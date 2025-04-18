مهمة صعبة لكل من الأهلي وبيراميدز

مهمة صعبة لكل من الأهلي وبيراميدز
القاهرة - (أ ف ب): تتجدد المواجهة بين الأهلي المصري حامل اللقب وماميلودي صنداونز الجنوب إفريقي بعد انقطاع في الموسم الماضي عندما يلتقيان اليوم السبت في ذهاب الدور نصف النهائي لمسابقة دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم، في حين يخوض بيراميدز المصري اختبارا صعبا جدا ضد القطب الثاني لجنوب إفريقيا أورلاندو بايرتس.
ويسعى الأهلي إلى التتويج باللقب الثالث تواليا بقيادة المدرب السويسري مارسيل كولر والثالث عشر في تاريخه، ويدرك تماما أن المهمة معقدة نظرا إلى قوة الفريق الجنوب إفريقي هذا الموسم، كما يعي الفريق المصري تماما أهمية العودة بنتيجة إيجابية من ملعب لوفتوس فيرسفيلد في بريتوريا قبل الإياب في القاهرة الأسبوع المقبل.
ودأب الأهلي وصنداونز على المواجهات المباشرة بينهما سنوبا منذ عام 2019 حتى 2023 عندما تواجها أيضا في مسابقة دوري إفريقيا، حيث خاضا 12 مباراة فاز صنداونز بخمس منها (بينها مرتان بخماسية) والأهلي بثلاث وتعادلا أربع مرات، وعموما تقابلا في 16 مباراة سابقة بمختلف البطولات، حقق كل منهما الفوز في 5 لقاءات، بينما انتهت 6 مباريات بالتعادل.
وطالب كولر لاعبيه بتقديم أداء أفضل مما قدموه ضد الهلال السوداني في ربع النهائي، ودعاهم الى مصالحة جماهيرهم بتحقيق نتيجة إيجابية في موقعة اليوم السبت، وعدم وضع الفريق في موقف صعب وخاصة في ظل قوة المنافس.
ويسعى بيراميدز الى متابعة فصول رحلته التاريخية في المسابقة بعدما بلغ المربع الذهبي للمرة الأولى، ويحتاج الى تحقيق نتيجة إيجابية عندما يحل ضيفا على أورلاندو بايرتس على ملعب سوكر سيتي في جوهانسبرغ.
وتفوق متصدر الدوري المصري على الجيش الملكي المغربي في ربع النهائي ويأمل أن يواصل زحفه نحو النهائي، برغم صعوبة المنافس.
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