الديوان الملكي يعزي عشائر السواعير والأزايدة والشديفات والأرتيمة

الديوان الملكي يعزي عشائر السواعير والأزايدة والشديفات والأرتيمة
ففي منطقة ناعور، بمحافظة العاصمة، نقل العيسوي، خلال زيارته بيت عزاء الحاج علي عبدالكريم السواعير، والد العميد محمد والعقيد حمزة السواعير، تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد، إلى ذوي الفقيد وعموم عشيرة السواعير، سائلا المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته.
وفي محافظة مادبا، نقل العيسوي، خلال زيارته بيت عزاء الحاج نايف فضيل العبابسة الأزايدة، تعازي ومواساة جلالة الملك وولي العهد، إلى ذوي الفقيد، وعموم عشيرة الأزايدة، سائلا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته.
وفي منطقة منشية بني حسن، بمحافظة المفرق، نقل العيسوي، خلال زيارته بيت عزاء المرحومة فاطمة عيد الشديفات، والدة رئيس مجلس محافظة المفرق خليل الشديفات، تعازي ومواساة جلالة الملك، إلى ذوي الفقيدة وعموم عشيرة الشديفات، سائلا المولى عز وجل ان يتغمدها بواسع رحمته.
كما نقل العيسوي تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد، إلى عشيرة الأرتيمة بوفاة صلاح الدين سعد الأرتيمة، سائلا المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته.
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.
الأخبار الأكثر تداولاً
55 شركة محلية تلجأ إلى قانون الإعسار لمعالجة صعوباتها المالية