428 مليون دينار قيمة مستوردات الأردن من المركبات في الربع الأول من 2025

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- ارتفع إجمالي عدد المركبات التي استوردها الأردن في الربع الأول من العام الحالي بنسبة 28% ليصل 36851 مركبة، مقابل 28871 مركبة في الفترة ذاتها من العام الماضي، بحسب مؤشرات أداء الأردنية للمناطق الحرة والتنموية.



وأظهر مؤشرات المركبات ، أن القيمة الإجمالية للمركبات المستوردة بلغت 428 مليون دينار، بارتفاع نسبته 25% عن الربع الأول من عام 2024.



وشهدت حركة استيراد مركبات البنزين ارتفاعا بنسبة 58% في الربع الأول من العام الحالي، وبواقع 11036 مركبة، مقابل 6986 مركبة في الربع الأول من العام الماضي، فيما تراجع استيراد المركبات الكهربائية بنسبة 45% خلال الفترة ذاتها وبلغ عددها 6891 مركبة، مقابل 12467 مركبة خلال فترة المقارنة.