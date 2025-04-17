"عِلم" تختتم مشاركتها في "جيتكس أفريقيا 2025" بتوقيع شراكات نوعية واستعراض حلول تقنية متقدمة

اختتمت شركة "عِلم"، رائدة الحلول الرقمية، مشاركتها في معرض "جيتكس أفريقيا 2025" الذي احتضنته مدينة مراكش خلال الفترة من 14 إلى 16 أبريل، في واحدة من أبرز الفعاليات التقنية على مستوى القارة الأفريقية. وجاءت هذه المشاركة تتويجًا لجهود "عِلم" في توسيع حضورها العالمي، وتعزيز التعاون مع شركاء مؤثرين ضمن أسواق واعدة، واستعراض قدراتها في تطوير حلول رقمية مرنة تلبي متطلبات التحول الرقمي.

وشكّلت هذه المشاركة محطة مهمة ضمن مسار التوسع الدولي للشركة، حيث وقّعت أربع مذكرات تفاهم مع جهات دولية وشركات مغربية رائدة، في خطوة تهدف إلى بناء منظومة تعاون تمتد إلى أسواق متعددة، وتسهم في دعم الاقتصادات الرقمية الناشئة. من أبرز هذه الاتفاقيات، مذكرة تفاهم مع وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة في المملكة المغربية، ووكالة التنمية الرقمية، تسعى إلى تطوير الجاهزية الرقمية وتبادل الخبرات الفنية والمعرفية. كما عقدت "عِلم" مذكرة تفاهم مع مجموعة Kuba الدولية لتعزيز التكامل التقني في مجالات النقل والمدفوعات الذكية، وفتح آفاق لابتكار حلول قابلة للتطبيق في بيئات متعددة.

وعلى المستوى الإقليمي، وقّعت "عِلم" مذكرة تعاون مع شركة Algo Consulting Group المغربية، المعروفة بتوجهها الاستراتيجي نحو القارة السمراء، بالإضافة إلى اتفاقية تعاون مع شركة TELEPAC Technology، لتعزيز قدرات التحول الرقمي وتوسيع نطاق الحلول التقنية في السوق المغربي.

وحول هذه المشاركة، صرّح الأستاذ ماجد بن سعد العريفي، المتحدث الرسمي ونائب الرئيس التنفيذي لقطاع التسويق في "عِلم"، قائلًا: " ما شهدناه في جيتكس أفريقيا يؤكد أن المشهد الرقمي في القارة يتسارع بخطى نوعية، و "عِلم" تسعى لأن تكون شريكًا فاعلًا في هذا التحول. توقيع هذه الشراكات النوعية يعكس التقاء رؤانا مع أبرز الجهات الفاعلة في المشهد الرقمي على المستويين المحلي والدولي، ويمثل ذلك امتدادًا لاستراتيجيتنا 2025–2028 التي تركز على التوسع الذكي وتقديم حلول مرنة تستجيب لتحديات كل سوق على حدة. وتُعزز هذه المشاركة من جاهزية "عِلم" للتوسع في أسواق رقمية تتسم بالتطور السريع، وتفتح آفاقًا جديدة لنمو مستدام مبني على الشراكات والمعرفة والتقنيات المتقدمة".

وقد استقطب جناح "عِلم" اهتمامًا كبيرًا من رواد المعرض، لما قدّمه من تجارب واقعية لحلول تقنية متقدمة، من بينها خدمة الأرشفة الرقمية التي تُحوّل الوثائق الورقية إلى ملفات رقمية آمنة ومنظمة ترفع كفاءة المؤسسات وتعزز حوكمتها، إلى جانب استعراض قدرات النموذج اللغوي "نُهى"، أحد أبرز نماذج الذكاء الاصطناعي التفاعلي الذي يتعامل مع اللغة والمشاعر والتفاعل الصوتي والمرئي ضمن بيئة ذكية قابلة للتخصيص. كما كشفت الشركة عن مشروع "الملعب الرقمي"، الذي يعيد صياغة مفهوم التجربة الرياضية من خلال دمج تقنيات إنترنت الأشياء والذكاء الاصطناعي لإدارة الحشود، وتقديم محتوى تفاعلي يُثري تجربة الزوّار.

وتفخر "عِلم" بسجلها الحافل في تطوير مشاريع تقنية نوعية، حيث نفّذت أكثر من 500 مشروع لخدمة ما يزيد على 140 عميلًا، وطوّرت أكثر من 80 منتجًا مبتكرًا يغطي مختلف القطاعات، كما سجلت خمس براءات اختراع، وتعمل حاليًا على تسجيل 27 براءة جديدة. ويجسّد هذا التراكم المعرفي والتقني التزام "عِلم" المستمر بالريادة الرقمية والابتكار.

وتؤكد "عِلم" من خلال هذه المشاركة عزمها على مواصلة التوسّع المدروس، وتعزيز مكانتها كممكن رقمي موثوق في الأسواق الإقليمية والدولية، عبر تقديم حلول متكاملة تدعم تطور المؤسسات وتُسهم في بناء مستقبل رقمي أكثر كفاءة وذكاء.

توزيع APO Group بالنيابة عن Elm.

ملاحظات للمنصات والقنوات الإعلامية:

للصور المرتبط بالخبر اتبع الرابط التالي

لتحميل شعار "عِلم" بالهوية المطورة وصورة المتحدث الرسمي الرجاء اتباع الرابط التالي

للمزيد من المعلومات الرجاء التواصل مع:

مُهنّد الغامدي، إدارة الإعلام، شركة عِلم

البريد الإلكتروني ...

حسابات "علم" على منصات التواصل الاجتماعي:

إ كس : x/elm

فيسبوك : fb/elm

انستجرام : instagram/elm

يوتيوب : youtube/elm

لينكدإن : linkedin/company/elm

الموقع الإلكتروني : Elm