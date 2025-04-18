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خروج لاعبي البحرين من سباق ذهبية فردي التسع كرات في بطولة غرب آسيا للبليارد والسنوكر

خروج لاعبي البحرين من سباق ذهبية فردي التسع كرات في بطولة غرب آسيا للبليارد والسنوكر

2025-04-18 07:11:01
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) السبت ١٩ أبريل ٢٠٢٥ - 02:00

السوبر يلاقي الكويتي القلاف.. ومواجهة قطرية خالصة في ربع النهائي

تتواصل‭ ‬منافسات‭ ‬بطولة‭ ‬غرب‭ ‬آسيا‭ ‬للبليارد‭ ‬والسنوكر‭ ‬والتي‭ ‬يستضيفها‭ ‬الاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬لألعاب‭ ‬البليارد‭ ‬والدارتس‭ ‬في‭ ‬مقره‭ ‬بمجمع‭ ‬النادي‭ ‬الأهلي‭ ‬في‭ ‬الماحوز‭ ‬خلال‭ ‬الفترة‭ ‬من‭ ‬16‭ ‬ ‭ ‬24‭ ‬من‭ ‬شهر‭ ‬أبريل‭ ‬الجاري‭.‬

ففي‭ ‬منافسات‭ ‬فردي‭ ‬السنوكر‭ ‬للرجال‭ ‬تغلب‭ ‬لاعب‭ ‬منتخبنا‭ ‬الوطني‭ ‬بطل‭ ‬العالم‭ ‬السوبر‭ ‬حبيب‭ ‬صباح‭ ‬على‭ ‬العراقي‭ ‬عبدالله‭ ‬فلاح‭ ‬بثلاثة‭ ‬أشواط‭ ‬مقابل‭ ‬شوطين‭ ‬ليتأهل‭ ‬إلى‭ ‬دور‭ ‬الثمانية‭ ‬وتضعه‭ ‬القرعة‭ ‬في‭ ‬مواجهة‭ ‬اللاعب‭ ‬الكويتي‭ ‬حسين‭ ‬القلاف،‭ ‬فيما‭ ‬سيلعب‭ ‬بطل‭ ‬العالم‭ ‬القطري‭ ‬علي‭ ‬العبيدلي‭ ‬ضد‭ ‬زميله‭ ‬في‭ ‬العنابي‭ ‬أحمد‭ ‬سيف،‭ ‬ويلتقي‭ ‬الإماراتي‭ ‬محمد‭ ‬شهاب‭ ‬الكويتي‭ ‬عبدالله‭ ‬اليوسف،‭ ‬وأخيرًا‭ ‬سيلعب‭ ‬الإماراتي‭ ‬محمد‭ ‬الجوكر‭ ‬مع‭ ‬العراقي‭ ‬علي‭ ‬جليل‭ ‬في‭ ‬الدور‭ ‬ربع‭ ‬النهائي‭.‬

وتمكن‭ ‬خليل‭ ‬بوسيف‭ ‬من‭ ‬الفوز‭ ‬على‭ ‬السعودي‭ ‬نواف‭ ‬العتيبي‭ ‬بثلاثة‭ ‬أشواط‭ ‬مقابل‭ ‬شوط‭ ‬واحد،‭ ‬ثم‭ ‬خسر‭ ‬من‭ ‬القطري‭ ‬أحمد‭ ‬سيف‭ ‬بشوطين‭ ‬مقابل‭ ‬ثلاثة‭ ‬أشواط‭ ‬وغادر‭ ‬من‭ ‬دور‭ ‬المجموعات،‭ ‬وقبل‭ ‬ذلك‭ ‬فاز‭ ‬سيف‭ ‬على‭ ‬الكويتي‭ ‬حسين‭ ‬القلاف‭ ‬بثلاثة‭ ‬أشواط‭ ‬لشوط‭.‬

وخسر‭ ‬لاعب‭ ‬منتخبنا‭ ‬الشاب‭ ‬عبدالله‭ ‬العالي‭ ‬من‭ ‬العماني‭ ‬سامي‭ ‬الحمراشدي‭ ‬بشوط‭ ‬مقابل‭ ‬ثلاثة‭ ‬أشواط،‭ ‬ثم‭ ‬خسر‭ ‬من‭ ‬بطل‭ ‬العالم‭ ‬القطري‭ ‬علي‭ ‬العبيدلي‭ ‬بثلاثة‭ ‬أشواط‭ ‬دون‭ ‬مقابل‭ ‬وفقد‭ ‬فرصة‭ ‬التأهل‭ ‬إلى‭ ‬الدور‭ ‬الثاني،‭ ‬وخسر‭ ‬ماجد‭ ‬ضيف‭ ‬من‭ ‬العماني‭ ‬أحمد‭ ‬بشير‭ ‬بشوط‭ ‬مقابل‭ ‬ثلاثة‭ ‬أشواط‭.‬

