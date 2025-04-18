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"الإمارات للرياضات البحرية" و"ماج القابضة" يطلقان مبادرة "سفراء الشواحيف" الخليجية

"الإمارات للرياضات البحرية" و"ماج القابضة" يطلقان مبادرة "سفراء الشواحيف" الخليجية

2025-04-18 10:12:09
(MENAFN- Al-Bayan) "> وقّع اتحاد الإمارات للرياضات البحرية ومجموعة ماج القابضة اتفاقية رعاية استراتيجية، تصبح بموجبها المجموعة الراعي الرسمي لبطولة الإمارات للقوارب الخشبية السريعة ((الشواحيف 2025))، وتمثل هذه الشراكة خطوة نوعية ضمن رؤية طويلة الأمد، تهدف إلى تحويل هذه الرياضة العريقة إلى منصة خليجية لتمكين الشباب وتعزيز الهوية الوطنية.
ووقع الاتفاقية كل من موفق القداح، مؤسس ورئيس مجلس إدارة مجموعة ماج القابضة، وأحمد الشرياني، الأمين العام لاتحاد الإمارات للرياضات البحرية، إلى جانب حضور عدد من الشخصيات والقيادات من الجانبين.
وتأتي هذه الشراكة لغرض توسيع نطاق رياضة الشواحيف، وتحقيق الاستدامة لبطولات القوارب الخشبية عبر شراكات رائدة مع القطاع الخاص، كما تتضمن إطلاق مبادرة خليجية واعدة تحت اسم ((سفرَاء الشواحيف))، تُعنى باستقطاب وتأهيل وتمكين الشباب من مختلف دول مجلس التعاون الخليجي في رياضة القوارب الخشبية السريعة، وتهدف إلى ربط الأجيال بجذورهم البحرية عبر تنظيم ورش تدريبية، ولقاءات مع نخبة من رواد هذه الرياضة التراثية، إضافة إلى خلق بيئة تنافسية تُعزز من حضور الرياضات التراثية الإماراتية على المستوى الخليجي.
وقال أحمد الشرياني، الأمين العام لاتحاد الإمارات للرياضات البحريّة: ((نفخر بهذه الشراكة الاستراتيجية مع مجموعة ماج القابضة، والتي تمثل نقلة نوعية في مسيرة سباقات الشواحيف، وتعكس التزاماً مشتركاً بدعم المبادرات الرياضية ذات البعد الوطني والحفاظ على تراثنا البحري وتقديمه للأجيال بروح معاصرة. ومن خلال مبادرة ((سفراء الشواحيف))، نسعى إلى منح الشباب منصةً جديدة للإبداع والانتماء تعرر ارتباطهم بثقافتهم وهويتهم)).
من جانبه، أكد موفق القداح، مؤسس ورئيس مجلس إدارة مجموعة ماج القابضة، التزام المجموعة بدعم المبادرات ذات الأثر المجتمعي حيث قال: ((نؤمن بأن مسؤوليتنا تتجاوز حدود التطوير العقاري لتشمل الاستثمار في الإنسان والتراث، وتمثل رعايتنا لبطولة الشواحيف امتداداً لقيمنا في دعم المبادرات الوطنية، وتعكس إيماننا العميق بأهمية تمكين الشباب وربطهم بتاريخهم البحري العريق. مبادرة ((سفراء الشواحيف)) ليست مجرد برنامج تدريبي، بل رؤية لبناء جيل واثق ومبدع ومتشبّع بقيم الانتماء)).

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