3 أشجار من الأرز الطبيعي تصمد منذ 500 عام على جبال بصيرا

MENAFN - Jordan News Agency)

بصيرا 18 نيسان (بترا)- على إحدى التلال المرتفعة من جبال بصيرا بقيت آخر ثلاث أشجار من الأرز الطبيعي في منطقة "الكولا" صامدة بكل عنفوان، أمام تبعات الجفاف والتصحر، والتغير المناخي منذ مئات السنين.

وتؤكد الجمعية العلمية الملكية ومحمية ضانا على أنها من بقايا غابات السرو الطبيعي التي كانت سائدة في منطقة بصيرا، والتي تصل أعمارها إلى أكثر من 500 عام، في الوقت الذي يقول السكان أن عمرها يقدر بآلاف السنين.

وما تزال الأشجار الثلاث تتمتع بالأوراق الداكنة الخضرة التي تميز شجرة "السرو الطبيعي" أو كما يحلو للبعض بتسميتهما بالأرز التي يندر تواجدها في الأردن من شماله إلى جنوبه إلا في منطقة محمية ضانا الطبيعية التي تحوي نحو 370 شجرة منها داخل حدود المحمية.

وتسبب الجفاف، وانخفاض معدلات الأمطار السنوية، وتوسع نطاق الزحف الصحراوي بانقراض أصناف السرو الطبيعي المعمر في جبال الكولا المتاخمة لمحمية ضانا للمحيط الحيوي، ليتبقى ثلاث شجرات بعمر يتجاوز 500 سنة، تعانق عنان السماء، وتلقي بظلالها الندية المعطرة على مرتاديها.

ففي منطقة "خانق الأرز" القريبة من لواء بصيرا كما يسميها أبناء المنطقة، شكا مزارعون من تدهور التربة بالمنطقة، اثر جفاف ينبوع المياه اليتيم فيها، وتراجع مساحات واسعة من الغطاء النباتي في المنطقة التي كانت تشهد ثلوجا سنوية على قممها، تغذي ينابيع أودية الكولا.



وأشار مواطنون في ضانا وبصيرا إلى المساحات الواسعة من الأشجار الحرجية والرعوية التي كانت تغطي جبال لحظة وبصيرا والكولا قبل أن يطالها التصحر والجفاف وقلة الأمطار والظروف المناخية، ليتبقى بضع شجيرات قدروا أعمارها بأكثر من 500 عام صامدة أمام العوامل الطبيعية.

وأكدوا ضرورة إيلاء هذه الثروة النباتية المزيد من الرعاية، لا سيما أشجار السرو والصنوبر والبلوط والعرعر وغيرها من التجمعات القديمة لأصناف السرو الطبيعي.

ودعوا وزارة الزراعة إلى تهيئة الظروف الملائمة للمحافظة على هذه الأشجار بشمولها بالتقليم والرعاية، كونها تعد إرثا يحكي تاريخ المنظومة الطبيعية للمنطقة المرتفعة التي تعد امتدادا لمناطق ضانا وتطل على وادي عربة وجبال فلسطين.

وأشار مدير محمية ضانا للمحيط الحيوي المهندس رائد الخوالدة إلى أن المحمية تحتضن آخر وأقدم تجمع للسرو الطبيعي في الأردن إلى جانب أنواع نباتية وصل عددها إلى 833 نوعا ثلاثة منها نادرة سجّلت باسم ضانا، مؤكدا أن أشجار السرو المعمرة في منطقة الكولا التي تقع خارج محيط محمية ضانا تعد بقايا لتجمع من السرو الطبيعي المعمر.

وقال، إن محمية ضانا للمحيط الحيوي تضم زهاء 370 شجرة معمرة كالتي في منطقة الكولا حيث توجد هذه الأشجار الثلاث خارج حدود المحمية، مشيرا إلى ان الاسم العلمي لهذه الأشجار هو "السرو الطبيعي" باعتبارها منحدرة من ذات عائلة السرو المخروطية الشكل وذات الرائحة الزكية، لافتا في الوقت نفسه انه المحمية تنفذ حاليا مشروع بيئي وزراعي بالتعاون مع وزارة الزراعة لحماية الأشجار الحرجية من خلال استخدام تقنية "الشرنقة" حيث تم حتى الآن زراعة 3000 آلاف شجرة حرجية متنوعة الأصناف.

--(بترا)

س. م/م د/م ق

18/04/2025 16:19:47