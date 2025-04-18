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أوتشا تحذر من تدهور خطير في الوضع الإنساني في غزة

أوتشا تحذر من تدهور خطير في الوضع الإنساني في غزة

2025-04-18 10:11:19
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- حذر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية "أوتشا" من تدهور خطير في الوضع الإنساني في قطاع غزة، حيث ارتفع عدد الأطفال الذين يتلقون العلاج بسبب سوء التغذية.
وبحسب بيان مكتب الأمم المتحدة، فقد ارتفع عدد الأطفال الذين يتلقون العلاج بسبب سوء التغذية إلى 3600 طفل، مقارنة بـ2000 طفل فقط خلال الشهر الماضي، وفق ما نقلت اليوم الجمعة وكالة نوفوستي.
ويأتي هذا التفاقم في ظل استمرار الإغلاق الإسرائيلي الكامل للقطاع منذ الثاني من آذار الماضي، والذي أوقف دخول الغذاء والمساعدات الإنسانية، حيث تواجه الأمهات والأطفال في غزة معاناة يومية نتيجة النقص الحاد في الإمدادات الأساسية، فيما تعاني الأسر النازحة في مخيمات النزوح المؤقتة في خان يونس، من النقص الحاد في الغذاء والمياه النظيفة، الأمر الذي أدى انتشار الأمراض بين الأطفال.
وقالت المتحدثة باسم "أوتشا" في غزة، أولغا تشيريفكو، إن الجهود المبذولة للتخفيف من أزمة سوء التغذية ليست كافية دون معالجة الأسباب الجذرية للأزمة، مشددة على ضرورة إعادة فتح المعابر وتحسين ظروف الحياة لتوفير الغذاء المناسب للسكان.
وحذرت تشيريفكو من أن استمرار إغلاق المعابر للأسبوع السابع على التوالي يزيد من تفاقم معدلات سوء التغذية، خاصة بين الأطفال، ويهدد بانهيار الخدمات المنقذة للحياة، مشيرة إلى أن الوضع أصبح ملحًا للغاية، داعية إلى التحرك الفوري لتجنب كارثة إنسانية أكبر.
بترا


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