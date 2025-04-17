أطعمة تزيد تكوّن حصى الكلى.. تجنبها لمنع تكرار الإصابة

خبرني - الحصوة مادة صلبة تتشكل في الكليتين عندما تتركز مواد الكالسيوم أو الأكسالات أو الفوسفور في البول.

وتُعد حصى الكلى من أكثر اضطرابات المسالك البولية شيوعاً، وقد يكون خروجها مؤلماً للغاية.

وبحسب "ليفينغ سترونغ"، هناك نوعان من الحصى قد يتأثران بالنظام الغذائي، الأول: حصى الكالسيوم، ويشمل حصى أكسالات وفوسفات الكالسيوم، والثاني: حصى حمض اليوريك.

وحصى أكسالات الكالسيوم هو الأكثر شيوعاً، وقد ينتج عن ارتفاع إفراز الكالسيوم والأكسالات.

أما حصى فوسفات الكالسيوم، فيمكن أن ينتج عن ارتفاع مستويات الكالسيوم، وارتفاع درجة الحموضة في البول.

بينما يتشكل حصى حمض اليوريك، عندما يتركز حمض اليوريك في البول ذي درجة الحموضة المنخفضة.

وأظهرت الأبحاث أن بعض الأطعمة والمعادن والسوائل تُعزز تكوين حصى الكلى، خاصةً لدى الأشخاص الأكثر عرضة للإصابة.

لمنع تكرار تكوّن حصى الكلى.

قلل من تناول البروتين الحيواني.

تجنب الصوديوم (الأطعمة المالحة).

قلل من تناول أطعمة الأكسالات (الشمندر والشوكولا ونخالة القمح والسبانخ)

تفادى جرعات فيتامين سي الكبيرة.

تجنب السوائل المعززة لتكوين الحصى (المشروبات الغازية وخاصة الداكنة).