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مهمة صعبة لكل من الأهلي وبيراميدز

مهمة صعبة لكل من الأهلي وبيراميدز

2025-04-18 07:11:02
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) السبت ١٩ أبريل ٢٠٢٥ - 02:00

القاهرة‭ - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬تتجدد‭ ‬المواجهة‭ ‬بين‭ ‬الأهلي‭ ‬المصري‭ ‬حامل‭ ‬اللقب‭ ‬وماميلودي‭ ‬صنداونز‭ ‬الجنوب‭ ‬إفريقي‭ ‬بعد‭ ‬انقطاع‭ ‬في‭ ‬الموسم‭ ‬الماضي‭ ‬عندما‭ ‬يلتقيان‭ ‬اليوم‭ ‬السبت‭ ‬في‭ ‬ذهاب‭ ‬الدور‭ ‬نصف‭ ‬النهائي‭ ‬لمسابقة‭ ‬دوري‭ ‬أبطال‭ ‬إفريقيا‭ ‬لكرة‭ ‬القدم،‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬يخوض‭ ‬بيراميدز‭ ‬المصري‭ ‬اختبارا‭ ‬صعبا‭ ‬جدا‭ ‬ضد‭ ‬القطب‭ ‬الثاني‭ ‬لجنوب‭ ‬إفريقيا‭ ‬أورلاندو‭ ‬بايرتس‭.‬

ويسعى‭ ‬الأهلي‭ ‬إلى‭ ‬التتويج‭ ‬باللقب‭ ‬الثالث‭ ‬تواليا‭ ‬بقيادة‭ ‬المدرب‭ ‬السويسري‭ ‬مارسيل‭ ‬كولر‭ ‬والثالث‭ ‬عشر‭ ‬في‭ ‬تاريخه،‭ ‬ويدرك‭ ‬تماما‭ ‬أن‭ ‬المهمة‭ ‬معقدة‭ ‬نظرا‭ ‬إلى‭ ‬قوة‭ ‬الفريق‭ ‬الجنوب‭ ‬إفريقي‭ ‬هذا‭ ‬الموسم،‭ ‬كما‭ ‬يعي‭ ‬الفريق‭ ‬المصري‭ ‬تماما‭ ‬أهمية‭ ‬العودة‭ ‬بنتيجة‭ ‬إيجابية‭ ‬من‭ ‬ملعب‭ ‬لوفتوس‭ ‬فيرسفيلد‭ ‬في‭ ‬بريتوريا‭ ‬قبل‭ ‬الإياب‭ ‬في‭ ‬القاهرة‭ ‬الأسبوع‭ ‬المقبل‭.‬

ودأب‭ ‬الأهلي‭ ‬وصنداونز‭ ‬على‭ ‬المواجهات‭ ‬المباشرة‭ ‬بينهما‭ ‬سنوبا‭ ‬منذ‭ ‬عام‭ ‬2019‭ ‬حتى‭ ‬2023‭ ‬عندما‭ ‬تواجها‭ ‬أيضا‭ ‬في‭ ‬مسابقة‭ ‬دوري‭ ‬إفريقيا،‭ ‬حيث‭ ‬خاضا‭ ‬12‭ ‬مباراة‭ ‬فاز‭ ‬صنداونز‭ ‬بخمس‭ ‬منها‭ (‬بينها‭ ‬مرتان‭ ‬بخماسية‭) ‬والأهلي‭ ‬بثلاث‭ ‬وتعادلا‭ ‬أربع‭ ‬مرات،‭ ‬وعموما‭ ‬تقابلا‭ ‬في‭ ‬16‭ ‬مباراة‭ ‬سابقة‭ ‬بمختلف‭ ‬البطولات،‭ ‬حقق‭ ‬كل‭ ‬منهما‭ ‬الفوز‭ ‬في‭ ‬5‭ ‬لقاءات،‭ ‬بينما‭ ‬انتهت‭ ‬6‭ ‬مباريات‭ ‬بالتعادل‭.‬

وطالب‭ ‬كولر‭ ‬لاعبيه‭ ‬بتقديم‭ ‬أداء‭ ‬أفضل‭ ‬مما‭ ‬قدموه‭ ‬ضد‭ ‬الهلال‭ ‬السوداني‭ ‬في‭ ‬ربع‭ ‬النهائي،‭ ‬ودعاهم‭ ‬الى‭ ‬مصالحة‭ ‬جماهيرهم‭ ‬بتحقيق‭ ‬نتيجة‭ ‬إيجابية‭ ‬في‭ ‬موقعة‭ ‬اليوم‭ ‬السبت،‭ ‬وعدم‭ ‬وضع‭ ‬الفريق‭ ‬في‭ ‬موقف‭ ‬صعب‭ ‬وخاصة‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬قوة‭ ‬المنافس‭.‬

ويسعى‭ ‬بيراميدز‭ ‬الى‭ ‬متابعة‭ ‬فصول‭ ‬رحلته‭ ‬التاريخية‭ ‬في‭ ‬المسابقة‭ ‬بعدما‭ ‬بلغ‭ ‬المربع‭ ‬الذهبي‭ ‬للمرة‭ ‬الأولى،‭ ‬ويحتاج‭ ‬الى‭ ‬تحقيق‭ ‬نتيجة‭ ‬إيجابية‭ ‬عندما‭ ‬يحل‭ ‬ضيفا‭ ‬على‭ ‬أورلاندو‭ ‬بايرتس‭ ‬على‭ ‬ملعب‭ ‬سوكر‭ ‬سيتي‭ ‬في‭ ‬جوهانسبرغ‭.‬

وتفوق‭ ‬متصدر‭ ‬الدوري‭ ‬المصري‭ ‬على‭ ‬الجيش‭ ‬الملكي‭ ‬المغربي‭ ‬في‭ ‬ربع‭ ‬النهائي‭ ‬ويأمل‭ ‬أن‭ ‬يواصل‭ ‬زحفه‭ ‬نحو‭ ‬النهائي،‭ ‬برغم‭ ‬صعوبة‭ ‬المنافس‭.‬

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