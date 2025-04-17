الجيش الأمريكي يدمر منصة النفط الحوثية في ميناء عين عيسى

MENAFN - Al-Bayan) ">أعلنت قيادة العمليات المركزية في الجيش الأمريكي اليوم تدمير منصة الوقود في ميناء رأس عيسى الذي يسيطر عليه الحوثيون.

وفق بيان الجيش الأمريكي، فقد استمر الحوثيون في الاستفادة اقتصادياً وعسكرياً من الدول والشركات التي تُقدم دعماً مادياً لمنظمة أجنبية مُصنفة إرهابياً. ويستخدم الحوثيون الوقود لدعم عملياتهم العسكرية كسلاح للسيطرة، وللاستفادة اقتصادياً من اختلاس عوائد الاستيراد.

وأكد بيان الجيش الأمريكي أنه يجب أن يُزوّد الشعب اليمني بهذا الوقود بشكل شرعي. على الرغم من إدراج الحوثيين على قائمة الإرهاب الأجنبي الذي دخل حيز التنفيذ في 5 أبريل، استمرت السفن في توريد الوقود عبر ميناء رأس عيسى حيث تُموّل أرباح هذه المبيعات غير القانونية بشكل مباشر جهود الحوثيين الإرهابية وتدعمها.

وبناء على ذلك، اتخذت القوات الأمريكية اليوم إجراءات للقضاء على هذا المصدر للوقود للإرهابيين الحوثيين، وحرمانهم من الإيرادات غير المشروعة التي موّلت جهودهم لإرهاب المنطقة بأكملها لأكثر من 10 سنوات.

وشدد بيان الجيش الأمريكي على أن الهدف من هذه الضربات هو إضعاف مصدر القوة الاقتصادية للحوثيين، الذين يواصلون استغلال مواطنيهم وإلحاق الأذى بهم.