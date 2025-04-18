  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
امريكا      اوروبا      عرب      اسيا      افريقيا   
للمقبلين على الزواج.. إليكم أسعار الذهب في الأردن الجمعة

للمقبلين على الزواج.. إليكم أسعار الذهب في الأردن الجمعة

2025-04-18 10:11:15
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- بلغ سعر غرام الذهب عيار 21 الأكثر طلبا بين الأردنيين، اليوم الجمعة، 67.4 دينارا لغايات البيع، مقابل 65.4 دينارا لغايات الشراء وفق نقابة الحلي والمجوهرات.


وبلغ سعر غرامات الذهب من العيارات 24 و18 و14 في المحالّ، 77 دينارا و59.9 دينارا و45.5 دينارا على التوالي.

MENAFN18042025000208011052ID1109446037

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Date

Category

Comments

No comment

Tags

Label

آخر الأخبار

البحث