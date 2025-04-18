خروج لاعبي البحرين من سباق ذهبية فردي التسع كرات في بطولة غرب آسيا للبليارد والسنوكر

خروج لاعبي البحرين من سباق ذهبية فردي التسع كرات في بطولة غرب آسيا للبليارد والسنوكر
السوبر يلاقي الكويتي القلاف.. ومواجهة قطرية خالصة في ربع النهائي
تتواصل منافسات بطولة غرب آسيا للبليارد والسنوكر والتي يستضيفها الاتحاد البحريني لألعاب البليارد والدارتس في مقره بمجمع النادي الأهلي في الماحوز خلال الفترة من 16 – 24 من شهر أبريل الجاري.
ففي منافسات فردي السنوكر للرجال تغلب لاعب منتخبنا الوطني بطل العالم السوبر حبيب صباح على العراقي عبدالله فلاح بثلاثة أشواط مقابل شوطين ليتأهل إلى دور الثمانية وتضعه القرعة في مواجهة اللاعب الكويتي حسين القلاف، فيما سيلعب بطل العالم القطري علي العبيدلي ضد زميله في العنابي أحمد سيف، ويلتقي الإماراتي محمد شهاب الكويتي عبدالله اليوسف، وأخيرًا سيلعب الإماراتي محمد الجوكر مع العراقي علي جليل في الدور ربع النهائي.
وتمكن خليل بوسيف من الفوز على السعودي نواف العتيبي بثلاثة أشواط مقابل شوط واحد، ثم خسر من القطري أحمد سيف بشوطين مقابل ثلاثة أشواط وغادر من دور المجموعات، وقبل ذلك فاز سيف على الكويتي حسين القلاف بثلاثة أشواط لشوط.
وخسر لاعب منتخبنا الشاب عبدالله العالي من العماني سامي الحمراشدي بشوط مقابل ثلاثة أشواط، ثم خسر من بطل العالم القطري علي العبيدلي بثلاثة أشواط دون مقابل وفقد فرصة التأهل إلى الدور الثاني، وخسر ماجد ضيف من العماني أحمد بشير بشوط مقابل ثلاثة أشواط.
واستطاع الإماراتي محمد شهاب الفوز على العماني سامي الحمراشدي بثلاثة أشواط دون مقابل، وفي مباراة من العيار الثقيل لوجود بطل العالم القطري علي العبيدلي في مواجهة المتألق الإماراتي محمد شهاب دانت الأفضلية للأخير بفوز كبير بثلاثة أشواط دون مقابل، وتغلب الكويتي حسين القلاف على السعودي نواف العتيبي بثلاثة أشواط دون مقابل، وفاز الإماراتي محمد الجوكر على السعودي عصام بن إسحاق بالنتيجة ذاتها، وفاز العراقي علي جليل على الكويتي عبدالله اليوسف بثلاثة أشواط لشوط.
وفي مباريات فردي التسع كرات لرجال البليارد فاز لاعب منتخبنا الناشئ حيدر مروم على القطري بشار حسين بتسعة مقابل خمسة، لكنه خسر من السعودي مشاري الهزاع بثلاثة أشواط مقابل تسعة، ثم خسر من الإماراتي محمود شريف في الشوط الحاسم بتسعة مقابل ثمانية في لقاء قوي.
ولم يقدم لاعب منتخبنا حسين مروم مستواه المعروف وخسر أمام الإماراتي محمود شريف بخمسة مقابل تسعة.
وفاز الإماراتي خالد الزرعوني على العماني فهد المقبالي بتسعة أشواط مقابل ستة، والعراقي أمير علي على السعودي عبدالعزيز العمودي بتسعة مقابل خمسة، ثم تغلّب أمير علي على الإماراتي خالد الزرعوني بتسعة مقابل ستة، والعراقي مهند جاسم على الإماراتي محمود شريف في الشوط الحاسم بتسعة مقابل ثمانية، ثم على السعودي مشاري الهزاع بتسعة مقابل ستة، والكويتي بدر العوضي على السعودي عبدالعزيز العمودي بتسعة أشواط مقابل شوط، ثم واصل العوضي تألقه وفاز على القطري عبداللطيف الفوال بتسعة مقابل ستة، ثم فاز على السعودي مشاري الهزاع بتسعة أشواط دون مقابل، والقطري عبداللطيف الفوال على العماني فهد المقبالي بتسعة مقابل سبعة، ليعود الإماراتي محمود شريف إلى الانتصارات من خلال الفوز على مواطنه خالد الزرعوني بتسعة أشواط مقابل شوطين.
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