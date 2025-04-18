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جابر الزعابي رئيساً لحكام الدوري العالمي للكاراتيه في القاهرة

جابر الزعابي رئيساً لحكام الدوري العالمي للكاراتيه في القاهرة

2025-04-18 10:12:09
(MENAFN- Al-Bayan) ">جدد الاتحاد الدولي للكاراتيه ثقته بالحكم الدولي الإماراتي جابر الزعابي، رئيس لجنة حكام اتحاد الإمارات وعضو لجنتي الحكام الآسيوية والدولية، بتكليفه للمرة الثالثة في تاريخه والثانية له في القاهرة، برئاسة حكام بطولة الدوري العالمي للكاراتيه (Premier League)، التي تنطلق اليوم في العاصمة المصرية وتستمر حتى بعد غدٍ.
وجاء اختيار الزعابي بصفته أحد أبرز الكفاءات التحكيمية في الساحة الدولية، نظراً لسجله المشرف وخبراته الواسعة في إدارة وتحكيم البطولات الكبرى، حيث تلقى خطاباً رسمياً من الاتحاد الدولي للكاراتيه يؤكد تكليفه برئاسة لجنة الحكام في البطولة، التي تُعد الأهم ضمن سلسلة بطولات الاتحاد الدولي.
وتشهد البطولة مشاركة 376 لاعباً ولاعبة من نخبة المصنفين الأوائل على مستوى العالم للرجال والسيدات، يتنافسون في 12 فئة ضمن منافسات الكاتا والكوميتيه، تحت إشراف 90 حكماً دولياً من 40 دولة، ما يعكس مستوى التحدي وقوة المنافسة.
وتُعد هذه المحطة إحدى مراحل التأهل إلى بطولة العالم للكبار – بالقاهرة نوفمبر 2025، ما يضفي على البطولة أهمية مضاعفة سواء من الناحية الفنية أو التنظيمية.
ويشارك الزعابي أيضاً في تقديم دورة تحكيمية متخصصة قبيل انطلاق البطولة، يشرح خلالها التعديلات الأخيرة على قانون اللعبة، ويوضح الجوانب الفنية التي ينبغي على الحكام الالتزام بها لضمان أعلى مستويات الأداء التحكيمي.
وهنّأ مجلس إدارة اتحاد الإمارات للكاراتيه برئاسة اللواء ناصر عبدالرزاق الرزوقي، رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي ونائب رئيس الاتحاد الدولي، الحكم الدولي جابر الزعابي على هذا التكليف، مؤكدين أن هذا الإنجاز يعكس المكانة المتقدمة التي وصل إليها الكاراتيه الإماراتي على الساحة الدولية، ويجسد الجهود المتواصلة للارتقاء بمستوى الكفاءات الوطنية في مختلف مجالات اللعبة.

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