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أين يستقر أغلى الكؤوس

أين يستقر أغلى الكؤوس

2025-04-17 08:14:06
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) } تحلم‭ ‬جماهير‭ ‬سترة‭ (‬اليوم‭) ‬بتحقيق‭ ‬إنجاز‭ ‬تاريخي‭ ‬عبر‭ ‬الفوز‭ (‬بأغلى‭ ‬الكؤوس‭)‬؛‭ ‬في‭ ‬النهائي‭ ‬الذي‭ ‬يجمعهم‭ ‬بالخالدية‭ ‬الساعي‭ ‬لإنجازٍ‭ (‬ثانٍ‭)‬؛‭ ‬وحيث‭ ‬يؤكد‭ ‬أنه‭ ‬خُلق‭ ‬للبطولات‭ ‬منذ‭ ‬أن‭ ‬اكتسب‭ ‬رسميًّا‭ ‬عضوية‭ (‬اتحاد‭ ‬الكرة‭) ‬في‭ ‬الموسم‭ (‬2020-2021‭)‬،‭ ‬وحصاده‭ ‬خمسة‭ ‬ألقاب؛‭ ‬أحدها‭ ‬كأس‭ ‬جلالة‭ ‬الملك‭.‬

} وأعتقد‭ ‬أن‭ ‬الناديان‭ ‬يُمارسان‭ (‬شحنًا‭) ‬معنويًّا‭ (‬إداريًّا‭ ‬وفنيًّا‭) ‬على‭ ‬لاعبيهم‭ ‬للفوز‭ ‬واعتلاء‭ ‬منصة‭ ‬التتويج‭ ‬لتسلم‭ (‬أغلى‭ ‬الكؤوس‭) ‬ونقله‭ ‬واحدا‭ ‬من‭ ‬المقرين؛‭ ‬إمّا‭ ‬في‭ (‬سترة‭) ‬وإما‭ (‬الرفاع‭ ‬الشمالي‭) ‬وأنّ‭ ‬إدارتي‭ ‬الناديين‭ (‬جهزتا‭) ‬كل‭ ‬في‭ ‬مقره؛‭ ‬الواجهة‭ ‬المناسبة‭ ‬لوضع‭ ‬خزانة‭ (‬الكأس‭) ‬فيها‭!‬

} الإنجاز‭ (‬الحلم‭) ‬ليس‭ ‬كأسًا‭ (‬فقط‭)‬؛‭ ‬وإنما‭ ‬هو‭ ‬أيضًا‭ ‬مكافأة‭ (‬مالية‭) ‬قدرها‭ (‬مائة‭) ‬ألف‭ ‬دينار‭ ‬ستدخل‭ ‬في‭ ‬خزينة‭ (‬البطل‭)‬،‭ ‬و‭(‬خمسون‭) ‬ألفًا‭ ‬ستذهب‭ ‬للوصيف،‭ ‬وبذلك‭ ‬فإن‭ (‬لُعاب‭) ‬الفريقين‭ ‬يسيل‭ ‬لمثل‭ ‬هذه‭ ‬المكافأة‭ ‬التي‭ ‬هي‭ (‬الاكبر‭) ‬في‭ ‬بطولاتنا؛‭ ‬وستخفف‭ (‬العبء‭) ‬عن‭ ‬كاهل‭ ‬الاداريين‭ ‬للتكريم‭ ‬بعد‭ (‬التتويج‭).‬

} ‭ (‬الكُل‭) ‬يُردد‭ ‬أنّه‭ ‬لا‭ (‬خاسر‭) ‬في‭ ‬لقاء‭ ‬اليوم،‭ ‬ونحن‭ ‬أيضًا‭ ‬نقول‭ ‬إنه‭ ‬لا‭ (‬مفاجآت‭) ‬في‭ ‬النتيجة‭ ‬النهائية؛‭ ‬لأن‭ (‬كلاهما‭) ‬استحق‭ ‬الوصول‭ ‬إلى‭ ‬نهائي‭ (‬اليوم‭)‬،‭ ‬لأنّ‭ ‬كل‭ ‬واحد‭ ‬اجتاز‭ ‬فريقًا‭ (‬بطلًا‭) ‬و‭(‬مرشّحًا‭) ‬منذ‭ ‬القرعة،‭ ‬فتكفّل‭ ‬سترة‭ (‬بإبعاد‭) ‬الرفاع،‭ ‬والخالدية‭ (‬بإخراج‭) ‬المحرق،‭ ‬ليلتقيا‭ ‬في‭ ‬مواجهة‭ (‬كسر‭ ‬عظم‭) !‬

} ولا‭ ‬يختلف‭ (‬اثنان‭) ‬على‭ ‬أن‭ ‬سترة‭ (‬اليوم‭) ‬يعيش‭ ‬وضعًا‭ ‬فنيًّا‭ (‬جيدًا‭) ‬لمسناه‭ ‬خلال‭ ‬مباريات‭ ‬الدوري‭ ‬وفي‭ ‬أدوار‭ (‬أغلى‭ ‬الكؤوس‭)‬؛‭ ‬وهو‭ ‬أمرٌ‭ (‬نقرأه‭) ‬في‭ ‬الفوز‭ ‬على‭ ‬فرق‭ ‬قويّة؛‭ ‬ويقود‭ ‬دراغان‭ ‬فريقه‭ ‬بأسلوب‭ ‬جيد‭ ‬وككُتلة‭ ‬متوازنة‭ ‬دفاعيًّا‭ ‬وهجوميًّا؛‭ ‬لكن‭ ‬عليه‭ ‬أن‭ ‬يحذر‭ ‬من‭ ‬الحماسة‭ ‬الزائدة‭ ‬بأكثريته‭ ‬الجماهيرية‭.‬

} أمّا‭ ‬الخالدية‭ ‬الذي‭ ‬خُلق‭ ‬ليكون‭ (‬بطلًا‭) ‬فعلى‭ ‬الرغم‭ ‬من‭ ‬كونه‭ (‬المُرشح‭) ‬الأوفر‭ (‬حظًّا‭) ‬لاعتلاء‭ ‬منصة‭ ‬التتويج‭ ‬بفريقه‭ (‬المتكامل‭) ‬في‭ ‬كل‭ (‬الخطوط‭)‬،‭ ‬ولديه‭ ‬مدرب‭ (‬ذكي‭) ‬يعرف‭ ‬من‭ ‬أين‭ ‬تؤكل‭ (‬الكتف‭)‬،‭ ‬فالفريق‭ (‬المُدعم‭) ‬بأفضل‭ ‬اللاعبين‭ ‬قادرٌ‭ ‬أن‭ ‬يصنع‭ ‬منه‭ (‬عجينة‭) ‬قابلة‭ (‬للتحوير‭) ‬في‭ ‬أقسى‭ ‬الظروف‭.‬

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