خروج لاعبي البحرين من سباق ذهبية فردي التسع كرات في بطولة غرب آسيا للبليارد والسنوكر

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) السبت ١٩ أبريل ٢٠٢٥ - 02:00

السوبر يلاقي الكويتي القلاف.. ومواجهة قطرية خالصة في ربع النهائي

تتواصل‭ ‬منافسات‭ ‬بطولة‭ ‬غرب‭ ‬آسيا‭ ‬للبليارد‭ ‬والسنوكر‭ ‬والتي‭ ‬يستضيفها‭ ‬الاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬لألعاب‭ ‬البليارد‭ ‬والدارتس‭ ‬في‭ ‬مقره‭ ‬بمجمع‭ ‬النادي‭ ‬الأهلي‭ ‬في‭ ‬الماحوز‭ ‬خلال‭ ‬الفترة‭ ‬من‭ ‬16‭ ‬ – ‭ ‬24‭ ‬من‭ ‬شهر‭ ‬أبريل‭ ‬الجاري‭.‬

ففي‭ ‬منافسات‭ ‬فردي‭ ‬السنوكر‭ ‬للرجال‭ ‬تغلب‭ ‬لاعب‭ ‬منتخبنا‭ ‬الوطني‭ ‬بطل‭ ‬العالم‭ ‬السوبر‭ ‬حبيب‭ ‬صباح‭ ‬على‭ ‬العراقي‭ ‬عبدالله‭ ‬فلاح‭ ‬بثلاثة‭ ‬أشواط‭ ‬مقابل‭ ‬شوطين‭ ‬ليتأهل‭ ‬إلى‭ ‬دور‭ ‬الثمانية‭ ‬وتضعه‭ ‬القرعة‭ ‬في‭ ‬مواجهة‭ ‬اللاعب‭ ‬الكويتي‭ ‬حسين‭ ‬القلاف،‭ ‬فيما‭ ‬سيلعب‭ ‬بطل‭ ‬العالم‭ ‬القطري‭ ‬علي‭ ‬العبيدلي‭ ‬ضد‭ ‬زميله‭ ‬في‭ ‬العنابي‭ ‬أحمد‭ ‬سيف،‭ ‬ويلتقي‭ ‬الإماراتي‭ ‬محمد‭ ‬شهاب‭ ‬الكويتي‭ ‬عبدالله‭ ‬اليوسف،‭ ‬وأخيرًا‭ ‬سيلعب‭ ‬الإماراتي‭ ‬محمد‭ ‬الجوكر‭ ‬مع‭ ‬العراقي‭ ‬علي‭ ‬جليل‭ ‬في‭ ‬الدور‭ ‬ربع‭ ‬النهائي‭.‬

وتمكن‭ ‬خليل‭ ‬بوسيف‭ ‬من‭ ‬الفوز‭ ‬على‭ ‬السعودي‭ ‬نواف‭ ‬العتيبي‭ ‬بثلاثة‭ ‬أشواط‭ ‬مقابل‭ ‬شوط‭ ‬واحد،‭ ‬ثم‭ ‬خسر‭ ‬من‭ ‬القطري‭ ‬أحمد‭ ‬سيف‭ ‬بشوطين‭ ‬مقابل‭ ‬ثلاثة‭ ‬أشواط‭ ‬وغادر‭ ‬من‭ ‬دور‭ ‬المجموعات،‭ ‬وقبل‭ ‬ذلك‭ ‬فاز‭ ‬سيف‭ ‬على‭ ‬الكويتي‭ ‬حسين‭ ‬القلاف‭ ‬بثلاثة‭ ‬أشواط‭ ‬لشوط‭.‬

وخسر‭ ‬لاعب‭ ‬منتخبنا‭ ‬الشاب‭ ‬عبدالله‭ ‬العالي‭ ‬من‭ ‬العماني‭ ‬سامي‭ ‬الحمراشدي‭ ‬بشوط‭ ‬مقابل‭ ‬ثلاثة‭ ‬أشواط،‭ ‬ثم‭ ‬خسر‭ ‬من‭ ‬بطل‭ ‬العالم‭ ‬القطري‭ ‬علي‭ ‬العبيدلي‭ ‬بثلاثة‭ ‬أشواط‭ ‬دون‭ ‬مقابل‭ ‬وفقد‭ ‬فرصة‭ ‬التأهل‭ ‬إلى‭ ‬الدور‭ ‬الثاني،‭ ‬وخسر‭ ‬ماجد‭ ‬ضيف‭ ‬من‭ ‬العماني‭ ‬أحمد‭ ‬بشير‭ ‬بشوط‭ ‬مقابل‭ ‬ثلاثة‭ ‬أشواط‭.‬

