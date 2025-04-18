التضامن يتخطى توبلي.. والأهلي يتفوق على الاتحاد

التضامن يتخطى توبلي.. والأهلي يتفوق على الاتحاد
كتب: أحمد توفيق
حسم فريق التضامن بطاقة التأهل إلى الدور نصف النهائي من بطولة كأس الاتحاد البحريني لكرة اليد، بعد تفوقه على نظيره توبلي بنتيجة (33-31)، في المواجهة التي جمعتهما مساء يوم أمس الجمعة على صالة الاتحاد بأم الحصم، ضمن منافسات الدور ربع النهائي للمسابقة.
ودخل التضامن المباراة بقوة، منهياً الشوط الأول لصالحه بنتيجة (18-13)، قبل أن يواصل أداءه المتوازن في الشوط الثاني ويحافظ على أفضليته، رغم محاولات توبلي للعودة في النتيجة.
وتألق في صفوف التضامن اللاعب علي رضا، الذي كان علامة فارقة بتسجيله (12 هدفاً)، فيما ساهم أحمد طالب بإضافة (5 أهداف)، ليساهما مع بقية زملائهما في حسم التأهل عن جدارة.
الأهلي يتفوق على الاتحاد
تأهل فريق الأهلي إلى الدور نصف النهائي من بطولة كأس الاتحاد البحريني لكرة اليد، بعد فوزه المستحق على فريق الاتحاد بنتيجة (36-26).
ودخل الأهلي المواجهة بأداء قوي، أنهى به الشوط الأول متقدماً بنتيجة (17-14)، قبل أن يفرض سيطرته بشكل أكبر في الشوط الثاني ويوسّع الفارق، ليحسم اللقاء ويؤكد أحقيته بالتأهل إلى المربع الذهبي، حيث يواجه فريق التضامن.
وشهدت المباراة تألق محمود حسين الذي سجل (9 أهداف)، إلى جانب علي عيد الذي أحرز (7 أهداف).
مباراتا اليوم
تتواصل اليوم (السبت) منافسات الدور الربع نهائي لكأس الاتحاد لكرة اليد بإقامة مباراتين، الأولى بين الشباب والاتفاق عند الساعة 5:30 مساءً، والثانية بين النجمة وباربار عند الساعة 7:15 مساءً على صالة الاتحاد بأم الحصم.
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