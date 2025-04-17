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قتيلان ومصابون في إطلاق نار بجامعة ولاية فلوريدا

قتيلان ومصابون في إطلاق نار بجامعة ولاية فلوريدا

2025-04-17 08:11:16
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أفادت وسائل إعلام أميركية بسقوط شخصين وإصابة عدة أشخاص آخرين، الخميس، أحدهم في حالة حرجة، بعد إطلاق نار في جامعة ولاية فلوريدا الأميركية، وأن الشرطة احتجزت مشتبها به.
شرطة جامعة ولاية فلوريدا، قالت إن القتيلان ليسا من الطلاب، مضيفة أنه المرجح أن يكون مطلق الرصاص طالب حالي بالجامعة.
وبينت الشرطة أنه تم نقل مطلق النار إلى مستشفى .
ووردت تقارير عن إطلاق نار في منتصف النهار في مبنى اتحاد الطلاب في حرم جامعة ولاية فلوريدا في تالاهاسي عاصمة الولاية.

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