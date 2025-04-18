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نجم كرة السلة المعتزل أحمد مال الله في حواره مع الملحق الرياضي يؤكد:وجودي في مهرجان كل النجوم شرف كبير

نجم كرة السلة المعتزل أحمد مال الله في حواره مع الملحق الرياضي يؤكد:وجودي في مهرجان كل النجوم شرف كبير

2025-04-18 07:11:01
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) كتب: حسين فتح الله - تصوير: حسين عبدالله السبت ١٩ أبريل ٢٠٢٥ - 02:00

أكد‭ ‬نجم‭ ‬كرة‭ ‬السلة‭ ‬المعتزل‭ ‬أحمد‭ ‬مال‭ ‬الله‭ ‬أن‭ ‬عودة‭ ‬مهرجان‭ ‬كل‭ ‬النجوم‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬العام‭ ‬يعد‭ ‬قرارا‭ ‬صائبا‭ ‬من‭ ‬اتحاد‭ ‬السلة‭ ‬بعد‭ ‬انقطاعه‭ ‬مدة‭ ‬6‭ ‬سنوات،‭ ‬وشهدت‭ ‬هذه‭ ‬النسخة‭ ‬تميزا‭ ‬لافتا‭ ‬من‭ ‬الناحية‭ ‬التنظيمية،‭ ‬بتخصيص‭ ‬حفل‭ ‬خاص‭ ‬للقرعة،‭ ‬ودعوة‭ ‬جميع‭ ‬النجوم‭ ‬المشاركين،‭ ‬وأيضا‭ ‬على‭ ‬تقديرهم‭ ‬للنجوم‭ ‬المعتزلة‭ ‬للعبة‭ ‬بدعوتي‭ ‬مع‭ ‬النجم‭ ‬عبدالمجيد‭ ‬شهرام‭.‬

جاء‭ ‬ذلك‭ ‬خلال‭ ‬الحوار‭ ‬الذي‭ ‬أجراه‭ ‬‮«‬الملحق‭ ‬الرياضي‭ ‬بأخبار‭ ‬الخليج‮»‬‭ ‬مع‭ ‬النجم‭ ‬أحمد‭ ‬مال‭ ‬الله‭ ‬وقال‭ ‬فيه‭ ‬أيضا‭: ‬ساهم‭ ‬هذا‭ ‬المهرجان‭ ‬في‭ ‬تقوية‭ ‬العلاقات‭ ‬بين‭ ‬جميع‭ ‬مجتمع‭ ‬كرة‭ ‬السلة‭ ‬من‭ ‬لاعبين‭ ‬وإداريين‭ ‬ومنظمين‭ ‬وحتى‭ ‬الجماهير،‭ ‬مضيفا‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬المشاركة‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬الفعالية‭ ‬تساعد‭ ‬اللاعبين‭ ‬في‭ ‬الابتعاد‭ ‬عن‭ ‬الضغوط‭ ‬الكبيرة‭ ‬في‭ ‬مسابقة‭ ‬الدوري،‭ ‬مشيدا‭ ‬بالمستوى‭ ‬اللافت‭ ‬الذي‭ ‬ظهر‭ ‬عليه‭ ‬جميع‭ ‬النجوم‭ ‬في‭ ‬الأمسية‭ ‬السلاوية،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬ظهور‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬اللاعبين‭ ‬الشباب‭ ‬المميزين‭ ‬القادرين‭ ‬على‭ ‬التألق‭ ‬في‭ ‬المستقبل‭.‬

نترككم‭ ‬مع‭ ‬الحوار‭ ‬الشيّق‭ ‬الذي‭ ‬أجراه‭ ‬الملحق‭ ‬الرياضي‭ ‬مع‭ ‬النجم‭ ‬أحمد‭ ‬مال‭ ‬الله‭ ‬وتقرأونه‭ ‬في‭ ‬السطور‭ ‬التالية‭:‬

1‭ -‬كيف‭ ‬رأيت‭ ‬إقامة‭ ‬مهرجان‭ ‬كل‭ ‬النجوم،‭ ‬وما‭ ‬أهميته؟

إقامة‭ ‬هذا‭ ‬المهرجان‭ ‬يمثل‭ ‬أهمية‭ ‬كبيرة‭ ‬لتطور‭ ‬كرة‭ ‬السلة‭ ‬البحرينية،‭ ‬ويشكل‭ ‬ألفة‭ ‬وتقاربا‭ ‬بين‭ ‬اللاعبين‭ ‬والإداريين‭ ‬والمنظمين‭ ‬والجماهير،‭ ‬وهو‭ ‬فرصة‭ ‬للابتعاد‭ ‬عن‭ ‬ضغوط‭ ‬منافسات‭ ‬الدوري،‭ ‬ويشكل‭ ‬إقامته‭ ‬مواكبة‭ ‬التطور‭ ‬التي‭ ‬تشهده‭ ‬لعبة‭ ‬كرة‭ ‬السلة‭ ‬في‭ ‬جميع‭ ‬أنحاء‭ ‬العالم‭.‬

