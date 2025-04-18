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خبراء مصرفيون يكشفون أسباب قرار البنك المركزي المصري خفض أسعار الفائدة لأول مرة منذ خمس سنوات

خبراء مصرفيون يكشفون أسباب قرار البنك المركزي المصري خفض أسعار الفائدة لأول مرة منذ خمس سنوات

2025-04-18 07:11:14
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) السبت ١٩ أبريل ٢٠٢٥ - 02:00

القاهرة‭ - ‬سيد‭ ‬عبدالقادر‭:‬

وصف‭ ‬خبراء‭ ‬مصرفيون‭ ‬واقتصاديون‭ ‬مصريون‭ ‬إقدام‭ ‬البنك‭ ‬المركزي‭ ‬المصري‭ ‬على‭ ‬خفض‭ ‬أسعار‭ ‬الفائدة‭ ‬لأول‭ ‬مرة‭ ‬منذ‭ ‬خمس‭ ‬سنوات،‭ ‬بمقدار‭ ‬2‭.‬25‭ ‬بالمائة،‭ ‬بأنه‭ ‬قرار‭ ‬تاريخي‭ ‬يهدف‭ ‬إلى‭ ‬زيادة‭ ‬السيولة‭ ‬النقدية‭ ‬في‭ ‬السوق‭ ‬وتحفيز‭ ‬الطلب‭ ‬المحلي،‭ ‬وأنه‭ ‬يعكس‭ ‬توجّهًا‭ ‬نحو‭ ‬تسهيل‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬التمويل‭ ‬للمستثمرين‭ ‬والمواطنين،‭ ‬بما‭ ‬يسهم‭ ‬في‭ ‬تحسين‭ ‬الاستهلاك‭ ‬والإنفاق‭ ‬العام،‭ ‬ويعزز‭ ‬القدرة‭ ‬على‭ ‬توفير‭ ‬القروض‭ ‬للقطاعات‭ ‬الاقتصادية‭ ‬المختلفة‭. ‬كانت‭ ‬لجنة‭ ‬السياسة‭ ‬النقدية‭ ‬بالبنك‭ ‬المركزي‭ ‬المصري‭ ‬قد‭ ‬قررت‭ ‬في‭ ‬اجتماعها‭ ‬مساء‭ ‬الخميس‭ ‬17‭ ‬أبريل‭ ‬خفض‭ ‬سعر‭ ‬عائد‭ ‬الإيداع‭ ‬لليلة‭ ‬واحدة‭ ‬إلى‭ ‬25‭.‬00 % ،‭ ‬وخفض‭ ‬سعر‭ ‬عائد‭ ‬الإقراض‭ ‬لليلة‭ ‬واحدة‭ ‬إلى‭ ‬26.00 % ،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬خفض‭ ‬سعر‭ ‬العملية‭ ‬الرئيسية‭ ‬إلى‭ ‬25‭.‬50 % ‭.‬‮ ‬

من‭ ‬جانبه‭ ‬أكد‭ ‬محمد‭ ‬الإتربي‭ ‬رئيس‭ ‬اتحاد‭ ‬بنوك‭ ‬مصر‭ ‬والرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬للبنك‭ ‬الأهلي‭ ‬أن‭ ‬خفض‭ ‬سعر‭ ‬الفائدة‭ ‬بنسبة‭ ‬2‭.‬25 % ‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬البنك‭ ‬المركزي‭ ‬المصري‭ ‬خبر‭ ‬إيجابي‭ ‬للمقترضين‭ ‬لأنه‭ ‬سيخفض‭ ‬أعباء‭ ‬الدين‭ ‬عليهم‭.. ‬مشيرا‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬تراجع‭ ‬معدلات‭ ‬التضخم‭ ‬هو‭ ‬السبب‭ ‬وراء‭ ‬خفض‭ ‬سعر‭ ‬الفائدة،‭ ‬وقال‭: ‬نتطلع‭ ‬إلى‭ ‬زيادة‭ ‬تراجع‭ ‬معدلات‭ ‬التضخم‭ ‬حتى‭ ‬يمكن‭ ‬للبنك‭ ‬المركزي‭ ‬التفكير‭ ‬في‭ ‬مزيد‭ ‬من‭ ‬خفض‭ ‬أسعار‭ ‬الفائدة‭.‬

وقال‭ ‬الخبير‭ ‬المصرفي‭ ‬ونائب‭ ‬رئيس‭ ‬بنك‭ ‬بلوم‭- ‬مصر‭ ‬سابقًا،‭ ‬طارق‭ ‬متولي،‭ ‬إن‭ ‬تخفيض‭ ‬سعر‭ ‬الفائدة‭ ‬عامل‭ ‬مهم‭ ‬ورئيسي‭ ‬في‭ ‬تحسين‭ ‬أداء‭ ‬البورصة،‭ ‬وهي‭ ‬مرآة‭ ‬للاقتصاد،‭ ‬وكأي‭ ‬دولة‭ ‬تسعى‭ ‬لجذب‭ ‬استثمار‭ ‬مباشر‭ ‬لا‭ ‬بد‭ ‬أن‭ ‬تمتلك‭ ‬سوق‭ ‬أوراق‭ ‬مالية‭ ‬قويا،‭ ‬ناهيك‭ ‬عن‭ ‬تخفيض‭ ‬أعباء‭ ‬خدمة‭ ‬الدين‭ ‬بالموازنة‭ ‬العامة‭ ‬وتقليل‭ ‬تكاليف‭ ‬التمويل‭ ‬للمقترضين‭ ‬من‭ ‬البنوك‭ ‬وأغلبهم‭ ‬مستثمرون،‭ ‬وهذا‭ ‬ما‭ ‬حرص‭ ‬البنك‭ ‬المركزي‭ ‬المصري‭ ‬أن‭ ‬يراعيه‭ ‬في‭ ‬قراره‭ ‬الذي‭ ‬انتظره‭ ‬الاقتصاديون‭ ‬كثيرًا‭.‬

