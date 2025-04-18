التضامن يتخطى توبلي.. والأهلي يتفوق على الاتحاد

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) السبت ١٩ أبريل ٢٠٢٥ - 02:00

كتب‭: ‬أحمد‭ ‬توفيق

حسم‭ ‬فريق‭ ‬التضامن‭ ‬بطاقة‭ ‬التأهل‭ ‬إلى‭ ‬الدور‭ ‬نصف‭ ‬النهائي‭ ‬من‭ ‬بطولة‭ ‬كأس‭ ‬الاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬لكرة‭ ‬اليد،‭ ‬بعد‭ ‬تفوقه‭ ‬على‭ ‬نظيره‭ ‬توبلي‭ ‬بنتيجة‭ (‬33-31‭)‬،‭ ‬في‭ ‬المواجهة‭ ‬التي‭ ‬جمعتهما‭ ‬مساء‭ ‬يوم‭ ‬أمس‭ ‬الجمعة‭ ‬على‭ ‬صالة‭ ‬الاتحاد‭ ‬بأم‭ ‬الحصم،‭ ‬ضمن‭ ‬منافسات‭ ‬الدور‭ ‬ربع‭ ‬النهائي‭ ‬للمسابقة‭.‬

ودخل‭ ‬التضامن‭ ‬المباراة‭ ‬بقوة،‭ ‬منهياً‭ ‬الشوط‭ ‬الأول‭ ‬لصالحه‭ ‬بنتيجة‭ (‬18-13‭)‬،‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬يواصل‭ ‬أداءه‭ ‬المتوازن‭ ‬في‭ ‬الشوط‭ ‬الثاني‭ ‬ويحافظ‭ ‬على‭ ‬أفضليته،‭ ‬رغم‭ ‬محاولات‭ ‬توبلي‭ ‬للعودة‭ ‬في‭ ‬النتيجة‭.‬

وتألق‭ ‬في‭ ‬صفوف‭ ‬التضامن‭ ‬اللاعب‭ ‬علي‭ ‬رضا،‭ ‬الذي‭ ‬كان‭ ‬علامة‭ ‬فارقة‭ ‬بتسجيله‭ (‬12‭ ‬هدفاً‭)‬،‭ ‬فيما‭ ‬ساهم‭ ‬أحمد‭ ‬طالب‭ ‬بإضافة‭ (‬5‭ ‬أهداف‭)‬،‭ ‬ليساهما‭ ‬مع‭ ‬بقية‭ ‬زملائهما‭ ‬في‭ ‬حسم‭ ‬التأهل‭ ‬عن‭ ‬جدارة‭.‬

الأهلي‭ ‬يتفوق‭ ‬على‭ ‬الاتحاد

تأهل‭ ‬فريق‭ ‬الأهلي‭ ‬إلى‭ ‬الدور‭ ‬نصف‭ ‬النهائي‭ ‬من‭ ‬بطولة‭ ‬كأس‭ ‬الاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬لكرة‭ ‬اليد،‭ ‬بعد‭ ‬فوزه‭ ‬المستحق‭ ‬على‭ ‬فريق‭ ‬الاتحاد‭ ‬بنتيجة‭ (‬36-26‭). ‬

ودخل‭ ‬الأهلي‭ ‬المواجهة‭ ‬بأداء‭ ‬قوي،‭ ‬أنهى‭ ‬به‭ ‬الشوط‭ ‬الأول‭ ‬متقدماً‭ ‬بنتيجة‭ (‬17-14‭)‬،‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬يفرض‭ ‬سيطرته‭ ‬بشكل‭ ‬أكبر‭ ‬في‭ ‬الشوط‭ ‬الثاني‭ ‬ويوسّع‭ ‬الفارق،‭ ‬ليحسم‭ ‬اللقاء‭ ‬ويؤكد‭ ‬أحقيته‭ ‬بالتأهل‭ ‬إلى‭ ‬المربع‭ ‬الذهبي،‭ ‬حيث‭ ‬يواجه‭ ‬فريق‭ ‬التضامن‭.‬

وشهدت‭ ‬المباراة‭ ‬تألق‭ ‬محمود‭ ‬حسين‭ ‬الذي‭ ‬سجل‭ (‬9‭ ‬أهداف‭)‬،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬علي‭ ‬عيد‭ ‬الذي‭ ‬أحرز‭ (‬7‭ ‬أهداف‭).‬

مباراتا‭ ‬اليوم

تتواصل‭ ‬اليوم‭ (‬السبت‭) ‬منافسات‭ ‬الدور‭ ‬الربع‭ ‬نهائي‭ ‬لكأس‭ ‬الاتحاد‭ ‬لكرة‭ ‬اليد‭ ‬بإقامة‭ ‬مباراتين،‭ ‬الأولى‭ ‬بين‭ ‬الشباب‭ ‬والاتفاق‭ ‬عند‭ ‬الساعة‭ ‬5‭:‬30‭ ‬مساءً،‭ ‬والثانية‭ ‬بين‭ ‬النجمة‭ ‬وباربار‭ ‬عند‭ ‬الساعة‭ ‬7‭:‬15‭ ‬مساءً‭ ‬على‭ ‬صالة‭ ‬الاتحاد‭ ‬بأم‭ ‬الحصم‭.‬