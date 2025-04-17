الديوان الملكي يعزي عشائر السواعير والأزايدة والشديفات والأرتيمة

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- مندوبا عن جلالة الملك عبدالله الثاني، وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، قدم رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، اليوم الخميس، واجب العزاء إلى عشائر السواعير والأزايدة والشديفات والأرتيمة.ففي منطقة ناعور، بمحافظة العاصمة، نقل العيسوي، خلال زيارته بيت عزاء الحاج علي عبدالكريم السواعير، والد العميد محمد والعقيد حمزة السواعير، تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد، إلى ذوي الفقيد وعموم عشيرة السواعير، سائلا المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته.وفي محافظة مادبا، نقل العيسوي، خلال زيارته بيت عزاء الحاج نايف فضيل العبابسة الأزايدة، تعازي ومواساة جلالة الملك وولي العهد، إلى ذوي الفقيد، وعموم عشيرة الأزايدة، سائلا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته.



وفي منطقة منشية بني حسن، بمحافظة المفرق، نقل العيسوي، خلال زيارته بيت عزاء المرحومة فاطمة عيد الشديفات، والدة رئيس مجلس محافظة المفرق خليل الشديفات، تعازي ومواساة جلالة الملك، إلى ذوي الفقيدة وعموم عشيرة الشديفات، سائلا المولى عز وجل ان يتغمدها بواسع رحمته.

كما نقل العيسوي تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد، إلى عشيرة الأرتيمة بوفاة صلاح الدين سعد الأرتيمة، سائلا المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته.