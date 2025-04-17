أطعمة تزيد تكوّن حصى الكلى.. تجنبها لمنع تكرار الإصابة

أطعمة تزيد تكوّن حصى الكلى.. تجنبها لمنع تكرار الإصابة
خبرني - الحصوة مادة صلبة تتشكل في الكليتين عندما تتركز مواد الكالسيوم أو الأكسالات أو الفوسفور في البول.
وتُعد حصى الكلى من أكثر اضطرابات المسالك البولية شيوعاً، وقد يكون خروجها مؤلماً للغاية.
وبحسب "ليفينغ سترونغ"، هناك نوعان من الحصى قد يتأثران بالنظام الغذائي، الأول: حصى الكالسيوم، ويشمل حصى أكسالات وفوسفات الكالسيوم، والثاني: حصى حمض اليوريك.
وحصى أكسالات الكالسيوم هو الأكثر شيوعاً، وقد ينتج عن ارتفاع إفراز الكالسيوم والأكسالات.
أما حصى فوسفات الكالسيوم، فيمكن أن ينتج عن ارتفاع مستويات الكالسيوم، وارتفاع درجة الحموضة في البول.
بينما يتشكل حصى حمض اليوريك، عندما يتركز حمض اليوريك في البول ذي درجة الحموضة المنخفضة.
وأظهرت الأبحاث أن بعض الأطعمة والمعادن والسوائل تُعزز تكوين حصى الكلى، خاصةً لدى الأشخاص الأكثر عرضة للإصابة.
لمنع تكرار تكوّن حصى الكلى.
قلل من تناول البروتين الحيواني.
تجنب الصوديوم (الأطعمة المالحة).
قلل من تناول أطعمة الأكسالات (الشمندر والشوكولا ونخالة القمح والسبانخ)
تفادى جرعات فيتامين سي الكبيرة.
تجنب السوائل المعززة لتكوين الحصى (المشروبات الغازية وخاصة الداكنة).
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