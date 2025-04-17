  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
امريكا      اوروبا      عرب      اسيا      افريقيا   
428 مليون دينار قيمة مستوردات الأردن من المركبات في الربع الأول من 2025

428 مليون دينار قيمة مستوردات الأردن من المركبات في الربع الأول من 2025

2025-04-17 03:13:10
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- ارتفع إجمالي عدد المركبات التي استوردها الأردن في الربع الأول من العام الحالي بنسبة 28% ليصل 36851 مركبة، مقابل 28871 مركبة في الفترة ذاتها من العام الماضي، بحسب مؤشرات أداء الأردنية للمناطق الحرة والتنموية.


وأظهر مؤشرات المركبات ، أن القيمة الإجمالية للمركبات المستوردة بلغت 428 مليون دينار، بارتفاع نسبته 25% عن الربع الأول من عام 2024.


وشهدت حركة استيراد مركبات البنزين ارتفاعا بنسبة 58% في الربع الأول من العام الحالي، وبواقع 11036 مركبة، مقابل 6986 مركبة في الربع الأول من العام الماضي، فيما تراجع استيراد المركبات الكهربائية بنسبة 45% خلال الفترة ذاتها وبلغ عددها 6891 مركبة، مقابل 12467 مركبة خلال فترة المقارنة.

MENAFN17042025000208011052ID1109443775

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Date

Category

Comments

No comment

Tags

Label

آخر الأخبار

البحث