2‭ -‬ماذا‭ ‬يعني‭ ‬لك‭ ‬وجود‭ ‬اسمك‭ ‬ضمن‭ ‬أحد‭ ‬قادة‭ ‬الفرق‭ ‬المشاركة‭ ‬في‭ ‬المهرجان؟

وجودي‭ ‬يعد‭ ‬شرفا‭ ‬كبيرا‭ ‬مع‭ ‬النجم‭ ‬السلاوي‭ ‬الآخر‭ ‬عبدالمجيد‭ ‬شهرام،‭ ‬ويعد‭ ‬تقديرا‭ ‬مميزا‭ ‬من‭ ‬الاتحاد‭ ‬لنجوم‭ ‬كرة‭ ‬السلة‭ ‬المعتزلين،‭ ‬وفكرة‭ ‬جميلة‭ ‬للربط‭ ‬ما‭ ‬بين‭ ‬الماضي‭ ‬والحاضر‭.‬

‭ ‬3-هل‭ ‬توجد‭ ‬أفكار‭ ‬تطويرية‭ ‬للمهرجان‭ ‬في‭ ‬النسخ‭ ‬القادمة؟

بالطبع‭ ‬توجد‭ ‬أفكار‭ ‬كثيرة‭ ‬للعمل‭ ‬على‭ ‬تطوير‭ ‬وإنجاح‭ ‬هذا‭ ‬المهرجان‭ ‬الجميل،‭ ‬بزيادة‭ ‬التحديات‭ ‬بين‭ ‬اللاعبين،‭ ‬ومشاركة‭ ‬اللاعبين‭ ‬القدامى‭ ‬بنسبة‭ ‬أكبر‭ ‬في‭ ‬النسخ‭ ‬القادمة‭.‬

‭ ‬4-هل‭ ‬مهرجان‭ ‬كل‭ ‬النجوم‭ ‬فقط‭ ‬محصور‭ ‬على‭ ‬فئة‭ ‬الكبار‭ ‬أم‭ ‬بإمكاننا‭ ‬أن‭ ‬نطبقه‭ ‬على‭ ‬الفئات‭ ‬العمرية؟

نعم،‭ ‬ممكن‭ ‬أن‭ ‬نطبق‭ ‬هذه‭ ‬الفكرة‭ ‬على‭ ‬الفئات‭ ‬العمرية،‭ ‬لنتمكن‭ ‬من‭ ‬زيادة‭ ‬وجود‭ ‬عدد‭ ‬العوائل‭ ‬المتابعة‭ ‬لكرة‭ ‬السلة،‭ ‬وتشجيع‭ ‬اللاعبين‭ ‬الصغار‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬النجوم‭ ‬المتواجدين،‭ ‬لنتمكن‭ ‬من‭ ‬خلق‭ ‬جيل‭ ‬قادر‭ ‬على‭ ‬الإبداع‭ ‬في‭ ‬المستقبل،‭ ‬وإعطائهم‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬الثقة،‭ ‬والتخلص‭ ‬من‭ ‬أي‭ ‬خوف‭ ‬أو‭ ‬رهبة‭ ‬عند‭ ‬ممارسة‭ ‬اللعبة‭.‬

‭ ‬5-ما‭ ‬الذي‭ ‬نال‭ ‬إعجابك‭ ‬في‭ ‬المهرجان‭ ‬من‭ ‬الناحية‭ ‬التنظيمية‭ ‬وتألق‭ ‬اللاعبين‭ ‬المشاركين؟

عمل‭ ‬اتحاد‭ ‬كرة‭ ‬السلة‭ ‬بصورة‭ ‬مغايرة‭ ‬وجميلة‭ ‬هذا‭ ‬العام،‭ ‬حيث‭ ‬قدم‭ ‬دعوة‭ ‬لجميع‭ ‬اللاعبين‭ ‬المشاركين‭ ‬في‭ ‬المهرجان،‭ ‬وعمل‭ ‬قرعة‭ ‬اختيار‭ ‬اللاعبين‭ ‬بين‭ ‬فريقي‭ ‬مال‭ ‬الله‭ ‬وشهرام،‭ ‬والحضور‭ ‬الجماهيري‭ ‬والإعلامي‭ ‬الذي‭ ‬ساهم‭ ‬بنجاح‭ ‬هذا‭ ‬المهرجان،‭ ‬إضافة‭ ‬إلى‭ ‬المستوى‭ ‬الذي‭ ‬ظهر‭ ‬به‭ ‬نجوم‭ ‬كرة‭ ‬السلة‭ ‬البحرينية،‭ ‬والذي‭ ‬أعطى‭ ‬شكلا‭ ‬مميزا‭ ‬للفعالية،‭ ‬إضافة‭ ‬إلى‭ ‬التجهيزات‭ ‬والمعدات‭ ‬التي‭ ‬قام‭ ‬الاتحاد‭ ‬في‭ ‬استخدامها‭ ‬لنجاح‭ ‬المهرجان‭.‬

