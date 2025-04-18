للمقبلين على الزواج.. إليكم أسعار الذهب في الأردن الجمعة

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للمقبلين على الزواج.. إليكم أسعار الذهب في الأردن الجمعة
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- بلغ سعر غرام الذهب عيار 21 الأكثر طلبا بين الأردنيين، اليوم الجمعة، 67.4 دينارا لغايات البيع، مقابل 65.4 دينارا لغايات الشراء وفق نقابة الحلي والمجوهرات.
وبلغ سعر غرامات الذهب من العيارات 24 و18 و14 في المحالّ، 77 دينارا و59.9 دينارا و45.5 دينارا على التوالي.
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