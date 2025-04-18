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باكستان.. اعتقال 178 شخصا بعد هجمات على مطاعم "كنتاكي" مرتبطة بحرب غزة

باكستان.. اعتقال 178 شخصا بعد هجمات على مطاعم "كنتاكي" مرتبطة بحرب غزة

2025-04-18 07:11:17
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) السبت ١٩ أبريل ٢٠٢٥ - 02:00

أفاد‭ ‬مسؤولون‭ ‬بأن‭ ‬الشرطة‭ ‬الباكستانية‭ ‬اعتقلت‭ ‬عشرات‭ ‬الأشخاص‭ ‬بالأسابيع‭ ‬القليلة‭ ‬الماضية‭ ‬بعد‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬10‭ ‬هجمات‭ ‬نفذتها‭ ‬حشود‭ ‬على‭ ‬منافذ‭ ‬بيع‭ ‬سلسلة‭ ‬مطاعم‭ ‬الوجبات‭ ‬السريعة‭ ‬الأمريكية‭ ‬كنتاكي‭.‬

وجاءت‭ ‬تلك‭ ‬الهجمات‭ ‬نتيجة‭ ‬مشاعر‭ ‬معادية‭ ‬للولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬ومعارضة‭ ‬حرب‭ ‬حليفتها‭ ‬إسرائيل‭ ‬على‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭.‬

وأكدت‭ ‬الشرطة‭ ‬في‭ ‬المدن‭ ‬الكبرى‭ ‬في‭ ‬البلاد،‭ ‬منها‭ ‬كراتشي‭ ‬على‭ ‬الساحل‭ ‬الجنوبي‭ ‬ومدينة‭ ‬لاهور‭ ‬في‭ ‬الشرق‭ ‬والعاصمة‭ ‬إسلام‭ ‬اباد،‭ ‬وقوع‭ ‬11‭ ‬واقعة‭ ‬على‭ ‬الأقل‭ ‬تعرضت‭ ‬فيها‭ ‬منافذ‭ ‬بيع‭ ‬‮«‬كنتاكي‮»‬‭ ‬لتخريب‭ ‬وهجمات‭ ‬من‭ ‬متظاهرين‭ ‬مسلحين‭ ‬بعصي‭. ‬وقال‭ ‬المسؤولون‭ ‬هذا‭ ‬الأسبوع‭ ‬إنه‭ ‬جرى‭ ‬اعتقال‭ ‬ما‭ ‬لا‭ ‬يقل‭ ‬عن‭ ‬178‭ ‬شخصا‭.‬

ولم‭ ‬ترد‭ ‬‮«‬كنتاكي‮»‬‭ ‬أو‭ ‬شركتها‭ ‬الأم‭ (‬يام‭ ‬براندز‭)‬،‭ ‬وكلاهما‭ ‬مقرهما‭ ‬في‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة،‭ ‬على‭ ‬طلبات‭ ‬التعليق‭. ‬وأوضح‭ ‬مسؤول‭ ‬في‭ ‬الشرطة،‭ ‬طلب‭ ‬عدم‭ ‬الكشف‭ ‬عن‭ ‬هويته،‭ ‬أن‭ ‬أحد‭ ‬موظفي‭ ‬سلسلة‭ ‬المطاعم‭ ‬قتل‭ ‬بالرصاص‭ ‬هذا‭ ‬الأسبوع‭ ‬في‭ ‬متجر‭ ‬على‭ ‬مشارف‭ ‬لاهور‭ ‬على‭ ‬يد‭ ‬مسلحين‭ ‬مجهولين‭.‬

وقال‭ ‬المسؤول‭ ‬إنه‭ ‬لم‭ ‬تكن‭ ‬هناك‭ ‬أي‭ ‬احتجاجات‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬الوقت‭ ‬وأنهم‭ ‬يحققون‭ ‬فيما‭ ‬إذا‭ ‬كان‭ ‬القتل‭ ‬بدافع‭ ‬سياسي‭ ‬أو‭ ‬لأي‭ ‬سبب‭ ‬آخر‭.‬

وفي‭ ‬لاهور،‭ ‬أعلنت‭ ‬الشرطة‭ ‬تعزيز‭ ‬الإجراءات‭ ‬الأمنية‭ ‬في‭ ‬27‭ ‬فرعا‭ ‬لسلسلة‭ ‬مطاعم‭ ‬‮«‬كنتاكي‮»‬‭ ‬في‭ ‬أنحاء‭ ‬المدينة‭ ‬بعد‭ ‬وقوع‭ ‬هجومين‭ ‬ومنع‭ ‬خمس‭ ‬هجمات‭ ‬أخرى‭.‬

من‭ ‬جهته،‭ ‬قال‭ ‬فيصل‭ ‬كمران‭ ‬وهو‭ ‬ضابط‭ ‬شرطة‭ ‬كبير‭ ‬في‭ ‬لاهور‭: ‬‮«‬نحقق‭ ‬في‭ ‬دور‭ ‬أفراد‭ ‬وجماعات‭ ‬مختلفة‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬الهجمات‮»‬‭.‬

وأشار‭ ‬إلى‭ ‬أنه‭ ‬جرى‭ ‬اعتقال‭ ‬11‭ ‬شخصا‭ ‬في‭ ‬المدينة،‭ ‬من‭ ‬بينهم‭ ‬عضو‭ ‬في‭ ‬حزب‭ ‬‮«‬حركة‭ ‬لبيك‭ ‬باكستان‮»‬‭. ‬مضيفا‭ ‬أن‭ ‬الحزب‭ ‬لم‭ ‬ينظم‭ ‬الاحتجاجات‭ ‬على‭ ‬نحو‭ ‬رسمي‭.‬

وقال‭ ‬ريحان‭ ‬محسن‭ ‬خان‭ ‬المتحدث‭ ‬باسم‭ ‬الحركة‭: ‬إنها‭ ‬‮«‬حثت‭ ‬المسلمين‭ ‬على‭ ‬مقاطعة‭ ‬المنتجات‭ ‬الإسرائيلية،‭ ‬لكنها‭ ‬لم‭ ‬تطلق‭ ‬أي‭ ‬دعوة‭ ‬للاحتجاج‭ ‬أمام‭ ‬مطاعم‭ ‬كنتاكي‭.‬

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