واستطاع‭ ‬الإماراتي‭ ‬محمد‭ ‬شهاب‭ ‬الفوز‭ ‬على‭ ‬العماني‭ ‬سامي‭ ‬الحمراشدي‭ ‬بثلاثة‭ ‬أشواط‭ ‬دون‭ ‬مقابل،‭ ‬وفي‭ ‬مباراة‭ ‬من‭ ‬العيار‭ ‬الثقيل‭ ‬لوجود‭ ‬بطل‭ ‬العالم‭ ‬القطري‭ ‬علي‭ ‬العبيدلي‭ ‬في‭ ‬مواجهة‭ ‬المتألق‭ ‬الإماراتي‭ ‬محمد‭ ‬شهاب‭ ‬دانت‭ ‬الأفضلية‭ ‬للأخير‭ ‬بفوز‭ ‬كبير‭ ‬بثلاثة‭ ‬أشواط‭ ‬دون‭ ‬مقابل،‭ ‬وتغلب‭ ‬الكويتي‭ ‬حسين‭ ‬القلاف‭ ‬على‭ ‬السعودي‭ ‬نواف‭ ‬العتيبي‭ ‬بثلاثة‭ ‬أشواط‭ ‬دون‭ ‬مقابل،‭ ‬وفاز‭ ‬الإماراتي‭ ‬محمد‭ ‬الجوكر‭ ‬على‭ ‬السعودي‭ ‬عصام‭ ‬بن‭ ‬إسحاق‭ ‬بالنتيجة‭ ‬ذاتها،‭ ‬وفاز‭ ‬العراقي‭ ‬علي‭ ‬جليل‭ ‬على‭ ‬الكويتي‭ ‬عبدالله‭ ‬اليوسف‭ ‬بثلاثة‭ ‬أشواط‭ ‬لشوط‭. ‬

وفي‭ ‬مباريات‭ ‬فردي‭ ‬التسع‭ ‬كرات‭ ‬لرجال‭ ‬البليارد‭ ‬فاز‭ ‬لاعب‭ ‬منتخبنا‭ ‬الناشئ‭ ‬حيدر‭ ‬مروم‭ ‬على‭ ‬القطري‭ ‬بشار‭ ‬حسين‭ ‬بتسعة‭ ‬مقابل‭ ‬خمسة،‭ ‬لكنه‭ ‬خسر‭ ‬من‭ ‬السعودي‭ ‬مشاري‭ ‬الهزاع‭ ‬بثلاثة‭ ‬أشواط‭ ‬مقابل‭ ‬تسعة،‭ ‬ثم‭ ‬خسر‭ ‬من‭ ‬الإماراتي‭ ‬محمود‭ ‬شريف‭ ‬في‭ ‬الشوط‭ ‬الحاسم‭ ‬بتسعة‭ ‬مقابل‭ ‬ثمانية‭ ‬في‭ ‬لقاء‭ ‬قوي‭.‬

ولم‭ ‬يقدم‭ ‬لاعب‭ ‬منتخبنا‭ ‬حسين‭ ‬مروم‭ ‬مستواه‭ ‬المعروف‭ ‬وخسر‭ ‬أمام‭ ‬الإماراتي‭ ‬محمود‭ ‬شريف‭ ‬بخمسة‭ ‬مقابل‭ ‬تسعة‭.‬

وفاز‭ ‬الإماراتي‭ ‬خالد‭ ‬الزرعوني‭ ‬على‭ ‬العماني‭ ‬فهد‭ ‬المقبالي‭ ‬بتسعة‭ ‬أشواط‭ ‬مقابل‭ ‬ستة،‭ ‬والعراقي‭ ‬أمير‭ ‬علي‭ ‬على‭ ‬السعودي‭ ‬عبدالعزيز‭ ‬العمودي‭ ‬بتسعة‭ ‬مقابل‭ ‬خمسة،‭ ‬ثم‭ ‬تغلّب‭ ‬أمير‭ ‬علي‭ ‬على‭ ‬الإماراتي‭ ‬خالد‭ ‬الزرعوني‭ ‬بتسعة‭ ‬مقابل‭ ‬ستة،‭ ‬والعراقي‭ ‬مهند‭ ‬جاسم‭ ‬على‭ ‬الإماراتي‭ ‬محمود‭ ‬شريف‭ ‬في‭ ‬الشوط‭ ‬الحاسم‭ ‬بتسعة‭ ‬مقابل‭ ‬ثمانية،‭ ‬ثم‭ ‬على‭ ‬السعودي‭ ‬مشاري‭ ‬الهزاع‭ ‬بتسعة‭ ‬مقابل‭ ‬ستة،‭ ‬والكويتي‭ ‬بدر‭ ‬العوضي‭ ‬على‭ ‬السعودي‭ ‬عبدالعزيز‭ ‬العمودي‭ ‬بتسعة‭ ‬أشواط‭ ‬مقابل‭ ‬شوط،‭ ‬ثم‭ ‬واصل‭ ‬العوضي‭ ‬تألقه‭ ‬وفاز‭ ‬على‭ ‬القطري‭ ‬عبداللطيف‭ ‬الفوال‭ ‬بتسعة‭ ‬مقابل‭ ‬ستة،‭ ‬ثم‭ ‬فاز‭ ‬على‭ ‬السعودي‭ ‬مشاري‭ ‬الهزاع‭ ‬بتسعة‭ ‬أشواط‭ ‬دون‭ ‬مقابل،‭ ‬والقطري‭ ‬عبداللطيف‭ ‬الفوال‭ ‬على‭ ‬العماني‭ ‬فهد‭ ‬المقبالي‭ ‬بتسعة‭ ‬مقابل‭ ‬سبعة،‭ ‬ليعود‭ ‬الإماراتي‭ ‬محمود‭ ‬شريف‭ ‬إلى‭ ‬الانتصارات‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬الفوز‭ ‬على‭ ‬مواطنه‭ ‬خالد‭ ‬الزرعوني‭ ‬بتسعة‭ ‬أشواط‭ ‬مقابل‭ ‬شوطين‭.‬

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