"عِلم" تختتم مشاركتها في "جيتكس أفريقيا 2025" بتوقيع شراكات نوعية واستعراض حلول تقنية متقدمة
اختتمت شركة "عِلم"، رائدة الحلول الرقمية، مشاركتها في معرض "جيتكس أفريقيا 2025" الذي احتضنته مدينة مراكش خلال الفترة من 14 إلى 16 أبريل، في واحدة من أبرز الفعاليات التقنية على مستوى القارة الأفريقية. وجاءت هذه المشاركة تتويجًا لجهود "عِلم" في توسيع حضورها العالمي، وتعزيز التعاون مع شركاء مؤثرين ضمن أسواق واعدة، واستعراض قدراتها في تطوير حلول رقمية مرنة تلبي متطلبات التحول الرقمي.
وشكّلت هذه المشاركة محطة مهمة ضمن مسار التوسع الدولي للشركة، حيث وقّعت أربع مذكرات تفاهم مع جهات دولية وشركات مغربية رائدة، في خطوة تهدف إلى بناء منظومة تعاون تمتد إلى أسواق متعددة، وتسهم في دعم الاقتصادات الرقمية الناشئة. من أبرز هذه الاتفاقيات، مذكرة تفاهم مع وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة في المملكة المغربية، ووكالة التنمية الرقمية، تسعى إلى تطوير الجاهزية الرقمية وتبادل الخبرات الفنية والمعرفية. كما عقدت "عِلم" مذكرة تفاهم مع مجموعة Kuba الدولية لتعزيز التكامل التقني في مجالات النقل والمدفوعات الذكية، وفتح آفاق لابتكار حلول قابلة للتطبيق في بيئات متعددة.
وعلى المستوى الإقليمي، وقّعت "عِلم" مذكرة تعاون مع شركة Algo Consulting Group المغربية، المعروفة بتوجهها الاستراتيجي نحو القارة السمراء، بالإضافة إلى اتفاقية تعاون مع شركة TELEPAC Technology، لتعزيز قدرات التحول الرقمي وتوسيع نطاق الحلول التقنية في السوق المغربي.
وحول هذه المشاركة، صرّح الأستاذ ماجد بن سعد العريفي، المتحدث الرسمي ونائب الرئيس التنفيذي لقطاع التسويق في "عِلم"، قائلًا: " ما شهدناه في جيتكس أفريقيا يؤكد أن المشهد الرقمي في القارة يتسارع بخطى نوعية، و "عِلم" تسعى لأن تكون شريكًا فاعلًا في هذا التحول. توقيع هذه الشراكات النوعية يعكس التقاء رؤانا مع أبرز الجهات الفاعلة في المشهد الرقمي على المستويين المحلي والدولي، ويمثل ذلك امتدادًا لاستراتيجيتنا 2025–2028 التي تركز على التوسع الذكي وتقديم حلول مرنة تستجيب لتحديات كل سوق على حدة. وتُعزز هذه المشاركة من جاهزية "عِلم" للتوسع في أسواق رقمية تتسم بالتطور السريع، وتفتح آفاقًا جديدة لنمو مستدام مبني على الشراكات والمعرفة والتقنيات المتقدمة".
وقد استقطب جناح "عِلم" اهتمامًا كبيرًا من رواد المعرض، لما قدّمه من تجارب واقعية لحلول تقنية متقدمة، من بينها خدمة الأرشفة الرقمية التي تُحوّل الوثائق الورقية إلى ملفات رقمية آمنة ومنظمة ترفع كفاءة المؤسسات وتعزز حوكمتها، إلى جانب استعراض قدرات النموذج اللغوي "نُهى"، أحد أبرز نماذج الذكاء الاصطناعي التفاعلي الذي يتعامل مع اللغة والمشاعر والتفاعل الصوتي والمرئي ضمن بيئة ذكية قابلة للتخصيص. كما كشفت الشركة عن مشروع "الملعب الرقمي"، الذي يعيد صياغة مفهوم التجربة الرياضية من خلال دمج تقنيات إنترنت الأشياء والذكاء الاصطناعي لإدارة الحشود، وتقديم محتوى تفاعلي يُثري تجربة الزوّار.
وتفخر "عِلم" بسجلها الحافل في تطوير مشاريع تقنية نوعية، حيث نفّذت أكثر من 500 مشروع لخدمة ما يزيد على 140 عميلًا، وطوّرت أكثر من 80 منتجًا مبتكرًا يغطي مختلف القطاعات، كما سجلت خمس براءات اختراع، وتعمل حاليًا على تسجيل 27 براءة جديدة. ويجسّد هذا التراكم المعرفي والتقني التزام "عِلم" المستمر بالريادة الرقمية والابتكار.
وتؤكد "عِلم" من خلال هذه المشاركة عزمها على مواصلة التوسّع المدروس، وتعزيز مكانتها كممكن رقمي موثوق في الأسواق الإقليمية والدولية، عبر تقديم حلول متكاملة تدعم تطور المؤسسات وتُسهم في بناء مستقبل رقمي أكثر كفاءة وذكاء.توزيع APO Group بالنيابة عن Elm.
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