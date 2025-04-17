قتيلان ومصابون في إطلاق نار بجامعة ولاية فلوريدا

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قتيلان ومصابون في إطلاق نار بجامعة ولاية فلوريدا
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أفادت وسائل إعلام أميركية بسقوط شخصين وإصابة عدة أشخاص آخرين، الخميس، أحدهم في حالة حرجة، بعد إطلاق نار في جامعة ولاية فلوريدا الأميركية، وأن الشرطة احتجزت مشتبها به.
شرطة جامعة ولاية فلوريدا، قالت إن القتيلان ليسا من الطلاب، مضيفة أنه المرجح أن يكون مطلق الرصاص طالب حالي بالجامعة.
وبينت الشرطة أنه تم نقل مطلق النار إلى مستشفى .
ووردت تقارير عن إطلاق نار في منتصف النهار في مبنى اتحاد الطلاب في حرم جامعة ولاية فلوريدا في تالاهاسي عاصمة الولاية.
شرطة جامعة ولاية فلوريدا، قالت إن القتيلان ليسا من الطلاب، مضيفة أنه المرجح أن يكون مطلق الرصاص طالب حالي بالجامعة.
وبينت الشرطة أنه تم نقل مطلق النار إلى مستشفى .
ووردت تقارير عن إطلاق نار في منتصف النهار في مبنى اتحاد الطلاب في حرم جامعة ولاية فلوريدا في تالاهاسي عاصمة الولاية.
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