كانت‭ ‬لجنة‭ ‬السياسة‭ ‬النقدية‭ ‬بالبنك‭ ‬المركزي‭ ‬المصري‭ ‬قد‭ ‬كشفت‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬لها‭ ‬عقب‭ ‬اجتماع‭ ‬الخميس‭ ‬الماضي‭ ‬أن‭ ‬المؤشرات‭ ‬الأولية‭ ‬للربع‭ ‬الأول‭ ‬من‭ ‬عام‭ ‬2025‭ ‬تفيد‭ ‬بتعافي‭ ‬النشاط‭ ‬الاقتصادي‭ ‬المصري‭ ‬على‭ ‬نحو‭ ‬مستدام‭ ‬للربع‭ ‬الرابع‭ ‬على‭ ‬التوالي،‭ ‬إذ‭ ‬تجاوز‭ ‬معدل‭ ‬النمو‭ ‬النسبة‭ ‬البالغة‭ ‬4‭.‬3 % ‭ ‬المسجلة‭ ‬في‭ ‬الربع‭ ‬الرابع‭ ‬من‭ ‬عام‭ ‬2024،‭ ‬مشيرا‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬نمو‭ ‬الناتج‭ ‬المحلي‭ ‬الإجمالي‭ ‬الحقيقي‭ ‬في‭ ‬الربع‭ ‬الرابع‭ ‬من‭ ‬2024‭ ‬جاء‭ ‬مدفوعا‭ ‬بالمساهمات‭ ‬الموجبة‭ ‬للصناعات‭ ‬التحويلية‭ ‬غير‭ ‬البترولية‭ ‬والتجارة‭ ‬والسياحة‭.‬

وقالت‭ ‬لجنة‭ ‬السياسة‭ ‬النقدية‭ ‬إنها‭ ‬رأت‭ ‬أن‭ ‬خفض‭ ‬أسعار‭ ‬العائد‭ ‬الأساسية‭ ‬للبنك‭ ‬المركزي‭ ‬بواقع‭ ‬225‭ ‬نقطة‭ ‬أساس‭ ‬يعدّ‭ ‬مناسبا‭ ‬للحفاظ‭ ‬على‭ ‬سياسة‭ ‬نقدية‭ ‬ملائمة‭ ‬تهدف‭ ‬إلى‭ ‬ترسيخ‭ ‬التوقعات‭ ‬ودعم‭ ‬المسار‭ ‬النزولي‭ ‬المتوقع‭ ‬للتضخم‭. ‬ونوهت‭ ‬اللجنة‭ ‬إلى‭ ‬أنها‭ ‬سوف‭ ‬تواصل‭ ‬تقييم‭ ‬قراراتها‭ ‬بشأن‭ ‬فترة‭ ‬التقييد‭ ‬النقدي‭ ‬ومدى‭ ‬حدته‭ ‬على‭ ‬أساس‭ ‬كل‭ ‬اجتماع‭ ‬على‭ ‬حدة،‭ ‬مع‭ ‬التأكيد‭ ‬أن‭ ‬هذه‭ ‬القرارات‭ ‬تعتمد‭ ‬على‭ ‬التوقعات‭ ‬والمخاطر‭ ‬المحيطة‭ ‬بها‭ ‬وما‭ ‬يستجد‭ ‬من‭ ‬بيانات،‭ ‬واستمرارها‭ ‬في‭ ‬مراقبة‭ ‬التطورات‭ ‬الاقتصادية‭ ‬والمالية‭ ‬عن‭ ‬كثب‭ ‬وتقييم‭ ‬آثارها‭ ‬المحتملة‭ ‬على‭ ‬المؤشرات‭ ‬الاقتصادية‭. ‬يشار‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬12‭ ‬نوفمبر‭ ‬2020‭ ‬كان‭ ‬قد‭ ‬شهد‭ ‬آخر‭ ‬خفض‭ ‬قام‭ ‬به‭ ‬البنك‭ ‬المركزي‭ ‬المصري‭ ‬لسعر‭ ‬الفائدة‭ ‬بنسبة‭ ‬0‭.‬5 % ‭ ‬على‭ ‬الجنيه‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬يعود‭ ‬البنك‭ ‬المركزي‭ ‬إلى‭ ‬رفع‭ ‬وتيرة‭ ‬سعر‭ ‬الفائدة‭ ‬بإجمالي‭ ‬1900‭ ‬نقطة‭ ‬أساس‭ ‬من‭ ‬مارس‭ ‬2022‭ ‬حتى‭ ‬مارس‭ ‬2024‭.‬‮ ‬

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