خبراء مصرفيون يكشفون أسباب قرار البنك المركزي المصري خفض أسعار الفائدة لأول مرة منذ خمس سنوات

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) السبت ١٩ أبريل ٢٠٢٥ - 02:00

القاهرة‭ - ‬سيد‭ ‬عبدالقادر‭:‬

وصف‭ ‬خبراء‭ ‬مصرفيون‭ ‬واقتصاديون‭ ‬مصريون‭ ‬إقدام‭ ‬البنك‭ ‬المركزي‭ ‬المصري‭ ‬على‭ ‬خفض‭ ‬أسعار‭ ‬الفائدة‭ ‬لأول‭ ‬مرة‭ ‬منذ‭ ‬خمس‭ ‬سنوات،‭ ‬بمقدار‭ ‬2‭.‬25‭ ‬بالمائة،‭ ‬بأنه‭ ‬قرار‭ ‬تاريخي‭ ‬يهدف‭ ‬إلى‭ ‬زيادة‭ ‬السيولة‭ ‬النقدية‭ ‬في‭ ‬السوق‭ ‬وتحفيز‭ ‬الطلب‭ ‬المحلي،‭ ‬وأنه‭ ‬يعكس‭ ‬توجّهًا‭ ‬نحو‭ ‬تسهيل‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬التمويل‭ ‬للمستثمرين‭ ‬والمواطنين،‭ ‬بما‭ ‬يسهم‭ ‬في‭ ‬تحسين‭ ‬الاستهلاك‭ ‬والإنفاق‭ ‬العام،‭ ‬ويعزز‭ ‬القدرة‭ ‬على‭ ‬توفير‭ ‬القروض‭ ‬للقطاعات‭ ‬الاقتصادية‭ ‬المختلفة‭. ‬كانت‭ ‬لجنة‭ ‬السياسة‭ ‬النقدية‭ ‬بالبنك‭ ‬المركزي‭ ‬المصري‭ ‬قد‭ ‬قررت‭ ‬في‭ ‬اجتماعها‭ ‬مساء‭ ‬الخميس‭ ‬17‭ ‬أبريل‭ ‬خفض‭ ‬سعر‭ ‬عائد‭ ‬الإيداع‭ ‬لليلة‭ ‬واحدة‭ ‬إلى‭ ‬25‭.‬00 % ،‭ ‬وخفض‭ ‬سعر‭ ‬عائد‭ ‬الإقراض‭ ‬لليلة‭ ‬واحدة‭ ‬إلى‭ ‬26.00 % ،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬خفض‭ ‬سعر‭ ‬العملية‭ ‬الرئيسية‭ ‬إلى‭ ‬25‭.‬50 % ‭.‬‮ ‬

من‭ ‬جانبه‭ ‬أكد‭ ‬محمد‭ ‬الإتربي‭ ‬رئيس‭ ‬اتحاد‭ ‬بنوك‭ ‬مصر‭ ‬والرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬للبنك‭ ‬الأهلي‭ ‬أن‭ ‬خفض‭ ‬سعر‭ ‬الفائدة‭ ‬بنسبة‭ ‬2‭.‬25 % ‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬البنك‭ ‬المركزي‭ ‬المصري‭ ‬خبر‭ ‬إيجابي‭ ‬للمقترضين‭ ‬لأنه‭ ‬سيخفض‭ ‬أعباء‭ ‬الدين‭ ‬عليهم‭.. ‬مشيرا‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬تراجع‭ ‬معدلات‭ ‬التضخم‭ ‬هو‭ ‬السبب‭ ‬وراء‭ ‬خفض‭ ‬سعر‭ ‬الفائدة،‭ ‬وقال‭: ‬نتطلع‭ ‬إلى‭ ‬زيادة‭ ‬تراجع‭ ‬معدلات‭ ‬التضخم‭ ‬حتى‭ ‬يمكن‭ ‬للبنك‭ ‬المركزي‭ ‬التفكير‭ ‬في‭ ‬مزيد‭ ‬من‭ ‬خفض‭ ‬أسعار‭ ‬الفائدة‭.‬

وقال‭ ‬الخبير‭ ‬المصرفي‭ ‬ونائب‭ ‬رئيس‭ ‬بنك‭ ‬بلوم‭- ‬مصر‭ ‬سابقًا،‭ ‬طارق‭ ‬متولي،‭ ‬إن‭ ‬تخفيض‭ ‬سعر‭ ‬الفائدة‭ ‬عامل‭ ‬مهم‭ ‬ورئيسي‭ ‬في‭ ‬تحسين‭ ‬أداء‭ ‬البورصة،‭ ‬وهي‭ ‬مرآة‭ ‬للاقتصاد،‭ ‬وكأي‭ ‬دولة‭ ‬تسعى‭ ‬لجذب‭ ‬استثمار‭ ‬مباشر‭ ‬لا‭ ‬بد‭ ‬أن‭ ‬تمتلك‭ ‬سوق‭ ‬أوراق‭ ‬مالية‭ ‬قويا،‭ ‬ناهيك‭ ‬عن‭ ‬تخفيض‭ ‬أعباء‭ ‬خدمة‭ ‬الدين‭ ‬بالموازنة‭ ‬العامة‭ ‬وتقليل‭ ‬تكاليف‭ ‬التمويل‭ ‬للمقترضين‭ ‬من‭ ‬البنوك‭ ‬وأغلبهم‭ ‬مستثمرون،‭ ‬وهذا‭ ‬ما‭ ‬حرص‭ ‬البنك‭ ‬المركزي‭ ‬المصري‭ ‬أن‭ ‬يراعيه‭ ‬في‭ ‬قراره‭ ‬الذي‭ ‬انتظره‭ ‬الاقتصاديون‭ ‬كثيرًا‭.‬

