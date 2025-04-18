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شباب الأهلي يواجه الخليج السعودي في سوبر اليد الخليجي

شباب الأهلي يواجه الخليج السعودي في سوبر اليد الخليجي

2025-04-18 10:12:08
(MENAFN- Al-Bayan) ">تحتضن في الخامسة إلا ربع مساء غدٍ السبت صالة الشيخ مكتوم بن محمد بنادي شباب الأهلي النسخة الثانية من بطولة سوبر اليد الإماراتي السعودي 2024 - 2025، والتي تجمع بين شباب الأهلي مع ضيفه الخليج السعودي في لقاء يجمع بين بطلي السوبر في البلدين الشقيقين. وكانت النسخة الأولى للبطولة قد أقيمت على صالة وزارة الرياضة بمدينة الدمام السعودية الموسم الماضي، ونجح فريق الخليج بالفوز باللقب بنتيجة 27 - 25.
منح فوز ((الفرسان)) ببطولة السوبر الإماراتي على حساب فريق الشارقة تأهله لتمثيل الإمارات في النسخة السابعة من السوبر الإماراتي البحريني، والذي أقيم في البحرين فبراير الماضي، وكذلك السوبر الإماراتي السعودي بنسخته الثانية الذي سيقام غداً.
من جانبه، أكد التونسي وليد بن عمر، مدرب فريق شباب الأهلي، أن فريقه جاهز للقاء خصوصاً أنه سيقام على ملعبه وبين جماهيره، وسيدخل المباراة بطموحات وآمال تحقيق الفوز والتتويج بكأس النسخة الثانية للبطولة، موضحاً أن فريقه سيواجه فريقاً كبيراً بحجم الخليج السعودي صاحب الصولات والإنجازات الخليجية والآسيوية بساحات اللعبة.
وواصل.. العزيمة والإصرار لدى لاعبي شباب الأهلي موجودة وسط قناعة الجميع التمثيل المشرف لدولة الإمارات واللعبة، وأضاف: فريقنا مكتمل الصفوف والدليل تحقيق بطولة السوبر الإماراتي وكأس الاتحاد وكذلك المنافسة على صدارة جميع البطولات التي ينظمها اتحاد الإمارات لليد، متمنياً أن يقدم الفريقان أداءً يرقى لطموحات الجميع ويعكس المستوى الفني الذي وصلت إليه اللعبة.
بدوره، قال ماجد سلطان، المدير التنفيذي لنادي شباب الأهلي: ((نرحب بأشقائنا نادي الخليج السعودي ونتمنى لهم طيب الإقامة في بلدهم الثاني الإمارات، والسوبر الإماراتي السعودي بمثابة كأس المحبة بين البلدين الشقيقين، والهدف الرئيس أن يستمر الترابط بين الأجيال ليس فقط في المجال الرياضي، بل في كل المجالات والمكاسب كثيرة والكل فائز.
ويعوّل شباب الأهلي، على كوكبة من اللاعبين منهم: عيسى البناي، ومرزوق أحمد، ويوسف بلال، ومحمد جمعة، وعبدالرحمن خميس، ومحمد يوسف، وأحمد عيسى، وحسن بن أنور، والمحترفين مصطفى أسامة، وريان بن محمود، إضافة إلى الدور المتميز لمشرف اللعبة خميس السويدي والإداري سلطان الطويلة.
على جانب آخر، أعرب عدد من لاعبي شباب الأهلي عن تفاؤلهم بتقديم مباراة ترقى لطموحاتهم بتحقيق الفوز في النسخة الثانية للبطولة، مع الجاهزية التامة لكافة عناصر الفريق مع الدور المتميز لإدارة النادي، التي وفرت كافة سبل النجاح للفريق هذا الموسم، وتكلل ذلك بتحقيق العديد من البطولات، موضحين أن الحدث بحد ذاته يعزز الترابط والتعاون الوثيق بين أبناء اللعبة بمنطقتنا الخليجية، متمنين أن يقدم الفريقان مباراة نهائية تعكس مكانة اللعبة بمنطقتنا الخليجية.
يدير لقاء السوبر طاقم التحكيم العُماني المكون من: خميس الوهيبي، وعمر الشحي، وعلى الطاولة: خالد جمال، وعبدالله عمر الزبير، والمراقبين الفنيين: عبدالله خميس ومحمد ناصر.

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