6‭ -‬هل‭ ‬استمرار‭ ‬تنظيم‭ ‬هذه‭ ‬المسابقة‭ ‬يعزز‭ ‬من‭ ‬مكانة‭ ‬كرة‭ ‬السلة‭ ‬البحرينية؟

استمرار‭ ‬تنظيم‭ ‬هذه‭ ‬المسابقة‭ ‬مطلب‭ ‬من‭ ‬الجميع،‭ ‬وعودة‭ ‬هذا‭ ‬المهرجان‭ ‬بعد‭ ‬توقف‭ ‬دام‭ ‬6‭ ‬سنوات،‭ ‬هي‭ ‬انطلاقة‭ ‬لقادم‭ ‬السنوات،‭ ‬ونجاح‭ ‬هذه‭ ‬الفعالية‭ ‬يعتمد‭ ‬على‭ ‬استمرارها‭ ‬وعدم‭ ‬توقفها،‭ ‬ولا‭ ‬شك‭ ‬مثل‭ ‬هذه‭ ‬التجمعات‭ ‬تعزز‭ ‬من‭ ‬مكانة‭ ‬وسمعة‭ ‬كرة‭ ‬السلة‭ ‬البحرينية‭.‬

7‭ -‬هل‭ ‬تألق‭ ‬اللاعبين‭ ‬الشباب‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬النسخة‭ ‬تبشر‭ ‬بمستقبل‭ ‬زاهر؟

وجود‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬اللاعبين‭ ‬المميزين‭ ‬الذي‭ ‬حققوا‭ ‬أرقاما‭ ‬وإحصائيات‭ ‬مميزة‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الموسم‭ ‬يدل‭ ‬على‭ ‬امتلاك‭ ‬البحرين‭ ‬عددا‭ ‬من‭ ‬المواهب‭ ‬التي‭ ‬تستطيع‭ ‬التألق‭ ‬في‭ ‬سماء‭ ‬السلة‭ ‬البحرينية،‭ ‬وتمثيل‭ ‬منتخب‭ ‬البحرين‭ ‬أمانة‭ ‬كبيرة‭ ‬تستوجب‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬المسؤولية‭ ‬من‭ ‬الجميع‭ ‬في‭ ‬المستقبل،‭ ‬لرفع‭ ‬اسم‭ ‬المملكة‭ ‬في‭ ‬المحافل‭ ‬الدولية‭.‬

8‭ -‬كلمة‭ ‬أخيرة

أوجه‭ ‬شكري‭ ‬إلى‭ ‬رئيس‭ ‬الاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬لكرة‭ ‬السلة‭ ‬علاء‭ ‬مدارا،‭ ‬وجميع‭ ‬أعضاء‭ ‬مجلس‭ ‬الإدارة،‭ ‬وإلى‭ ‬جميع‭ ‬المشاركين‭ ‬والمنظمين‭ ‬لهذا‭ ‬المهرجان‭ ‬السلاوي‭ ‬الذي‭ ‬جمع‭ ‬بين‭ ‬أفضل‭ ‬نجوم‭ ‬كرة‭ ‬السلة‭ ‬البحرينية،‭ ‬ونتمنى‭ ‬استمرار‭ ‬تنظيم‭ ‬هذه‭ ‬الفعالية‭ ‬على‭ ‬مدار‭ ‬السنوات‭ ‬المقبلة،‭ ‬لما‭ ‬شهدته‭ ‬نسخة‭ ‬هذا‭ ‬العام‭ ‬من‭ ‬نجاح‭ ‬وتميز‭ ‬في‭ ‬جميع‭ ‬المعايير،‭ ‬وكلنا‭ ‬ثقة‭ ‬في‭ ‬سعي‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬الاتحاد‭ ‬في‭ ‬تطوير‭ ‬كرة‭ ‬السلة‭ ‬للأفضل‭ ‬في‭ ‬قادم‭ ‬السنوات‭.‬

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