كانت‭ ‬لجنة‭ ‬السياسة‭ ‬النقدية‭ ‬بالبنك‭ ‬المركزي‭ ‬المصري‭ ‬قد‭ ‬كشفت‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬لها‭ ‬عقب‭ ‬اجتماع‭ ‬الخميس‭ ‬الماضي‭ ‬أن‭ ‬المؤشرات‭ ‬الأولية‭ ‬للربع‭ ‬الأول‭ ‬من‭ ‬عام‭ ‬2025‭ ‬تفيد‭ ‬بتعافي‭ ‬النشاط‭ ‬الاقتصادي‭ ‬المصري‭ ‬على‭ ‬نحو‭ ‬مستدام‭ ‬للربع‭ ‬الرابع‭ ‬على‭ ‬التوالي،‭ ‬إذ‭ ‬تجاوز‭ ‬معدل‭ ‬النمو‭ ‬النسبة‭ ‬البالغة‭ ‬4‭.‬3 % ‭ ‬المسجلة‭ ‬في‭ ‬الربع‭ ‬الرابع‭ ‬من‭ ‬عام‭ ‬2024،‭ ‬مشيرا‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬نمو‭ ‬الناتج‭ ‬المحلي‭ ‬الإجمالي‭ ‬الحقيقي‭ ‬في‭ ‬الربع‭ ‬الرابع‭ ‬من‭ ‬2024‭ ‬جاء‭ ‬مدفوعا‭ ‬بالمساهمات‭ ‬الموجبة‭ ‬للصناعات‭ ‬التحويلية‭ ‬غير‭ ‬البترولية‭ ‬والتجارة‭ ‬والسياحة‭.‬

وقالت‭ ‬لجنة‭ ‬السياسة‭ ‬النقدية‭ ‬إنها‭ ‬رأت‭ ‬أن‭ ‬خفض‭ ‬أسعار‭ ‬العائد‭ ‬الأساسية‭ ‬للبنك‭ ‬المركزي‭ ‬بواقع‭ ‬225‭ ‬نقطة‭ ‬أساس‭ ‬يعدّ‭ ‬مناسبا‭ ‬للحفاظ‭ ‬على‭ ‬سياسة‭ ‬نقدية‭ ‬ملائمة‭ ‬تهدف‭ ‬إلى‭ ‬ترسيخ‭ ‬التوقعات‭ ‬ودعم‭ ‬المسار‭ ‬النزولي‭ ‬المتوقع‭ ‬للتضخم‭. ‬ونوهت‭ ‬اللجنة‭ ‬إلى‭ ‬أنها‭ ‬سوف‭ ‬تواصل‭ ‬تقييم‭ ‬قراراتها‭ ‬بشأن‭ ‬فترة‭ ‬التقييد‭ ‬النقدي‭ ‬ومدى‭ ‬حدته‭ ‬على‭ ‬أساس‭ ‬كل‭ ‬اجتماع‭ ‬على‭ ‬حدة،‭ ‬مع‭ ‬التأكيد‭ ‬أن‭ ‬هذه‭ ‬القرارات‭ ‬تعتمد‭ ‬على‭ ‬التوقعات‭ ‬والمخاطر‭ ‬المحيطة‭ ‬بها‭ ‬وما‭ ‬يستجد‭ ‬من‭ ‬بيانات،‭ ‬واستمرارها‭ ‬في‭ ‬مراقبة‭ ‬التطورات‭ ‬الاقتصادية‭ ‬والمالية‭ ‬عن‭ ‬كثب‭ ‬وتقييم‭ ‬آثارها‭ ‬المحتملة‭ ‬على‭ ‬المؤشرات‭ ‬الاقتصادية‭. ‬يشار‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬12‭ ‬نوفمبر‭ ‬2020‭ ‬كان‭ ‬قد‭ ‬شهد‭ ‬آخر‭ ‬خفض‭ ‬قام‭ ‬به‭ ‬البنك‭ ‬المركزي‭ ‬المصري‭ ‬لسعر‭ ‬الفائدة‭ ‬بنسبة‭ ‬0‭.‬5 % ‭ ‬على‭ ‬الجنيه‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬يعود‭ ‬البنك‭ ‬المركزي‭ ‬إلى‭ ‬رفع‭ ‬وتيرة‭ ‬سعر‭ ‬الفائدة‭ ‬بإجمالي‭ ‬1900‭ ‬نقطة‭ ‬أساس‭ ‬من‭ ‬مارس‭ ‬2022‭ ‬حتى‭ ‬مارس‭ ‬2024‭.‬‮ ‬