واستطاع‭ ‬الإماراتي‭ ‬محمد‭ ‬شهاب‭ ‬الفوز‭ ‬على‭ ‬العماني‭ ‬سامي‭ ‬الحمراشدي‭ ‬بثلاثة‭ ‬أشواط‭ ‬دون‭ ‬مقابل،‭ ‬وفي‭ ‬مباراة‭ ‬من‭ ‬العيار‭ ‬الثقيل‭ ‬لوجود‭ ‬بطل‭ ‬العالم‭ ‬القطري‭ ‬علي‭ ‬العبيدلي‭ ‬في‭ ‬مواجهة‭ ‬المتألق‭ ‬الإماراتي‭ ‬محمد‭ ‬شهاب‭ ‬دانت‭ ‬الأفضلية‭ ‬للأخير‭ ‬بفوز‭ ‬كبير‭ ‬بثلاثة‭ ‬أشواط‭ ‬دون‭ ‬مقابل،‭ ‬وتغلب‭ ‬الكويتي‭ ‬حسين‭ ‬القلاف‭ ‬على‭ ‬السعودي‭ ‬نواف‭ ‬العتيبي‭ ‬بثلاثة‭ ‬أشواط‭ ‬دون‭ ‬مقابل،‭ ‬وفاز‭ ‬الإماراتي‭ ‬محمد‭ ‬الجوكر‭ ‬على‭ ‬السعودي‭ ‬عصام‭ ‬بن‭ ‬إسحاق‭ ‬بالنتيجة‭ ‬ذاتها،‭ ‬وفاز‭ ‬العراقي‭ ‬علي‭ ‬جليل‭ ‬على‭ ‬الكويتي‭ ‬عبدالله‭ ‬اليوسف‭ ‬بثلاثة‭ ‬أشواط‭ ‬لشوط‭. ‬

وفي‭ ‬مباريات‭ ‬فردي‭ ‬التسع‭ ‬كرات‭ ‬لرجال‭ ‬البليارد‭ ‬فاز‭ ‬لاعب‭ ‬منتخبنا‭ ‬الناشئ‭ ‬حيدر‭ ‬مروم‭ ‬على‭ ‬القطري‭ ‬بشار‭ ‬حسين‭ ‬بتسعة‭ ‬مقابل‭ ‬خمسة،‭ ‬لكنه‭ ‬خسر‭ ‬من‭ ‬السعودي‭ ‬مشاري‭ ‬الهزاع‭ ‬بثلاثة‭ ‬أشواط‭ ‬مقابل‭ ‬تسعة،‭ ‬ثم‭ ‬خسر‭ ‬من‭ ‬الإماراتي‭ ‬محمود‭ ‬شريف‭ ‬في‭ ‬الشوط‭ ‬الحاسم‭ ‬بتسعة‭ ‬مقابل‭ ‬ثمانية‭ ‬في‭ ‬لقاء‭ ‬قوي‭.‬

ولم‭ ‬يقدم‭ ‬لاعب‭ ‬منتخبنا‭ ‬حسين‭ ‬مروم‭ ‬مستواه‭ ‬المعروف‭ ‬وخسر‭ ‬أمام‭ ‬الإماراتي‭ ‬محمود‭ ‬شريف‭ ‬بخمسة‭ ‬مقابل‭ ‬تسعة‭.‬

وفاز‭ ‬الإماراتي‭ ‬خالد‭ ‬الزرعوني‭ ‬على‭ ‬العماني‭ ‬فهد‭ ‬المقبالي‭ ‬بتسعة‭ ‬أشواط‭ ‬مقابل‭ ‬ستة،‭ ‬والعراقي‭ ‬أمير‭ ‬علي‭ ‬على‭ ‬السعودي‭ ‬عبدالعزيز‭ ‬العمودي‭ ‬بتسعة‭ ‬مقابل‭ ‬خمسة،‭ ‬ثم‭ ‬تغلّب‭ ‬أمير‭ ‬علي‭ ‬على‭ ‬الإماراتي‭ ‬خالد‭ ‬الزرعوني‭ ‬بتسعة‭ ‬مقابل‭ ‬ستة،‭ ‬والعراقي‭ ‬مهند‭ ‬جاسم‭ ‬على‭ ‬الإماراتي‭ ‬محمود‭ ‬شريف‭ ‬في‭ ‬الشوط‭ ‬الحاسم‭ ‬بتسعة‭ ‬مقابل‭ ‬ثمانية،‭ ‬ثم‭ ‬على‭ ‬السعودي‭ ‬مشاري‭ ‬الهزاع‭ ‬بتسعة‭ ‬مقابل‭ ‬ستة،‭ ‬والكويتي‭ ‬بدر‭ ‬العوضي‭ ‬على‭ ‬السعودي‭ ‬عبدالعزيز‭ ‬العمودي‭ ‬بتسعة‭ ‬أشواط‭ ‬مقابل‭ ‬شوط،‭ ‬ثم‭ ‬واصل‭ ‬العوضي‭ ‬تألقه‭ ‬وفاز‭ ‬على‭ ‬القطري‭ ‬عبداللطيف‭ ‬الفوال‭ ‬بتسعة‭ ‬مقابل‭ ‬ستة،‭ ‬ثم‭ ‬فاز‭ ‬على‭ ‬السعودي‭ ‬مشاري‭ ‬الهزاع‭ ‬بتسعة‭ ‬أشواط‭ ‬دون‭ ‬مقابل،‭ ‬والقطري‭ ‬عبداللطيف‭ ‬الفوال‭ ‬على‭ ‬العماني‭ ‬فهد‭ ‬المقبالي‭ ‬بتسعة‭ ‬مقابل‭ ‬سبعة،‭ ‬ليعود‭ ‬الإماراتي‭ ‬محمود‭ ‬شريف‭ ‬إلى‭ ‬الانتصارات‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬الفوز‭ ‬على‭ ‬مواطنه‭ ‬خالد‭ ‬الزرعوني‭ ‬بتسعة‭ ‬أشواط‭ ‬مقابل‭ ‬شوطين‭.‬