ ‬من‭ ‬مدينة‭ ‬صيدا‭ ‬لضربات‭ ‬عدة‭ ‬خلال‭ ‬المواجهة‭ ‬التي‭ ‬استمرت‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬عام‭ ‬بين‭ ‬إسرائيل‭ ‬وحزب‭ ‬الله‭. ‬وفي‭ ‬وقت‭ ‬لاحق،‭ ‬أعلنت‭ ‬الوزارة‭ ‬مقتل‭ ‬شخص‭ ‬آخر‭ ‬في‭ ‬غارة‭ ‬جديدة‭ ‬‮«‬شنها‭ ‬العدو‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬على‭ ‬سيارة‭ ‬على‭ ‬طريق‭ ‬عيتا‭ ‬الشعب‭ ‬رميش‮»‬‭. ‬

وهو‭ ‬اليوم‭ ‬الرابع‭ ‬تواليا‭ ‬الذي‭ ‬تسجل‭ ‬فيه‭ ‬ضربات‭ ‬إسرائيلية‭ ‬قاتلة‭ ‬في‭ ‬جنوب‭ ‬لبنان،‭ ‬اذ‭ ‬تؤكد‭ ‬الدولة‭ ‬العبرية‭ ‬أنها‭ ‬تواصل‭ ‬استهداف‭ ‬عناصر‭ ‬من‭ ‬حزب‭ ‬الله،‭ ‬رغم‭ ‬وقف‭ ‬إطلاق‭ ‬النار‭ ‬الساري‭ ‬بين‭ ‬الطرفين‭ ‬منذ‭ ‬27‭ ‬نوفمبر‭. ‬من‭ ‬جهته،‭ ‬قال‭ ‬الجيش‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬الجمعة‭ ‬إن‭ ‬سلاح‭ ‬الجو‭ ‬شنّ‭ ‬‮«‬ضربة‭ ‬دقيقة‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬صيدا‭ ‬وقتل‭ ‬الإرهابي‭ ‬في‭ ‬حزب‭ ‬الله‭ ‬محمد‭ ‬جعفر‭ ‬منح‭ ‬أسعد‭ ‬عبدالله‮»‬،‭ ‬مشيرا‭ ‬الى‭ ‬أنه‭ ‬كان‭ ‬‮«‬مسؤولا‭... ‬عن‭ ‬نشر‭ ‬أنظمة‭ ‬الاتصالات‭ ‬لحزب‭ ‬الله‭ ‬في‭ ‬أنحاء‭ ‬لبنان‮»‬،‭ ‬خصوصا‭ ‬في‭ ‬مناطق‭ ‬جنوبية‭ ‬قريبة‭ ‬من‭ ‬الحدود‭ ‬مع‭ ‬إسرائيل‭. ‬

وطالت‭ ‬الضربة‭ ‬سيارة‭ ‬رباعية‭ ‬الدفع‭ ‬الى‭ ‬جانب‭ ‬الطريق‭ ‬السريع‭ ‬بين‭ ‬الغازية‭ ‬وصيدا،‭ ‬وأدت‭ ‬الى‭ ‬احتراقها‭ ‬بالكامل‭ ‬وتصاعد‭ ‬أعمدة‭ ‬الدخان‭ ‬الأسود‭ ‬منها،‭ ‬بحسب‭ ‬مراسل‭ ‬لوكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭. ‬وتجمع‭ ‬عشرات‭ ‬الأشخاص‭ ‬في‭ ‬المكان،‭ ‬بينما‭ ‬فرض‭ ‬جنود‭ ‬في‭ ‬الجيش‭ ‬اللبناني‭ ‬طوقا‭ ‬أمنيا‭ ‬حول‭ ‬السيارة،‭ ‬وقام‭ ‬عناصر‭ ‬الاطفاء‭ ‬بإخماد‭ ‬الحريق‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬تعمل‭ ‬رافعة‭ ‬على‭ ‬نقلها‭ ‬من‭ ‬المكان‭. ‬وسبق‭ ‬للجيش‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬أن‭ ‬أعلن‭ ‬هذا‭ ‬الأسبوع‭ ‬شنّ‭ ‬ضربات‭ ‬في‭ ‬مناطق‭ ‬لبنانية‭ ‬تستهدف‭ ‬عناصر‭ ‬في‭ ‬الحزب‭. ‬

ورغم‭ ‬سريان‭ ‬اتفاق‭ ‬لوقف‭ ‬إطلاق‭ ‬النار‭ ‬بين‭ ‬الحزب‭ ‬والدولة‭ ‬العبرية‭ ‬تمّ‭ ‬التوصل‭ ‬إليه‭ ‬بوساطة‭ ‬أمريكية‭ ‬عقب‭ ‬مواجهة‭ ‬لأكثر‭ ‬من‭ ‬عام‭ ‬تحولت‭ ‬الى‭ ‬حرب‭ ‬مفتوحة‭ ‬اعتبارا‭ ‬من‭ ‬سبتمبر‭ ‬2024،‭ ‬لا‭ ‬تزال‭ ‬إسرائيل‭ ‬تشن‭ ‬غارات‭ ‬على‭ ‬مناطق‭ ‬لبنانية‭ ‬عدة‭ ‬خصوصا‭ ‬في‭ ‬الجنوب‭ ‬والشرق‭. ‬وتؤكد‭ ‬الدولة‭ ‬العبرية‭ ‬أنها‭ ‬لن‭ ‬تسمح‭ ‬للحزب‭ ‬المدعوم‭ ‬من‭ ‬إيران‭ ‬بالعمل‭ ‬على‭ ‬ترميم‭ ‬قدراته‭ ‬بعد‭ ‬الحرب‭ ‬التي‭ ‬تلقى‭ ‬خلالها‭ ‬ضربات‭ ‬قاسية‭ ‬على‭ ‬صعيد‭ ‬البنية‭ ‬العسكرية،‭ ‬وقتل‭ ‬فيها‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬قادته‭ ‬أبرزهم‭ ‬أمينه‭ ‬العام‭ ‬السابق‭ ‬حسن‭ ‬نصرالله‭. ‬

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